Fonte: IPA Kevin Costner e Christine Baumgartner

Il divorzio a Kevin Costner è costato parecchio caro. Letteralmente (si tratta di una delle separazioni più costose della storia), ma anche e soprattutto emotivamente. Costretto a lasciare la propria casa e a riequilibrare il rapporto con i tre figli, oggi all’attore tocca persino vedere il grande amore della sua vita convolare a nozze con colui che credeva essere un caro amico. L’ex moglie Christine Baumgartner pronta al matrimonio con il vicino di casa.

L’ex moglie sposa il grande amico

Per quasi due decenni, la modella e designer Christine Baumgartner è stata moglie di Kevin Costner, e madre dei suoi tre figli. Sfatando la diceria – insegnataci da Sex and the City – che dice che per superare una relazione ci voglia la metà del tempo di quanto è durata, Baumgartner è pronta a dire di nuovo sì a neppure due anni dalla firma del divorzio. La stampa internazionale la vede infatti come felicemente fidanzata.

L’ex modella 50enne sarebbe infatti pronta alle nozze con Josh Connor, finanziere 49enne con cui ha trascorso le prime vacanze appena tornata ufficialmente single. La proposta di matrimonio, rivelano amici intimi a E! News, sarebbe arrivata poco dopo Natale, sulle paradisiache spiagge di Santa Barbara, in California: “Stava per piovere, in spiaggia non c’era quasi più nessuno, Josh si è inginocchiato e ha chiesto in moglie Christine”. Secondo gli amici, tutto iniziò il Natale dell’anno prima e, da allora, la coppia è più affiatata che mai.

La data delle nozze è ancora sconosciuta, ma l’innamorata è già stata avvistata a Los Angeles con un nuovo anello di diamanti al dito. La notizia non farà piacere a Kevin Costner. Josh Connor è infatti l’uomo con cui, già ai tempi del divorzio, si ipotizzasse la moglie avesse una relazione extraconiugale (da lei sempre smentita). Ma, soprattutto, Connor era vicino di casa della coppia, nonché grande amico di famiglia da lungo tempo.

Anche Kevin Costner pronto all’amore?

Dal divorzio, avvenuto nell’estate del 2023, Kevin Costner si è dedicato alla vita da papà single. “Quello che forse dovrei fare è non pensare troppo a me stesso, guardare fuori e assicurarmi che le persone intorno a me stiano bene” aveva dichiarato pochi mesi dopo la separazione. E, da allora, il divo 70enne sembra aver mantenuto l’impegno, senza impegnarsi in nessuna nuova relazione. O quasi.

Nel dicembre 2023 girava voce che l’attore di Balla coi lupi avesse preso una cotta per la cantante country Jewel, di vent’anni più giovane. I due furono visti assieme e abbracciati a un evento di beneficenza e, segnalava il tabloid TMZ, anche fianco al fianco in una romantica fuga ai Caraibi. Di quella storia, tuttavia, non si sa più nulla e, semmai c’è stata, probabilmente è già finita. La speranza, tuttavia, resta. Intervistato da People, Costner ha dichiarato: “Non permetterò a nulla di indurire il mio cuore. Penso che tutti vorrebbero essere innamorati”. E ci vuol forza a restare ottimisti dopo essere stato protagonista di uno dei divorzi più agguerriti e costosi dell’intera storia di Hollywood.