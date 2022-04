Nozze di Beckham Jr, snobbati Meghan e Harry: gli invitati erano Kate e William

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le foto della villa extra lusso da 10,5 milioni

Nelle ultime settimane il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ha fatto parecchio parlare di sé. Le nozze super glamour del primogenito di David e Victoria e dell’ereditiera americana erano attesissime e adesso cominciano a emergere dettagli sugli invitati più chiacchierati. Tra questi ci sono anche Meghan Markle e il Principe Harry: i rumors li volevano già nella lussuosa villa a Palm Beach dove si sono svolti i festeggiamenti, ma in realtà pare che non siano neanche stati invitati.

Brooklyn Beckham sposa Nicola Peltz e snobba Meghan e Harry

Il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati: le nozze della giovanissima e innamoratissima coppia erano tra le più attese dell’anno, in primis per la lista degli invitati, degna di un red carpet degli Oscar.

Da attrici, super modelle, cantanti e personaggi del mondo televisivo, il matrimonio di casa Beckham può essere già definito tra i più glamour dell’anno, ma rientra certamente anche tra i più chiacchierati. Nella lista dei partecipanti alla festa, stando ai gossip delle ultime settimane, tutti davano per certi i nomi del Principe Harry e di Meghan Markle, molto legati a David e Victoria Beckham.

Ma in realtà pare che i Duchi di Sussex non siano stati neanche invitati: secondo quanto ha riportato il tabloid inglese The Mirror nella lista degli ospiti della famiglia dello sposo c’erano invece Kate Middleton e il Principe William.

Proprio come Harry e Meghan, che avevano invitato i Beckham alle loro nozze del 2018, anche i Duchi di Cambridge avevano tra i loro ospiti la coppia al loro matrimonio nel 2011. Sembra però che il primogenito del Principe Carlo e la moglie abbiano declinato l’invito, a causa di impegni improrogabili.

I Beckham e la loro amicizia con Kate e William

Stando a quanto riportato dal magazine, pare che tra David e Victoria Beckham ci siano state delle tensioni riguardo a chi invitare al matrimonio del figlio. A complicare le cose infatti sembra che sia stata la profonda spaccatura tra William e Harry, che oggi è sempre più lontano dalla Famiglia Reale.

Alla fine però l’ex calciatore e la consorte avrebbero scelto proprio i Duchi di Cambridge, in virtù dell’amicizia di lunga data. “David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitandoli con la famiglia al matrimonio del figlio – ha detto una fonte vicina ai Beckham -. William ha risposto augurando loro una grande gioia, ma purtroppo non potranno partecipare”.

La fonte ha rivelato al The Mirror che William e Kate sono sempre stati la scelta dei Beckham, al contrario dei presunti ospiti Harry e Meghan: “Hanno un rapporto molto forte ed erano loro gli invitati al matrimonio. Non si è mai trattato di Meghan e Harry”.

Gli ospiti delle nozze

Anche se nessun membro della Famiglia Reale inglese ha partecipato, al matrimonio dell’anno non mancavano di certo i nomi importanti. Tra gli invitati infatti c’erano lo chef Gordon Ramsay, le Spice Girls Mel B ed Emma Bunton, la campionessa di tennis Serena Williams e la cara amica di Victoria Beckham, Eva Longoria.

Annunciata fin dal primo momento la modella Gigi Hadid, così come Nicole Ritchie, il figlio di Madonna Rocco Ritchie, il calciatore americano Tom Brady e la moglie, la top model Gisele Bündchen.

Una fonte ha detto al Sunday People: “La cerimonia è stata stupefacente. Non si è badato a spese, ogni lusso è stato previsto”. Nomi d’eccezione quello del rapper Snoop Dogg, che ha animato la festa con un dj set e Marc Anthony – ex marito di Jennifer Lopez, che ha accompagnato con una serenata uno dei balli della coppia di neo sposi.