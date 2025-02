Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Svezia

Fonte: 123RF Matrimonio in Svezia

Nota per i bellissimi paesaggi naturali, le distese innevate e il design ricercato, la Svezia nasconde molte sorprse. Nonostante sia universalmente riconosciuta come emblema di modernità nordica, questo Paese vanta in realtà tradizioni ed usanze molto antiche, a cui i suoi abitanti continuano ad essere molto legati. Questi riti investono diversiti ambiti della quotidianità svedese, e riguardano, ovviamente, anche i fiori d’arancio.

Per quanto le nozze in Svezia siano quasi sempre all’insegna della sobrietà e del minimal, non mancano momenti e usanze significative, che rendono queste cerimonie uniche nel loro genere. Ma quali sono le tradizioni che caratterizzano maggiormente i matrimoni svedesi? Ve le sveliamo in questo articolo.

I matrimoni svedesi

Le cerimonie nuziali svedesi sono dei riti che somigliano per diversi aspetti a quelle di altri Paesi occidentali: dopo una celebrazione, c’è spazio per intrattenimento, musica e buon cibo. Gli sposi possono tuttavia scegliere se organizzare una funzione civile oppure optare per una cerimonia religiosa: questi due eventi sono molto diversi per tempistiche ed organizzazioni, ma sono quasi sempre seguiti da un ricevimento e grandi festeggiamenti.

Il rito civile in Svezia

Un matrimonio civile, che si svolge nel municipio o in un luogo di ricevimento, prevede che un officiante reciti una formula nuziale per circa 5 minuti. La coppia può organizzare la cerimonia come preferisce, predisponendo sedute per gli ospiti o limitando il numero ai più stretti. Tuttavia, se si opta per un rito civile, non possono essere intergati elementi religiosi.

Il rito religioso

Se una coppia opta per un matrimonio in Chiesa, la cerimonia tende a essere più elaborata, con la musica chiamata a giocare un ruolo importante, soprattutto nelle cerimonie cristiano-luterane. Il rito include una processione iniziale, due inni cantati dagli ospiti, una o due canzoni eseguite da un cantante/musicista e l’uscita dall’edificio. Le canzoni soliste possono essere brani particolarmente significativi per la coppia e contribuiscono a personalizzare la cerimonia.

Le tradizioni del matrimonio in Svezia

Le cerimonie nuziali svedesi, pur essendo in molti casi all’insegna della semplicità, continuano ad essere caratterizzate da una serie di usanze e tradizioni uniche nel loro genere, che si adattano perfettamente alla personalità dei popoli nordici. In particolare, emerge un’assoluta parità tra i due coniugi sotto tutti i punti di vista.

Il corteo nuziale

La processione nei matrimoni tradizionali svedesi è diversa da quella di molti matrimoni occidentali: la sposa, infatti, fa il suo ingresso insieme allo sposo, e non è accompagnata dal padre. Dopo i due coniugi, segue il corteo nuziale composto da testimoni, damigelle e bambini con i fiori.

C’è di più: molti sacerdoti proibiscono al padre della sposa di accompagnarla lungo la navata. Per la società svedese, infatti, non è considerato liberale e moderno ‘consegnare’ la propria figlia al futuro marito. La donna dovrebbe scegliere di sposarsi di sua volontà, e, godendo degli stessi diritti dell’uomo, deve fare il suo ingresso in Chiesa proprio accanto a lui.

L’abbigliamento

Gli sposi svedesi possono scegliere un look formale o più casual, a seconda del tipo di cerimonia organizzata. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i futuri mariti optano per abiti neri o smoking. Per quanto riguarda le spose, invece, solitamente indossano abiti formali bianchi, che possono essere di varie lunghezze. Inoltre, qualora le coppie decidano di celebrare il rito in Chiesa, le future mogli potrebbero dover indossare una tiara: in alcuni casi, sono proprio le parrocchie a mettere questo prezioso accessorio a disposizione delle ragazze.

Per quanto riguarda gli invitati, quasi sempre il dress code che dovranno seguire è indicato sulle partecipazioni nuziali: alcune cerimonie potrebbero essere più semplici, altre, invece, richiedere un cocktail dress. Curiosamente, le ospiti non indossano abiti di colore rosso: secondo un’antica leggenda, infatti, sfoggiare un vestito scarlatto equivale a confessare di aver avuto un’avventura con lo sposo.

Gli anelli

Per quanto riguarda gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali, gli Svedesi di solito optano per una semplice fede d’oro liscia per il fidanzamento, e per un anello di matrimonio più elaborato per celebrare l’unione. Il primo gioiello viene scambiato durante la festa per il fidanzamento ufficiale: entrambi i coniugi ne acquistano uno per la propria dolce metà, provvedendo a donarlo al momento opportuno.

La sposa, tuttavia, riceve il secondo anello durante il matrimonio: non si tratterà di una semplice fede gialla, ma quasi sicuramente di un prezioso accessorio con diamanti o pietre preziose.

Le tradizioni del ricevimento nuziale in Svezia

Le tradizioni festive e i rituali non si fermano dopo il fatidico “sì”: le coppie svedesi si intrattengono infatti in un vivace ricevimento, all’insegna di divertimento e buon cibo. Ecco i momenti salienti che lo caratterizzano.

Il brindisi alla sposa

L’inizio del ricevimento di nozze prevede quasi sempre un brindisi alla sposa. Chiamato ‘brudskål’ (brindisi alla sposa), questo momento viene solitamente affidato al padre di uno dei due coniugi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la scelta ricade su quello della sposa.

Il menù del ricevimento

Il cibo è un elemento chiave di un matrimonio svedese, e spesso durante il ricevimento viene servito un pasto di tre portate. Di solito si inizia con un antipasto di pesce, come il toast Skagen o un toast con uova di coregone. Per il piatto principale, invece, spesso si opta per carne di vitello, alce o renna. Anche il dessert cambia in base alla stagione del sì, ed è quasi sempre a base di frutti di bosco, con fragoline o camemori selvatiche.

Il Toastmaster

Il Toastmaster (responsible dei brindisi) svolge uno dei ruoli più cruciali nei matrimoni svedesi. Poiché è tradizione avere molti discorsi durante il banchetto, c’è bisogno di qualcuno che introduca i vari oratori in modo divertente e coinvolgente. Un ricevimento di matrimonio dura normalmente tra le quattro e le quattro ore e mezza, e può includere fino a 15-20 discorsi. Il ruolo del Toastmaster è quello di guidare gli ospiti durante l’intero matrimonio: riunire tutti per una foto di gruppo, annunciare i trasporti tra la cerimonia in Chiesa e il ricevimento, presentare tutti gli oratori e annunciare il primo ballo degli sposi. In presenza di un wedding planner quindi, i due si troveranno spesso a collaborare.