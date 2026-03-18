Alessandro Cattelan, l’annuncio su Amici. Ma è mistero sul quarto giudice

IPA Alessandro Cattelan

No, non è Alessandro Cattelan il quarto giudice di Amici. Ricapitolando: Gigi D’Alessio è stato confermato da Maria De Filippi durante il concerto. A confermare Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, che sono stati giudici già per il serale di Amici 24, è stato Cattelan, che ha fatto chiarezza nella pagina ufficiale del programma. E il quarto giudice? L’altro indizio sarebbe uno zaino… potrebbe tornare Amadeus, confermando così il trio dell’anno scorso?

Amici 25, Alessandro Cattelan non sarà giudice: il ruolo

Qualsiasi nodo dovrebbe essere sciolto il 19 marzo, quando si terrà la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 25: è ancora mistero sul quarto giudice. Sì, perché Alessandro Cattelan non ha confermato quel posto: “Il primo giudice di Amici è Gigi D’Alessio, questo ormai lo sapete. Io sono qui per darvi altri due nomi, li avevate indovinati, ci eravate arrivati: uno è Cristiano Malgioglio, l’altro è Elena D’Amario. E poi manca il quarto, che ve lo giuro, non sono io: ho un indizio per voi, ed è questo zaino, pare che ci metta dentro casa. Non sono io, manco lo uso lo zaino. Però ci sarò sabato”.

La conferma su Cattelan ad Amici è stata data anche da Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese. “Quanto ad Alessandro Cattelan, farà parte del cast di Amici, ma non c’è alcun progetto con lui”. Non è ancora chiaro il ruolo, ma intanto c’è grande curiosità intorno al nome del quarto giudice.

Le ipotesi

Chi si nasconde dietro lo zaino? Al momento la pista più battuta porta ad Amadeus: il conduttore sarebbe il quarto giudice del Serale, e non sarebbe nemmeno una novità, visto che ha già ricoperto quel ruolo ad Amici 24. A sostegno dell’ipotesi ci sarebbero anche gli indizi lanciati nei giorni scorsi dal programma, tra cui un riferimento ai cavalli (Amadeus è un grande appassionato di equitazione). Di certo sarebbe un gradito ritorno: già l’anno scorso è stato amatissimo nelle vesti di giudice ed è sempre stato dalla parte dei giovani, sostenendo il talento anche a Sanremo.

La giuria sarebbe quindi composta da Gigi D’Alessio, new entry di questa edizione, e dai riconfermati Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, con Amadeus a completare il quartetto. Ma non è l’unico nome circolato: nelle scorse settimane si era parlato anche di Irama ed Emma Marrone, che con Amici ha un legame speciale. Tutto, o quasi, dovrebbe essere svelato il 19 marzo, giorno della registrazione della prima puntata.

Il Serale di Amici 25 inizia sabato 21 marzo. Quattro giudici, dunque, per tre squadre: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guidano Elena, Riccardo, Plasma, Caterina, Emiliano, Nicola e Antonio; Emanuel Lo e Anna Pettinelli hanno con loro Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio; infine il team formato da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, con Michele, Angie, Lorenzo, Alex e Simone. Addio quindi ai CuccaLo, la coppia più amata delle ultime edizioni: Cuccarini cambia partner e si allea con la Peparini, mentre Emanuel Lo accoglie Anna Pettinelli. Tutto pronto, quindi, per scoprire chi conquisterà la vittoria finale.