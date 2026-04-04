Serale di Amici 2026, Valentina torna a casa tra le lacrime: le parole di Maria De Filippi

Valentina Pesaresi è la prima eliminata nella terza puntata del Serale di Amici 2026: è colpa dell’ansia, ma Maria De Filippi la rassicura

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La terza puntata del Serale di Amici 2026 è iniziata ad alta tensione. L’appuntamento precedente era rimasto in sospeso. La giuria composta da 4 membri aveva portato a un pareggio nel ballottaggio tra Valentina Pesaresi e Caterina Lumina. La sfida è rimasta congelata fino a sabato 4 aprile, quando le due cantanti sono tornate a concorrere l’una contro l’altra, nonostante la grande amicizia che le lega. Dopo due esibizioni emozionanti, infine è Valentina a dover terminare la propria avventura nella scuola di Amici.

Valentina Pesaresi eliminata da Amici

La strategia scelta da Valentina Pesaresi e Caterina Lumina è stata opposta. La prima ha scelto, così come spiegato dalla professoressa Anna Pettinelli, di mostrare per la prima volta il proprio talento al pianoforte, esibendosi in un’intensa interpretazione di You’ve Got a Friend, brano di Carol King del 1971. Una canzone che parla di amicizia, che Valentina ha dedicato a tutti i suoi compagni e in particolare alla sua sfidante Caterina, la persona con la quale ha più legato nel corso dei mesi trascorsi in Casetta.

Caterina, al contrario, sceglie di mostrare alla giuria la propria personalissima identità artistica e torna a riproporre il proprio inedito Vuelve. Un brano vivace e spagnoleggiante dal messaggio intimo, che racconta il rapporto con la mamma, tra tanto amore e quotidiani alti e bassi. L’originalità della scelta e l’intensità dell’esibizione vale a Caterina la vittoria e fa di Valentina la prima eliminata di questa serata del Serale.

La parabola della prima della classe

Valentina Pesaresi, 22enne che si fa notare per una voce melodiosa e una simpatica chioma verde, era entrata su volere di Anna Pettinelli. Con un atteggiamento da prima della classe, sempre precisa, rispettosa e lontana delle polemiche – nonché grazie a un talento innegabile – Valentina era l’allieva dalla vittoria assicurata. A metterle i bastoni tra le ruote, un’ansia troppo grande da controllare sul palcoscenico e un’ancora troppo profonda paura per il giudizio altrui. Era la favorita, il suo inedito Meglio portava la firma di Angelina Mango, eppure ha dovuto lasciare il gioco alla terza puntata del Serale.

Le dolci parole di Gigi D’Alessio e Maria De Filippi

“Qui ho scoperto gli abbracci” afferma Valentina prima di lasciare lo studio tra le lacrime. Il giovane cuore infranto – che in Casetta lascia l’amica Caterina e Nicola, che forse sta per diventare qualcosa in più di un amico – intenerisce Gigi D’Alessio. Prima di salutarla, il giurato la rassicura: “Adesso che tornerai a casa ricordati che non potrai nasconderti perché sei nata per emergere”.

Anche Maria De Filippi si prende un momento per consolare la giovane allieva. Parlando della paura di ciò che pensano gli altri, del timore di deludere il proprio pubblico e di quello delle critiche, la conduttrice afferma: “Ce l’abbiamo tutti”. Ricordandole, infine, che “hai 22 anni, ce la puoi fare”. E a sentire il grande applauso che accompagna la sua uscita dallo studio, le parole di stima della giuria e l’affetto di tutti i compagni di scuola, non è in dubbio che Valentina Pesaresi, se vorrà e ci crederà, ce la farà sicuramente. Magari non ad Amici, ma rivedremo presto lei, i suoi bei capelli verdi e i suoi make-up coloratissimi.