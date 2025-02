Gli anelli di fidanzamento più belli di Principesse e Regine

Un diamante è per sempre e non manca mai negli anelli di fidanzamento delle nobili, anche se quello più iconico ha come protagonista una pietra colorata

Fonte: IPA Harry e Meghan e William e Kate il giorno dei rispettivi fidanzamenti ufficiali

Gli anelli di fidanzamento donati a regine e principesse non sono solo simboli d’amore, ma anche testimonianze di storie affascinanti, tradizioni familiari e, a volte, scelte personali che definiscono poi lo stile iconico delle nobili. Ognuno di essi è stato l’inizio di un sogno o il coronamento di un grande amore.

La Regina Elisabetta II

Nel 1947, il Principe Filippo chiede la mano della futura Regina Elisabetta II con un anello caratterizzato da un diamante centrale di 3 carati, affiancato da altri diamanti più piccoli. Questo gesto non solo simboleggia l’unione tra Elisabetta e Filippo, ma intreccia anche le storie delle loro famiglie. Filippo vive solo del suo stipendio da ufficiale della marina britannica e non può permettersi un anello degno di una futura regina.

Gli viene in aiuto la madre, la Principessa Alice di Battenberg che dona al figlio un suo diadema da cui il gioielliere londinese Philip Antrobus prenderà i diamanti necessari alla realizzazione dell’anello di fidanzamento. Filippo disegna personalmente l’anello, come prima di lui Alberto fa per la Regina Vittoria.

La Regina Vittoria

Nel 1839, Alberto regala a Vittoria una sua creazione come sigillo d’amore: un anello a forma di serpente, simbolo di amore eterno. L’anello è in oro 18 carati e il serpente ha gli occhi che sono due rubini, i denti di diamanti e al centro della testa è incastonato uno smeraldo, la pietra di maggio, mese in cui è nata la Regina.

La Principessa Margaret

Nel 1960, anche il fotografo Antony Armstrong-Jones disegna l’anello per la proposta di matrimonio alla Principessa Margaret. Un anello di fidanzamento unico: un rubino centrale circondato da diamanti a formare una rosa, un omaggio al secondo nome di Margaret, “Rose”.

La Principessa Anna

La Principessa Anna riceve due anelli di fidanzamento per i suoi due matrimoni con la stessa pietra, che forse è la sua preferita: lo zaffiro. La forma e il taglio sono diversi, ma oltre allo zaffiro, anche le pietre secondarie degli anelli sono le stesse, i diamanti.

Un anello per due Principesse: Diana e Kate

Lo zaffiro è anche il protagonista dell’anello di fidanzamento più iconico del mondo royal, quello scelto dalla Principessa Diana nel 1981 per le nozze con Carlo. Si tratta di uno zaffiro blu ovale da 12 carati, circondato da 14 diamanti, montati su oro bianco.

Dopo aver accettato la proposta di matrimonio viene chiamato il gioielliere di corte Garrard per presentare alcune creazioni alla futura Principessa del Galles. Diana racconterà in seguito di aver scelto quello con lo zaffiro, non perché è intonato con il colore dei suoi occhi come viene detto in un primo momento, ma perché è il più grande di tutti.

Fonte: IPA

Diana porterà l’anello per tutta la vita, anche in seguito alla separazione. La sua memoria e il suo stile si legano indissolubilmente anche all’anello, almeno fino all’ottobre 2010, quando il Principe William, dopo anni di fidanzamento chiede a Kate Middleton di sposarlo.

Catherine Middleton riceve proprio l’anello di Diana che in origine era stato ereditato da Harry. Il giorno dell’annuncio ufficiale il Principe William, durante l’intervista, spiega così la scelta dell’anello: “si tratta di un anello molto speciale per me. Catherine è speciale quindi era giusto metterli insieme. Volevo che mia madre fosse presente in qualche modo”.

La Duchessa di Sussex

Nel 2017, il Principe Harry, rimasto sprovvisto dell’anello della madre, ne progetta personalmente uno per il fidanzamento con Meghan Markle. L’anello viene creato da Cleave & Co ma qualche mese dopo le nozze Meghan fa modificare la montatura.

L’anello presenta un diamante centrale proveniente dal Botswana, luogo significativo per la coppia, affiancato da due diamanti laterali appartenuti alla Principessa Diana montati su una fascia in oro giallo, il colore del metallo preferito da Meghan.

La Regina Camilla

Per le seconde nozze, l’allora Principe Carlo elimina le pietre colorate, come il figlio Harry, e dona a Camilla un anello di fidanzamento appartenuto alla Regina Madre. È il 10 febbraio 2005, l’anello viene fotografato durante l’annuncio ufficiale e in poco tempo fa il giro del mondo. L’anello presenta un grande diamante centrale a taglio quadrato, affiancato da sei diamanti taglio baguette, le pietre sono montate su una base in platino.

Questo gioiello storico simboleggia l’ingresso ufficiale, dopo tanti anni di ostilità, di Camilla nella famiglia reale. La scelta di regalare a Camilla un gioiello appartenuto alla Regina Madre, molto affezionata a Carlo ma da sempre ostile a Camilla, è singolare.

La Duchessa di Edimburgo

Nel 1999, il Principe Edoardo precede il fratello Carlo facendo la stessa scelta per la futura moglie Sophie Rhys-Jones e sceglie i classici diamanti senza aggiungere pietre colorate. Un solitario ovale con due brillanti taglio a cuore ai lati creato per lei da Asprey&Garrard.

Anche nelle altre famiglie reali, il classico diamante è risultato essere la scelta più popolare.

La Regina Letizia di Spagna

Nel 2003, il Principe Felipe di Spagna chiede alla giornalista Letizia Ortiz di sposarlo con una fascia di diamanti, una scelta insolita rispetto ai tradizionali solitari tanto quanto quella, fatta dalla futura sposa, di indossare un elegante tailleur pantalone per le foto del fidanzamento ufficiale.

Fonte: IPA

Poco dopo il matrimonio, Letizia smette di indossare sia l’anello di fidanzamento che la fede e ormai da qualche anno la vediamo sempre con un anello all’indice del brand italoamericano Coreterno, regalo delle figlie.

La Regina Margherita II di Danimarca

Il Conte Henri de Laborde de Monpezat chiede in sposa Margherita di Danimarca, all’epoca futura regina, con un anello di design unico: due grandi diamanti montati in un anello contrariè in oro giallo. Questo stile simboleggia l’unione di due anime e riflette la personalità artistica e non convenzionale di Margherita.

La Regina Maxima dei Paesi Bassi

Il Re Willem Alexander dei Paesi Bassi regala a Maxima Zorreguieta un anello caratterizzato da un diamante arancione, colore simbolo dell’Olanda circondato da diamanti. Questa scelta non solo celebra la loro unione, ma rende omaggio alla tradizione nazionale.

Fonte: IPA

La Principessa Grace di Monaco

Il Principe Ranieri III di Monaco non regala un solo anello all’attrice, vincitrice di un premio Oscar, Grace Kelly, ma bensì due. Inizialmente anche lui sceglie i colori del suo Stato, il Principato di Monaco, donandole un anello di fidanzamento con rubini e diamanti.

Successivamente, ritenendo l’anello un po’ misero per gli standard di Hollywood, decide di regalargliene uno più sontuoso: un diamante taglio smeraldo da 10,47 carati, affiancato da due diamanti baguette, montati in una base in platino. Grace indossa questo anello anche nel film “Alta Società”, rendendolo celebre a livello mondiale.

Gli anelli di fidanzamento di principesse e regine non sono solo gioielli di inestimabile valore, ma ognuno di essi racconta una narrazione unica, intrecciando passato e presente. Questi romantici gioielli continuano a far sognare creando fascino in tutto il mondo.