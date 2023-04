J.Lo novella cowgirl con gli addominali scoperti

Jennifer Lopez ci ha ammaliato con la sua voce, incantato con le sue movenze e - non in ultimo - conquistato a suon di look che in oltre 20 anni di carriera hanno subito un'evoluzione che ha fatto scuola. Tra i primi più memorabili di sempre non possiamo che menzionare quello da cowgirl-chic sfoggiato agli MTV Video Music Awards del 1998: addominali in bella vista, cappello a tesa larga e un total white audace ma di gran classe e senza tempo.