Harry e Meghan, nuovo sgarro ai Beckham: la cena con Brooklyn e Nicola Peltz

Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Harry e Meghan si intromettono nella faida familiare di David e Victoria Beckham, con cui un tempo avevano una solida amicizia. I Duchi di Sussex hanno invitato a cena a Montecito Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, che sono ai ferri corti con l’ex calciatore e Posh Spice.

Per molti una pura casualità, per tanti una chiara presa di posizione del Principe e sua moglie, per altri l’ennesima frecciata a Kate Middleton, che proprio di recente ha supportato pubblicamente la stilista inglese.

La cena tra Harry e Meghan, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno ospitato nella loro villa di Montecito, in California, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Proprio ora che la famiglia Beckham sta attraversando un momento complicato, con David e Victoria che non parlano più con il loro primogenito e la nuora.

Secondo alcuni amici dei Sussex, si sarebbe trattata di una “pura coincidenza, Brooklyn e Nicola sono stati invitati prima dei festeggiamenti per il compleanno di David, quindi la tempistica è puramente casuale”, ma fa sorridere che questa coincidenza sia arrivata proprio ora, nel momento meno opportuno, soprattutto considerando la storia dell’amicizia finita di Harry e Meghan con David e Victoria.

La cena a casa di Meghan e Harry è stata descritta come una serata piacevole. “Brooklyn e Nicola si sono divertiti moltissimo e hanno trovato Harry e Meghan particolarmente gentili, generosi e attenti”, ha detto una fonte vicina alla coppia.

Secondo quanto riportato dal Sun , lo stesso principe Harry avrebbe mostrato a Brooklyn il suo “sostegno incondizionato in quanto persona che ha vissuto esperienze familiari simili “. In un simile contesto, non sorprende che i quattro abbiano legato così tanto, trovando persino un terreno comune tra loro.

Brooklyn è ai ferri corti con i suoi genitori dopo un litigio con il fratello Romeo, che ha iniziato a frequentare una sua vecchia fiamma, la modella e deejay Kim Turnbull. Da qui sarebbero iniziate delle incomprensioni che avrebbero allontanato il giovane Beckham da David e Victoria. A peggiorare la situazione Nicola, che non è mai riuscita a legare troppo con i suoi suoceri, che ha definito “narcisisti e tossici”.

Ora il clima di tensione ha raggiunto un altro livello con l’intervento della famiglia reale e nonostante le presunte buone intenzioni, molti sospettano dei Sussex. Per tanti uno sgarro ai Beckham ma anche a Kate Middleton che, solo qualche giorno fa, si è presentata ad un evento pubblico indossando una creazione di Victoria Beckham.

Dopo quell’evento della Principessa del Galles, i Sussex hanno cenato con Brooklyn e sua moglie. Per molti non una semplice coincidenza ma forse un modo della coppia di lanciare un altro segnale importante, l’ennesimo, contro i Windsor dopo che l’appello di Harry di poter rivedere suo padre Carlo non è stato accolto.

Perché Harry e Meghan hanno litigato con i Beckham

Meno di un anno fa, The Mirror ha pubblicato una cronologia completa della relazione tra i Sussex e i Beckham, raccontandone gli inizi e la frattura. Così, ha raccontato come quella stretta amicizia, con l’ex calciatore e la stilista presenti al matrimonio di Harry e Meghan, sia stata interrotta “dai sospetti di Meghan Markle nei confronti di Victoria“, perché l’ex cantante delle Spice Girls avrebbe fatto trapelare alla stampa informazioni private sull’ex attrice.

L’analista reale Tom Bowen ha spifferato che a quel tempo i Sussex erano diventati “dipendenti” dalla lettura di notizie e organi di stampa che parlavano male di loro e hanno fatto di tutto per confidarsi con i loro amici più cari perché “potrebbero far trapelare storie sulle loro vite”. E poi “tutti i sospetti ricaddero sui Beckham”.

Che si tratti solo di voci o meno, la verità è che da allora i Sussex e i Beckham non sono stati più visti insieme. E David e Victoria hanno apertamente rafforzato i loro legami con Kate Middleton e il Principe William, che ha ormai tagliato i ponti con il fratello.