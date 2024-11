Fonte: Getty Images John Krasinski

Quando pensiamo a John Krasinski, c’è un personaggio che ci viene subito in mente, un’icona delle serie televisive: Jim Halpert di The Office, il mockumentary televisivo americano dello show britannico entrato nella storia. Ma Krasinski non è solo Halpert, visto che vanta una filmografia di tutto rispetto. È il marito di Emily Blunt, una delle attrici più talentuose della sua generazione. E dal 2024, secondo People, è “l’uomo più sexy del mondo”.

Chi è John Krasinski: biografia e carriera

Nato a Newton il 20 ottobre 1979, John Krasinski è stato eletto come l’uomo più sexy del mondo nel 2024. Attore, regista, sceneggiatore, ma anche produttore cinematografico e televisivo: ricordiamo l’esordio nel 2000 come sceneggiatore per il Late Night with Conan O’Brien, per poi iniziare a fare delle piccole comparse sugli schermi, fino a interpretare il personaggio che lo ha reso una vera e propria icona, ovvero quello di Jim Halpert in The Office.

Ruolo che ha ricoperto fino al 2013, prendendo parte ad alcune pellicole cinematografiche, tra cui L’amore non va in vacanza nel 2006, I Muppet nel 2011, o ancora Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel 2022. Il 2022 è un anno fortunatissimo per l’attore, dopo essere entrato a far parte dell’ambito Marvel Cinematic Universe in veste di Mister Fantastic.

Vita privata

Fonte: IPA

Non è facile essere una coppia affiatata a Hollywood, considerando che spesso c’è chi mette in dubbio le relazioni. Ma John Krasinski è sempre stato felice di essere etichettato come “il marito di Mary Poppins”, alias Emily Blunt, con cui tutt’oggi c’è un feeling pazzesco. Con l’attrice inglese, Krasinski si è fidanzato nel 2009, per poi convolare a nozze il 10 luglio 2010 in una location d’eccezione, ovvero a Cernobbio sul Lago di Como. La coppia ha avuto due figlie, Hazel e Violet.

L’uomo più sexy del mondo nel 2024

Ogni anno People elegge l’uomo più sexy del mondo. E nel 2024 è stato eletto proprio lui, John Krasinski: nel 2023, il vincitore è stato Patrick Dempsey, l’indimenticabile Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy, ovvero Derek Shepherd. Naturalmente, Krasinski ha accettato il titolo con una delle sue caratteristiche principali: l’ironia. Ha ammesso di aver definito la situazione come “surreale”, ma la moglie Emily Blunt ha reagito in modo entusiasta.

“Solo un blackout immediato, in realtà. Zero pensieri”, ha detto alla rivista. “A parte forse che mi stanno prendendo in giro. Non è così che mi sveglio, pensando, ‘è questo il giorno in cui mi chiederanno di essere l’uomo più sexy del mondo?’ E invece è stato il giorno in cui voi, ragazzi, l’avete fatto. Avete davvero alzato l’asticella per me”.

Rispetto ai ruoli da lui interpretati, in realtà Krasinski è quanto di più distante possa esserci dal classico divo affascinante e misterioso di Hollywood. Cosa ama fare? Semplicemente essere un marito e un padre che guarda documentari su Netflix e si diverte a leggere le storie della buonanotte alle sue figlie. Come cambierà la vita coniugale dopo la scoperta di essere l’uomo più sexy nel mondo? Krasinski non ha dubbi: “Penso che mi farà fare più faccende domestiche“.