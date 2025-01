Kevin Costner compie 70 anni: tutte le donne della sua vita

Fonte: IPA Kevin Costner

Attore dal fascino innegabile ed interprete di talento, Kevin Costner è uno dei divi più amati di Hollywood. All’alba dei suoi primi 70 anni, l’interprete di pellicole indimenticabili come Guardia del corpo, Balla coi lupi e Un mondo perfetto è ancora sulla cresta dell’onda. E, suo malgrado, continua a destare curiosità anche per la sua vita sentimentale. Nonostante le recenti voci di un flirt con Sharon Stone, lui si proclama ancora felicemente single, deciso a dividere le sue attenzioni tra gli adorati figli e i nuovi progetti al cinema.

Tuttavia, se oggi nessuna donna sembra riuscire a far battere il cuore di Kevin, in passato l’attore ha vissuto più di un amore da film. Ma chi sono state le sue compagne? Tra mogli, fidanzate e brevi flirt, eccone alcune.

Cindy Silva

Ancor prima di diventare una star di Hollywood, Kevin Costner era già sposato con Cindy Silva. I due si erano conosciuti tra i banchi dell’univerità della California, scambiando il fatidico sì nel 1978. Il loro matrimonio è durato ben 16 anni, e ha visto la nascita di tre figli: Annie (1984), Lily (1986) e Joe (1988). Il divorzio, tuttavia, è sopraggiunto nel 1994 a causa (si dice) delle numerose infedeltà dell’attore. A far parlare, fu anche la cifra record sborsata dalla star come risarcimento alla sua ex: circa 80 milioni di dollari.

Carla Bruni

Negli anni ’90 Costner era sulla cresta dell’onda, e gli sono stati attribuiti flirt con alcune tra le donne più belle del mondo. Tra le sue presunte conquiste c’è anche Carla Bruni, con cui pare aver avuto una breve relazione negli anni ’90.

Fonte: IPA

Nessuno dei due, tuttavia, si è mai sbottonato sulla questione.

Courteney Cox

Nel 1995 si diffuse la notizia di una relazione tra Courteney Cox, protagonista della serie tv Friends, e Kevin. La storia, anche in questo caso mai confermata dai due, avrebbe tuttavia avuto breve durata: poco dopo, lei incontrò infatti il futuro marito David Arquette.

Bridget Rooney

Di breve durata è stata anche la relazione con la socialite Bridget Rooney, proveniente da una ricca famiglia americana di Pittsburgh. Da lei Costner ha avuto nel 1996 il quarto figlio, Liam. Il ragazzo ha sempre preferito, nonostante il cognome “ingombrante”, tenersi lontano dai riflettori.

Elle Macpherson

Kevin Costner ha dimostrato in più occasioni di non saper resistere al fascino delle top model. Risale al 1996 anche la relazione con Elle Macpherson, conosciuta come The body per le sue misure perfette.

Fonte: IPA

I due decisero di convivere dopo poche settimane di frequentazione: “Credo di aver incontrato la mia metà in questa persona bellissima, divertente e di talento” disse lei all’epoca. La storia d’amore, tuttavia, terminò quello stesso anno.

Christine Baumgartner

Nonostante si fossero conosciuti diversi anni prima, la scintilla tra Kevin Costner e la modella Christine Baumgartner scattò solo nel 1999.

Dopo una breve separazione nel 2003, i due convolarono a nozze nel 2004 ed hanno avuto tre figli: Cayden 2007), Hayes (2009) e Grace Avery (2010).

Fonte: IPA

Nel 2023, ad un passo dal 20esimo anniversario di matrimonio, la coppia annunciò la separazione citando “differenze inconciliabili”. Il divorzio è stato finalizzato nel 2024.