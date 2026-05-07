Kate Middleton in missione, look da sogno e ciondoli simbolici

Kate Middleton si è presentata all'università col tailleur pantaloni di Roland Mouret e la collana con ciondoli che è un omaggio ai tre figli

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton in missione, look da sogno e ciondoli simbolici
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Kate Middleton
Cosa prevede la guida Foundations for Life? Quali sono i progetti della Royal Foundation? Come supportare i bambini piccoli?

Kate Middleton è tornata in pubblico, sfoggiando un tailleur da sogno che ha fatto invidia a molte e la collana coi ciondoli che sono un omaggio ai suoi tre figli George, Charlotte e Louis. E non è un caso che l’abbia indossata proprio durante questa uscita.

Kate Middleton si prepara per l’Italia

Kate Middleton infatti si sta preparando per affrontare la sua “missione” in Italia, a Reggio Emilia per la precisione, dove si occuperà di infanzia andando a conoscere le diverse metodologie che vengono applicate per il supporto dei bambini.

Così, in attesa del suo viaggio, la Principessa del Galles ha fatto visita all’Università dell’East London a Stratford mercoledì 6 maggio, dove ha incontrato ricercatori, studenti e altre personalità del mondo dell’istruzione superiore britannica in vista del lancio di ” Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development”, una nuova risorsa per chi lavora con i bambini piccoli, a cura del Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Qui ha potuto incontrare e parlare con un gruppo di bambini e genitori, condividendo con le mamme diverse preoccupazioni, tra cui le difficoltà nella ricerca dei centri di supporto.

In modo molto concreto, parlando da persona competente non solo perché ha analizzato i documenti che le sono stati presentati, ma anche per la sua personale esperienza di mamma, ha dichiarato: “È importante che le mamme e tutti i genitori abbiano accesso a queste informazioni e a queste indicazioni fondamentali, ma in modo più tangibile, attraverso le interazioni che hanno, sia tramite il servizio sanitario che tramite il sistema scolastico”.

Kate Middleton
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Kate Middleton, il dettaglio degli orecchini

Kate Middleton, i ciondoli che definiscono il legame più importante

Kate ha voluto esaltare il suo essere genitore anche nel look. Infatti, non è passata inosservata la scelta dei gioielli.

In quanto Principessa del Galles, ha sfoggiato l’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, ma come mamma ha indossato la catena d’oro di Daniella Draper con tre ciondoli a forma rispettivamente di G, C e L, un omaggio ai suoi tre bambini. Anche i suoi orecchini, dello stesso brand, erano un tributo speciale a George, Charlotte e Louis: gli orecchini a forma di cuore presentavano tre stelle di diamanti incise.

Kate Middleton ciondoli
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Kate Middleton, il dettaglio dei ciondoli

Kate Middleton, il tailleur pantaloni di Roland Mouret

La moglie di William si è presentata all’università con quello che ormai è diventato il look da working girl delle teste coronate, ossia il tailleur pantaloni. Un outfit elegante che dimostra grande sicurezza di sé e fiducia nelle proprie capacità

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Kate Middleton

Tra i tanti che possiede, Kate ha riciclato quello color cammello di Roland Mouret, composto da una giacca monopetto con taschino e tasche laterali e pantaloni morbidi, lunghi fino ai piedi. La Principessa ha abbinato al completo una camicia in seta bianca. Come accessori ha scelto le décolleté in cuoio di Ralph Lauren dal tacco a stiletto. Mentre ha preferito non utilizzare la borsa.

Dato che si trattava di un appuntamento di lavoro diurno, ha preferito lasciare sciolti i capelli ondulati, ormai lunghissimi.

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