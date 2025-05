Kate Middleton sbalorditiva, tailleur verde acido e camicia con jabot

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sorprende tutti rilanciando lo stile Seventies con il tailleur pantaloni verde acido di Victoria Beckham, abbinato a una camicia con jabot.

Kate Middleton si riscatta dopo gli abiti riciclati

Kate Middleton è tornata a lavorare a tempo pieno. Non è passata nemmeno una settimana ed eccola nuovamente in pubblico. L’occasione è la consegna di un prestigioso premio alla moda britannica, dedicato alla Regina Elisabetta II dove si è presentata con un look nuovo, fresco e sbalorditivo.

Abbandonati gli abiti-cappotto sempre uguali e gli outfit riciclati, per cui è stata tanto criticata, Kate ha osato con una mise tutta nuova, moderna e audace quanto si conviene a una Principessa come lei.

Kate Middleton, il tailleur pantaloni di Victoria Beckham

Lady Middleton sceglie il tailleur pantaloni, l’outfit più indossato dalle teste coronate del giorno d’oggi, che simboleggia sicurezza di sé e del proprio ruolo. Come sempre la sua scelta non è casuale e anche il brand che ha realizzato il suo look veicola un significato speciale.

Kate deve consegnare l’ottavo Queen Elizabeth II Award for British Design per conto del British Fashion Council, un premio che celebra la moda britannica, e dunque non può che sfoggiare un completo di una stilista inglese, tra le più amate del mondo.

Fonte: Getty Images

La scelta della Principessa ricade su Victoria Beckham e su un ensemble il cui colore non è così facile da indossare. A metà tra il verde oliva e il verde acido, a seconda di come la luce colpisce la stoffa, il tailleur è composto da una giacca monopetto con tasconi laterali e da pantaloni a palazzo. Costo del completo? 1.340 sterline, ossia 1.593 euro.

Fonte: Getty Images

Kate lo abbina a una camicia bianca con un discreto jabot, riportando in auge una capo davvero molto apprezzato negli anni Settanta e décolleté in suede con tacco alto, orecchini di perle a goccia e i lunghi capelli sciolti con i suoi classici boccoli.

Lady Middleton è splendida e anche gli addetti ai lavori glielo riconosco. Infatti, è stata definita “una vera icona di stile” dal vincitore del premio, Patrick McDowell, durante la festa del British Fashion Council (BFC) presso i 180 Studios, sullo Strand, a Londra.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, fan dei brand britannici

Kate ha parlato con gli stilisti presenti e ha affermato di essere una sostenitrice dei brand di moda britannici, come appunto Victoria Beckham.

Ma non solo, infatti tra i suoi stilisti preferiti ci sono Alexander McQueen, Jane Packham e Catherine Walker. Raramente indossa marchi di altri Paesi. Fanno un’eccezione Dolce & Gabbana, che ha indossato più volte, e Gianvito Rossi per quanto riguarda le calzature.

Kate Middleton, prima uscita senza William

La Principessa del Galles è apparsa serena e a suo agio durante l’evento. Si tratta del primo impegno pubblico senza William da quando è tornata al lavoro dopo la pausa primaverile. Con il marito sta vivendo un periodo idilliaco, basta pensare al video che ha condiviso su Instagram dove si abbracciano.