Kate Middleton, i gioielli da migliaia di euro a Wimbledon. Tranne uno

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton ha stranamente sfoggiato per le due apparizioni nel weekend finale di Wimbledon gioielli per migliaia di euro, tranne uno che è accessibile a tutte. Non è infatti abitudine della Principessa del Galles caricare i suoi look di preziosi, specialmente se non si tratta di un evento serale o di un banchetto di Stato. Ma Wimbledon non è un torneo qualunque e lei non è una spettatrice come le altre.

Kate Middleton come Meghan Markle coi gioielli Cartier

Quest’anno Kate Middleton è andata a Wimbledon solo per le due finali, femminile e maschile. La Principessa del Galles, in quanto patrona del torneo di tennis, ha il compito di premiare i vincitori. E così ha fatto, tra cui Jannik Sinner che ha avuto un incontro molto dolce con lei e con i suoi figli George e Charlotte.

Kate dunque si è recata nel royal box due volte, sabato 12 e domenica 13 luglio. Due apparizioni in cui ha sfoggiato due look diversi e svariati gioielli, la maggior parte dei quali realizzati da Cartier che in effetti è forse il brand di alta gioielleria che preferisce.

Quello che ha colpito quindi non è stata tanto la scelta del tipo di pezzi indossati, quanto la quantità: orologio, bracciale, collana, orecchini cui si aggiungono l’anello di fidanzamento e la fede con diamanti. Un’esagerazione per Kate che di solito calibra meglio la ricchezza dei monili che sfoggia in occasioni come queste. Ovviamente, questa regola di morigeratezza non vale quando si tratta di eventi di gala o cene a Palazzo dove fa sfoggio di tiare, diamanti e pietre. Tra l’altro, lei ha ereditato la collana più preziosa della Corona britannica.

Ma torniamo ai gioielli di Wimbledon. Il fatto di comparire così agghindata ha richiamato immediatamente alla mente lo stile di Meghan Markle che anche quando cucina non rinuncia al solitario e all’orologio di Cartier, appartenuto a Diana.

Kate Middleton, i gioielli nel dettaglio

Per la finale femminile, Kate ha sfoggiato un abito di Self-Portrait che ha abbinato a orecchini Trinity in oro bianco, oro giallo e oro rosa (3.400 euro), orologio con bracciale in acciaio inossidabile, Ballon Bleu, (4.920 euro), di Cartier. Mentre il bracciale “Maya” in oro e acquamarina, da 127 euro circa, creato da Halcycon Days, è il pezzo che fa eccezione.

Getty Images

A questi preziosi vanno aggiunti l’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, appartenuto a Diana, che vale oltre 400mila euro e la fede dell’eternità in oro e diamanti, regalo che William ha fatto a Kate.

Per la finale maschile, la Principessa del Galles ha indossato un abito midi con grande fiocco sulla spalla, blu elettrico, firmato da Roksand. Ha riproposto tutti i gioielli del giorno prima, ma ha sostituito il bracciale Maya con la collana di Cartier Forever Trace in oro e 8 diamanti con catena personalizzata che costa 4.415 euro circa.