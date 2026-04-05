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La gara entra nel vivo per i giovani e speranzosi allievi di Amici. Il Serale 2026 arriva alla sua terza puntata. A lasciare la scuola nella serata di sabato 4 aprile, proprio prima dei festeggiamenti di Pasqua, è la cantante Valentina, frenata dall’ansia più che dalla mancanza di talento. Sono grandi le emozioni dei ragazzi guidati da Maria De Filippi, peccato che vengano – ancora una volta – oscurate dalle continue (e per lo più inutili, per non dire irritanti) liti tra professori. Le nostre, implacabili, pagelle ai protagonisti di quest’oggi.

Peparini e Celentano, scambio di carognate. Voto: 1

I professori di Amici hanno, nel corso del Serale, la possibilità di lanciarsi vicendevolmente dei guanti di sfida. Si tratta di sfide tra due concorrenti, in cui è la squadra sfidante a decidere la tipologia di esibizione, che si tratti di un brano da cantare o una coreografia da eseguire. Il primo lancio di questa sera è lanciato da Alessandra Celentano che, da brava maestra di classica, propone un complesso esercizio alla sbarra. Veronica Peparini e il suo allievo rifiutano: non è una competizione equa per un ballerino la cui disciplina non è classica.

I giudici danno ragione al tema di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini e annulla il guanto di sfida. Fin qui, niente di male: si tratta delle normali modalità di gara. Peccato che le due professoresse rivali le sfruttino per rubare, ancora una volta, la luce ai propri allievi. Il guanto si trasforma in un’accesa discussione tra Cele e Pepa, che si accusano a vicenda di essere autrici, di volta in volta, di “porcate” e “carognate”. Neppure mezz’ora dall’inizio della trasmissione e siamo già esausti. Che si abbassino i toni, per carità. Nel frattempo, una sonora bocciatura non gliela leva nessuno.

Valentina si fa sconfiggere dalla paura. Voto: 7

La puntata del 28 marzo si era conclusa con un pareggio: 2 a 2 era finito il ballottaggio tra Valentina Pesaresi e Caterina Lumina. Le due cantanti sono così tornate a sfidarsi la settimana seguente, lasciando che fossero i giudici a scegliere chi avrebbe continuato il percorso ad Amici e chi, al contrario, sarebbe dovuto tornare a casa. Infine, a trionfare è Caterina, che si esibisce nell’inedito dedicato alla sua mamma Vuelve.

Valentina, che ha emozionato suonando al piano You’ve Got a Friend conclude la sua avventura, e non riesce a trattenere la commozione. La cantante è stata frenata dall’ansia e dalla paura del giudizio altri. “Ce l’abbiamo tutti – la rassicura Maria De Filippi – hai 22 anni, ce la puoi fare”. Parole di incoraggiamento arrivano anche da Gigi D’Alessio, che le ricorda: “Sei nata per emergere”. Anche il nostro vuole essere un voto di incoraggiamento per questa voce d’oro truccata come una fatina.

Plasma finisce nelle grinfie di Anna Pettinelli. Voto: 1

“Rispetto la sua opinione, ma dall’inizio dell’anno non ha mai avuto una parola positiva per me”: così il trapper Plasma alla professoressa Anna Pettinelli. Lei, che pochi istanti prima ne aveva duramente criticata la performance, ricorda all’allievo che ha più volte lodato la sua capacità di scrittura. Il suo giudizio, però, stasera è stato davvero implacabile, quasi velenoso. Ci potrebbe stare, non si può piacere a tutti e il compito dei prof è anche quello di spronare a migliore, con le buone o le cattive quando serve.

Peccato, però, che se Pettinelli se la prende con Plasma non è per fini pedagogici ma per dispetto al collega/rivale Rudy Zerbi, della cui squadra è membro il trapper. E via con l’ennesimo siparietto tra professori. Non avevamo ancora digerito lo scontro Cele-Pepa che ci troviamo in mezzo a quello Petti-Zerby. Nulla di nuovo all’orizzonte: battutine piccate, prese in giro, bamboline voodoo tirate fuori all’occorrenza. Non se ne può davvero più. Ribadiamo: che si abbassino i toni, anzi, che si taccia del tutto. Un’altra inevitabile bocciatura.

Maria De Filippi mamma chioccia. Voto: 9

A fare da contraltare alla cattiveria dei prof c’è Maria De Filippi. Nonostante siano ormai un paio di decenni che vede andare e venire decine di giovani dalle belle speranze, Maria De Filippi non perde la passione e continua a prendersi cura di ogni allievo come fosse il primo. Ha una parola buona per tutti, si preoccupa per loro e passa la serata ad assicurarsi che siano a proprio agio. Li consola, li incoraggia, offre loro la carica e, per questo, si merita il voto più alto di stasera.

Kiara conquista tutti. Voto: 8

Tra le concorrenti che più si sono guadagnate – e meritate – i complimenti della giuria nel corso di questa terza puntata del Serale di Amici c’è Kiara. La ballerina è entrata proprio all’ultimo appuntamento domenicale, giusto prima del passaggio in prima serata, ma ha già conquistato tutti. E a guardarla ballare si capisce perché.

La danzatrice italo-filippina è un vero talento. Nonostante la giovane età vanta già un curriculum a dir poco eccellente. Alle sue spalle, un lavoro presso il Circle du Soleil, la collaborazione con la serie Prime The Boys e un ingaggio nel videoclip Pretty Ugly della nota cantante svedese Zara Larsson. Balla di tutto, dal classico al latino, fino alla tarantella napoletana. E piace sempre, ogni volta di più. Tra i suoi fan più accaniti Gigi D’Alessio, e noi che scriviamo queste pagelle e che non possiamo che darle un bel voto.

Alessandro Cattelan, che spreco. Voto: 5

Alessandro Cattelan è bravo, bravissimo. Ha esperienza, parecchia. Ha stile, ha parlantina, è simpatico e brillante. Credevamo tutti – speravamo anche – che sarebbe diventato uno dei nuovi maestri della televisione italiana. E invece… Dopo il fallimento dello sbarco in Rai e la mancata promessa di Sanremo, Cattelan finisce relegato nel ruolo di ospite fisso di Maria De Filippi. Ha un siparietto tutto suo, ma non si tratta appunto che di un siparietto, insulso e che si dimentica presto. Un vero peccato, un vero 5.

Elisabetta Canalis, non ce la ricordavamo così simpatica. Voto: 7

Che fine aveva fatto Elisabetta Canalis? Dopo gli Anni ‘2000, che per lei sono stati gli anni d’oro, Elisabetta sembrava finita nel dimenticatoio, trasformatasi in leggenda del passato, non la si vedeva che sui social, più influencer che showgirl. Almeno fino agli ultimi mesi, che hanno visto il ritorno della velina mora più famosa della storia in tv. L’abbiamo vista ospite di Stefano De Martino a STEP, oggi di Maria De Filippi ad Amici, sempre sul pezzo, sempre simpaticissima, molto più di quanto ricordassimo. Tra le nostre preferite del Serale di Amici, peccato non si sia fermata di più.