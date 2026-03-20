Alessandro Cattelan, svelato il ruolo ad Amici: cos’è il format Password

IPA Alessandro Cattelan

Il Serale di Amici 25 è pronto a partire da sabato 21 marzo, con la prima puntata: sono quattro i giudici scelti da Maria De Filippi. Confermato il trio dello scorso anno, ovvero Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, a cui si unisce una new entry, ovvero Gigi D’Alessio. L’incognita su Alessandro Cattelan è stata finalmente svelata: inizialmente per lui si era ipotizzato il ruolo di giudice, ma condurrà il format Password all’interno del Serale.

Alessandro Cattelan conduce Password ad Amici

Alessandro Cattelan aveva anticipato di essere ad Amici, ma non in veste di giudice. E ora si è sciolto il nodo sul suo ruolo: tra un’esibizione e l’altra degli allievi, non ci sarà più il guanto di sfida dei professori, ma Cattelan a condurre Password, il format condotto da Jimmy Fallon dal 2022 (in America sono andate in onda diverse versioni del programma sin dagli anni ’60). La versione originale del format prevede la sfida tra un Vip e un Nip a suon di indizi e di parole da indovinare.

La conferma è arrivata anche dalle anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 25: “Nel cast del talent Amici in un ruolo tutto da scoprire, il brillante conduttore e autore radio e tv, Alessandro Cattelan”. Durante il gioco di Cattelan, i giudici e i professori saranno i protagonisti del momento. Per la prima puntata, a sfidarsi sono stati Amadeus, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Naturalmente anche la dinamica del format è stata rivista, per essere adattata al Serale. Possiamo quindi dire addio al guanto di sfida tra professori: ne vedremo comunque delle belle, considerando che la prima penitenza consiste nello spaccarsi delle uova (alcune sode, alcune no) in testa.

I giudici di Amici 25

“Uno dei quattro giudici del serale di Amici è Gigi D’Alessio. Io sono qui per darvi gli altri due nomi, li avevate indovinati, siete stati bravi. Uno è Cristiano Malgioglio e l’altra è Elena D’Amario. Poi manca il quarto, che ve lo giuro non sono io, io non c’entro nulla”, con queste parole Cattelan aveva annunciato gli altri due giudici di Amici, dopo la conferma di Gigi D’Alessio, arrivata durante il concerto, con Maria De Filippi presente. Il quarto giudice è sempre stato Amadeus, quindi, riconfermato anche per quest’anno tra i giudici del programma.

Non è la prima volta che a Mediaset va in onda un “format nel format”. Perché è già successo di recente con Tu Sì Que Vales, che ha collezionato ascolti record con Lip Sync Battle, un programma televisivo ideato da Stephen Merchant e John Krasinski, in seguito spin-off del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (che ha fatto il suo debutto nella tv americana nel 2015). Ricordiamo che l’esperimento a Tu Sì Que Vales è stato un successo, tanto da aver dato non poco filo da torcere a Ballando con le Stelle, sconfitto in fatto di share nonostante un cast stellare con Barbara D’Urso. Per lo stile di conduzione di Cattelan, Password sembra già il segmento che renderà il Serale di Amici ancor più amato.