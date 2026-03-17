Amici 25, chi sono i quattro giudici del Serale: caccia agli indizi

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Ogni anno parte la caccia agli indizi per quanto riguarda i giudici del Serale di Amici. La venticinquesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per avviarsi verso la conclusione, quando verrà proclamato il vincitore o la vincitrice. Prima, però, c’è sempre grande curiosità in merito ai giudici: da chi verranno giudicati gli allievi del programma? Dopo l’anticipazione sui social ufficiali di Amici (i giudici sono infatti quattro), la matassa è sbrogliata: grandi ritorni e graditi arrivi.

Chi sono i giudici di Amici 25

Contrariamente alle precedenti edizioni del programma, sono presenti ben quattro giudici a commentare il percorso degli allievi di Amici 25. “I giudici del Serale sono quattro. Ma chi saranno? Ecco un indizio per ognuno di loro, provate ad indovinare di chi si tratta”. Così sui social è stata lanciata una sfida, una vera e propria caccia agli indizi: un giudice “colleziona modellini di aerei”, per un altro “New York è la città del suo cuore”. E ancora c’è chi considera Spongebob il suo speciale portafortuna, e chi invece ha portato un souvenir speciale da Nuova Delhi, un elefantino.

Il mistero è stato svelato da AdnKronos, secondo cui la giuria di Amici 25 potrebbe essere composta da Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Dunque, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario sono stati riconfermati; non torna invece Amadeus, che è stato giudice ad Amici 24. La conferma è arrivata dopo ulteriori indizi, ovvero una borsetta rossa, l’uncinetto, i cavalli e le scarpe bianche e nere. Salvo ulteriori colpi di scena, quindi, dovrebbe essere questa la formazione.

Serale di Amici 25, quando inizia e quali sono le squadre

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: sabato 21 marzo va in onda la prima puntata del Serale di Amici 25. La prima grande novità è stata proprio questa: quattro giudici, e non tre. Chiaramente potrebbero esserci degli “stalli”: la giuria potrebbe trovarsi in una fase di “due contro due”. Sarà interessante comprendere l’evoluzione del programma in questo modo. Ma non è stato di certo l’unico cambiamento.

Non esiste più infatti l’amata squadra dei CuccaLo, in quanto Lorella Cuccarini è in squadra con Veronica Peparini; Emanuel Lo, invece, forma la sua squadra con Anna Pettinelli. E non manca l’ormai storica coppia formata invece da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Elena, Riccardo, Plasma, Caterina, Emiliano, Nicola e Antonio. Il team composto da Emanuel Lo e Anna Pettinelli ha tra gli allievi Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine c’è il team Peparini e Cuccarini, in cui sono presenti Michele, Angie, Lorenzo, Alex e Simone.

Non manca molto infine alla conferma dei giudici, perché giovedì 19 è prevista la registrazione della prima puntata. Amici è tra i programmi di punta di Mediaset, una vera fucina di talenti che negli anni ha portato al successo numerosi artisti, e sta continuando a farlo, basti pensare al successo di Angelina Mango, che si è classificata seconda nel talent show, per poi trionfare a Sanremo 2024 con La Noia.