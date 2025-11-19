Kate Middleton, il tailleur che non la valorizza ma sfoggia gli anelli dell’eternità

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico per presenziare al Future Workforce Summit , organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, presso la Salesforce Tower di Londra, dove si è presentata con un look da perfetta working girl con una raffinata camicia bianca e per l’occasione ha sfoggiato le sue fedi dell’eternità, presumibilmente regali di William. Ma il tailleur grigio non la valorizza.

Kate Middleton, camicia con jabot e tailleur grigio

Kate Middleton ha tenuto al summit il suo primo discorso pubblico dopo due anni, ossia dopo la diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha sottolineato come l’amore sia l’ingrediente fondamentale con cui crescere i bambini per formare adulti equilibrati e sereni. Ma deve essere la componente principale in ogni aspetto della società.

Kate si è presentata all’incontro di lavoro per parlare ai leader delle principali aziende britanniche, indossando un potente look da working girl. O meglio da manager. La Principessa del Galles ha optato per un tailleur pantaloni grigio chiaro, di Roland Mouret, composto da una giacca monopetto ampia e da pantaloni dritti.

Getty Images

Il completo, mai indossato prima, non la valorizza, complice il colore che non si adatta né alla sua carnagione né ai suoi capelli chiari. Molto meglio i tailleur strutturati di Alexander McQueen.

Kate ha abbinato l’ensemble a una elegante camicia bianca con jabot, una variante del fiocco al collo, firmata Cascade, che ricorda lo stile di Diana. Nel rispetto del perfetto stile da ufficio, ha sostituito la sua clutch con una ampia shopper di Smythson, la East West Tote, in pelle nera, coordinata a un paio di décolleté dal tacco largo.

Kate Middleton, i preziosi anelli dell’eternità

Ma quello che non è passato inosservato è la scelta dei gioielli. Infatti, la Principessa non si è limitata a indossare il suo famoso anello di fidanzamento con zaffiri e diamanti, appartenuto a Diana, ma ha sfoggiato i suoi due anelli dell’eternità e la fede nuziale, per un totale di 4 anelli.

L’anello dell’eternità più recente, indossato da Kate, si ritiene sia un regalo di suo marito William, ricevuto lo scorso anno per celebrare 13 anni di matrimonio e come segno di un “nuovo inizio” dopo aver completato la chemioterapia contro il cancro.

L’anello d’oro dovrebbe essere la fede nuziale Étincelle de Cartier, è incastonato con 19 diamanti e 19 zaffiri abbinati, per un totale di 0,34 carati.

Getty Images

Poi ha aggiunto l’anello di fidanzamento della Principessa Diana, con uno zaffiro di Ceylon da 12 carati circondato da un gruppo di 14 diamanti solitari incastonati in oro bianco, il cui valore si stima sia di 75.000 sterline.

Anche l’altro anello è un regalo del Principe di Galles, che si ritiene le sia stato donato in occasione della nascita del loro figlio, il Principe George, nel 2012. L’anello con pavé della collezione Eclipse di Annoushka è realizzato in oro bianco 18 carati e tempestato di diamanti da 0,23 carati. Infine, Kate ha aggiunto la fede nuziale, realizzata con in oro giallo gallese.

L’anno scorso, quando è tornata in pubblico dopo le cure contro il cancro, Kate ha sostituito in diverse occasioni l’anello di fidanzamento con la sua nuova “fede dell’eternità”, ad esempio durante la sua visita a Southport nell’ottobre 2024. Ma negli eventi più formali ha sempre indossa l’anello di Diana.

Infine, ha indossato orecchini da 3.750 sterline della collezione Empress di Mappin & Webb.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!