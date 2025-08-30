Kevin Costner non è più single: chi è il nuovo flirt Kelly Noonan Gores

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Kevin Costner non sarebbe più single: ad un anno dal divorzio con Christine Baumgartner, l’attore e regista statunitense avrebbe infatti inizato a frequentare la regista Kelly Noonan Gores. Fonti vicine alla coppia assicurano che tuttavia non si tratterebbe di una frequentazione “impegnativa”.

Kelly Noonan Gores, chi è il nuovo flirt di Kevin Costner

Il cuore di Kevin Costner torna a battere: l’interprete di Balla coi lupi sta infatti frequentando la regista Kelly Noonan Gores, come hanno rivelato alcune fonti al magazine People: “Kelly sta vedendo Kevin, ma in modo occasionale. Lei pensa che sia meraviglioso e interessante”. I due sono stati avvistati in compagnia in più occasioni, ma non sarebbero ancora intenzionati ad ufficializzare la relazione.

Nata a Los Angeles il 25 marzo 1979, Kelly Noonan Gores è una regista ed ex attrice statunitense. Il suo lavoro più famoso è il documentario Heal, che esplora come pensieri ed emozioni possano influenzare anche la salute. La 46enne ha ideato e conduce anche il podcast Heal with Kelly, dedicato alle stesse tematiche, e ha scritto due libri su benessere e spiritualità. Per quanto riguarda il versante sentimentale, la donna ha divorziato nel 2024 dall’imprenditore 72enne Alec Gores, da cui ha avuto la figlia Riley.

Kelly ha parlato della separazione dall’ex marito anche in una puntata del suo podcast, precisando: “È stato straziante. Anche se sono stata io a iniziare la conversazione, nessuno dei due voleva questo epilogo, ed è stato estremamente doloroso”. A tal proposito, alcuni amici della 46enne hanno spiegato a People come frequentare qualcuno non sia per lei una priorità: “L’anno scorso è stato turbolento per lei. La scorsa estate si è separata dal marito e poi ha vissuto in una casa a Pacific Palisades che è bruciata. Ora si concentra sulla figlia e sulla propria salute“. L’incontro con Kevin, quindi, sarebbe arrivato in modo del tutto inaspettato.

La vita sentimentale di Kevin Costner

Kevin Costner è tornato single nel 2024, anno in cui ha finalizzato il divorzio da Christine Baumgartner dopo una lunga battaglia legale. L’ex coppia ha tre figli: Cayden Wyatt Costner, 18 anni, Hayes Logan Costner, 16 anni, e Grace Avery Costner, 16 anni. Attualmente, Baumgartner è fidanzata con il finanziere Josh Connor, un amico di lunga data e ex vicino dei due. Nel passato del regista 70enne c’è comunque anche un altro matrimonio, quello con la compagna di college Cindy Silva: l’unione, durata ben 16 anni, ha visto la nascita di tre figli: Annie (1984), Lily (1986) e Joe (1988). Dalla relazione con la socialite Bridget Rooney, infine, è nato il quarto figlio Liam.

Il regista premio Oscar è considerato uno degli scapoli d’oro di Hollywood, e la sua vita sentimentale è stata a lungo al centro di gossip e indiscrezioni. La stampa rosa ha spesso associato il nome di Kevin Costner a quello di molte donne famose negli anni ’80 e ’90, anche se in diversi casi i flirt non sono mai stati confermati. Tra le presunte relazioni più famose ci sono quelle con le modelle Elle Macpherson e Carla Bruni, con la protagonista di Friends Courteney Cox e con Whitney Houston, con cui aveva recitato nel film Guardia del corpo.