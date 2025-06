Fonte: Getty Images Victoria Beckham e Meghan Markle

Dopo l’assenza di Brooklyn Beckham al cinquantesimo compleanno di suo padre David, la frattura all’interno della famiglia a Beckingham Palace non fa che intensificarsi. I motivi della frattura sarebbero diversi e da mesi l’ex calciatore e Victoria non rivolgerebbe la parola al figlio.

Tanto che il 26enne avrebbe appreso della presunta nomina dell’ex calciatore a Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico dai media. E come se non bastasse, in questa faida si starebbe intromettendo anche Meghan Markle, un tempo amica intima dei Beckham e ora decisa a fare lo sgambetto a Posh e Becks.

Brooklyn Beckham sempre più lontano dai suoi genitori

David e Victoria Beckham sarebbero molto provati per via della crisi che ha travolto la loro famiglia. Le voci di una rottura con il figlio più grande e la nuora sono diventate di dominio pubblico quando Brooklyn e Nicola hanno snobbato i festeggiamenti per il 50° compleanno di David, e da allora la situazione non ha fatto altro che peggiorare.

Ed è esplosa proprio nel momento in cui l’ex calciatore sta per ricevere un’onorificenza che attende da decenni: la nomina a Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico. Stando alle ultime indiscrezioni, Brooklyn Beckham e sua moglie avrebbero appreso la notizia tramite i media.

“Brooklyn è molto felice per suo padre perché sa che era importante per lui, ma non c’è stato alcun contatto e nessuno in famiglia si è fatto avanti”, ha raccontato una fonte a Page Six. “La coppia lo ha scoperto tramite i media”, ha aggiunto il magazine.

I problemi in famiglia non sarebbero sorti solo per via delle discussioni tra Brooklyn e il fratello minore Romeo ma anche per le tensioni avvenute in occasione del matrimonio di Brooklyn e Nicola, celebrato tre anni fa.

Tensioni che non avrebbero aiutato la Peltz a creare un legame solido con i suoceri. Tanto da portarla a definire David e Victoria dei “narcisisti che maltrattano il figlio”.

Victoria Beckham preoccupata per Meghan Markle

In mezzo a tutto questo trambusto, si è intrufolata Meghan Markle. Come se non avesse già abbastanza problemi con la royal family, pare che la Duchessa di Sussex sia intenzionata a rafforzare il suo legame con Nicola Peltz, americana e attrice come lei nonché miliardaria.

Secondo Closer, la Markle vorrebbe formare con Harry, Nicola e Brooklyn i “Fab Four degli Stati Uniti”, ricreando così quel quartetto che in passato lei e il marito formavano con Kate e Wiliam.

Una fonte ha spifferato a proposito della nascente amicizia dopo una cena insieme: “I Sussex stanno cercando di consolidare questa amicizia e tutti vedono un enorme potenziale perché si trasformi in un ‘Fab Four degli Stati Uniti'”.

“Creare questa nuova alleanza di potere è un duro schiaffo in faccia per David, Victoria e la famiglia reale, ma i quattro non hanno alcun rimorso o rimpianto al riguardo, perché si sentono tutti quanti gravemente danneggiati”. Per qualcuno la mossa di Harry e Meghan sarebbe anche l’ennesimo segnare di sfida al Principe William, da sempre molto legato ai Beckham.

Tutto questo avrebbe mandato su tutte le furie Victoria, che sarebbe pronta a reagire. “Vic starà probabilmente pensando: ‘Perché non si fanno gli affari loro? Cosa ne sanno i Sussex di famiglia?'”, ha dichiarato un insider a RadarOnline.com riferendosi al rapporto teso tra Harry e Meghan con la loro famiglia.

“È come una tempesta perfetta. Da una parte abbiamo Meghan, una provocatrice, e dall’altra Victoria, che è questa dinamite esplosiva che dichiara guerra ai Sussex. Victoria tiene molto alla sua famiglia e si arrabbia facilmente, quindi c’è parecchio da fare qui”.

“Il coinvolgimento della famiglia reale in questa vicenda è un segnale che questa faida diventerà sempre più complessa e profonda di giorno in giorno”, ha assicurato più di qualcuno.