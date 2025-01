Anelli di fidanzamento: i trend del 2025

Fonte: iStock Un anello di fidanzamento

Indecisi sull’anello di fidanzamento da regalare alla vostra dolce metà? Se state pensando di fare la fatidica proposta nel 2025, dovreste puntare su gioielli dal taglio fresco, originale eppure romantici.

I trend, a questo proposito, parlano chiaro: nei prossimi mesi, le coppie decideranno sempre più spesso di abbandonare le tradizionali “regole” in favore di un gioiello che colga l’essenza della loro personalità. Pronti a scoprire quali sono gli anelli di fidanzamento di tendenza nel 2025?

I trend per gli anelli nuziali nel 2025

Il mondo del wedding è in continua e costante evoluzione, e il cambiamento non sembra risparmiare nemmeno gli anelli di fidanzamento. A far luce sulle tendenze che nel 2025 caratterizzeranno l’ambito gioiello nuziale, è il magazine The Knot, che attraverso lo studio Jewelry & Engagement ha raccolto le preferenze dei neo sposi e individuato come queste ultime incideranno sul mercato.

In particolare, i dati raccolti mostrano come le coppie siano sempre più alla ricerca di qualcosa di unico e personale. Ciò si traduce nella scelta di forme e design diversi da tutto ciò che abbiamo visto finora: sebbene i classici non passino mai di moda e gli anelli solitari con diamanti rotondi restino tra i più popolari, gli esperti prevedono per il 2025 scelte decisamente più originali. Ecco quali saranno secondo il magazine i trend più popolari.

Massimalismo e pietre multiple

Secondo The Knot, poco più della metà degli anelli di fidanzamento nel 2024 (51%, per essere precisi) è stata caratterizzata da un diamante centrale con pietre laterali e/o dettagli decorativi. E, secondo gli esperti, gli acquirenti continueranno a cercare design unici e massimalisti, caratterizzati da tre o più pietre.

Le coppie saranno più spinte a scegliere anelli diversi da quelli visti in precedenza, puntando su pietre preziose uniche e giocando con le proporzioni. L’inclinazione per uno stile massimalista ed eccentrico dimostra quindi quanto sia importante per i futuri sposi scegliere anelli che riflettano la loro individualità e somiglino ad una vera e propria dichiarazione.

Castone a mezzaluna

Anche le montature a castone sono tornate alla ribalta dallo scorso anno. Questo design presenta una base di metallo più spessa che circonda interamente la pietra centrale, conferendo alla gemma preziosa un aspetto dal fascino antico.

Tra le montature che sembrano maggiormente destinate a lasciare il segno nel 2025 c’è comunque la mezzaluna, che mescola il fascino dei design tradizionali con elementi contemporanei.

Taglio marquise

L’ anello di fidanzamento più in voga del 2025? Non sarà rotondo, ovale o a goccia. Sebbene i dati indichino che queste forme siano statisticamente le più popolari, The Knot sostiene che i protagonisti assoluti saranno i diamanti e le gemme taglio marquise. Questa elegante forma risale al 1700, quando il re Luigi XV di Francia commissionò a un gioielliere un diamante ispirato alla forma delle labbra della sua amante, che secondo lui erano le più perfette che avesse mai visto. Questo diede vita alla forma allungata che conosciamo oggi, simile a un ovale ma con estremità appuntite.

A contribuire alla rapida ascesa del taglio marquise negli ultimi mesi, invece, è stata Selena Gomez, che indossa proprio un anello di fidanzamento di questo tipo. Tra i principali vantaggi del marquise, ci sono la possibilità di essere montato in una moltitudine di modi e una grande versatilità.

Montature vintage

Mentre la forma di un diamante o di una gemma si riferisce alla sua configurazione esterna, il taglio determina la sfaccettatura interna della pietra, influenzandone la luminosità e lo scintillio. Ad esempio, il taglio brillante è il più comune e si osserva spesso in forme tradizionali come rotonde, ovali e a pera. Il taglio a gradini, invece, crea un effetto “sala degli specchi” ed è tipicamente associato a diamanti smeraldo. Quest’anno, tuttavia, The Knot prevede una crescente popolarità per i tagli antichi, una tendenza destinata a proseguire nel 2025 e oltre.

Via libera, quindi, ad ispirazioni come l’Old Mine e l’Old European, che presentano un aspetto interno più massiccio rispetto ai tagli brillanti moderni, poiché erano realizzati a mano e non a macchina.

Anello toi-te-moi

Come suggerisce il nome (toi et moi in francese vuol dire “tu ed io”), questo romantico stile di anello di fidanzamento presenta due pietre affiancate, che identificano simbolicamente i due innamorati. La popolarità di questo gioiello si deve al presidente John F. Kennedy, che fece la sua proposta a Jackie Kennedy con un anello toi-et-moi con smeraldo e diamante. Più di recente, invece, lo hanno scelto Emily Ratajkowski, Solange Knowles e Ariana Grande.

Soluzione ideale per le coppie che cercano un anello molto personale, i toi-et-moi possono essere realizzati con pietre a cui si sia particolarmente legati, riflettendo il desiderio di anelli che non solo brillano, ma che si facciano portatori di un significato particolare.

Oro nero

Preferite una soluzione più audace? La risposta arriva da New York, e più precisamente dalla gioielliera Eva Fehren, che ha elaborato degli anelli con delle suggestive montature nere. Un’estetica molto particolare, che gioca sul contrasto tra il metallo nero inchiostro e lo scintillio brillante di un diamante.

Come ulteriore conferma che questa tendenza sta per diventare mainstream, basta guardare la nuova collezione “Noir” di James Allen, lanciata all’inizio del 2025. Progettata con raro oro nero caratterizzato da una finitura opaca elegante, questo rivenditore offre cinque stili di anelli di fidanzamento in questa distintiva montatura.

L’aspetto unico e a tratti “duro” che l’oro nero aggiunge ai gioielli contrasta con il fuoco e lo splendore di un diamante. È il complemento perfetto per qualcuno che cerca un anello davvero insolito e indimenticabile.

Gemme dai colori audaci

Non diremo mai addio ai diamanti bianchi tradizionali, ma possiamo sicuramente salutare alcune nuove opzioni più vivaci nel 2025. Secondo The Knot, infatti, le gemme colorate diventeranno ancora più popolari sia per gli anelli di fidanzamento che per le fedi, poiché offrono un modo semplice ma distintivo di esprimere uno stile personale.

Questi gioielli sfidano le idee convenzionali, collegandosi a qualcosa di più grande, come l’architettura o il paesaggio urbano. Questa estetica, ribattezzata dagli esperti di wedding ‘caos controllato’, racchiude in sé qualcosa di significativo, moderno e completamente personale. Proprio come le coppie del nuovo millennio.