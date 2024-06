Jennifer Lopez in abito bianco crochet è già l’ossessione dell’estate: il look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Jennifer Lopez indossa un lungo abito bianco in tessuto crochet

Da Queen del pop a Fashion Queen il passo è breve, e nessuna come Jennifer Lopez ne incarna la prova vivente. Servendoci su di un piatto d’argento la dimostrazione pratica di come si portino le tendenze moda attualmente più calde, la star è stata recentemente avvistata nuovamente in abito bianco. No, non una seconda promessa d’amore al suo Ben (Affleck, n.d.r), piuttosto nei confronti dello stile boho-chic.

L’eclettica artista è stata paparazzata a Los Angeles nei pressi dal ristorante italiano Giorgio Baldi – quasi a voler mettere l’accento sulla reciprocità del nostro grosso sentimento per lei – fasciata in un maxi abito color crema in tessuto crochet. Inutile dire come questo fosse già assolutamente da considerarsi un autentico must-have nel guardaroba estivo di una fashion addicted che si rispetti, ed il look di JLo in oggetto decreti definitivamente il momento perfetto per riesumare i nostri abiti in rete dalla cabina armadio.

Jennifer Lopez, l’abito crochet è la tendenza boho-chic dell’estate

Audace e sensuale il modello scelto dalla star di Atlas, la pellicola fantascientifica da poco disponibile su Netflix, ritrae con precisione il concetto di estate: contrassegnato da una fitta trama all’uncinetto a vestirla da capo a piedi, l’abito di Jennifer Lopez non sarebbe soltanto l’esempio del copricostume ricercato per eccellenza bensì l’evoluzione ultima del trend vedo-non vedo che abbiamo tanto amato nel 2024. Dotato di ampie maniche lunghe ed elegante spacco sul retro, infatti, il vestito non nascondeva al di sotto un costume da bagno ma una strategica lingerie nude che ha concesso alla cantante di indossarlo anche in occasione di un tranquillo pomeriggio in città. Una scelta di stile che non risulta affatto azzardata, piuttosto all’insegna della più alta sofisticatezza.

A completare il chiacchieratissimo look vediamo poi un paio di tacchi alti in velluto accessoriati di plateau, selezionati in una tonalità vicina al bianco sporco, grossi cerchi dorati alle orecchie ed una Birkin sapientemente abbinata. A dissipare le voci di corridoio in merito all’imminente rottura dei Bennifer ci ha pensato l’anello di fidanzamento con diamante verde portato al dito, accompagnato dalla fede nuziale.

D’altronde c’era da aspettarselo: con l’attuale e comprovato successo della tendenza vintage il ritorno dell’estetica boho-chic era dietro l’angolo. Trattasi di uno stile che ha reso riconoscibile tanto gli anni ’70 quanto i primi Duemila, mettendo d’accordo generazioni opposte esattamente come promette di fare nel prossimo periodo. Pare infatti che questo stia rapidamente riemergendo per affacciarsi sul panorama moda dell’estate 2024, portando in alto la caratteristica ispirazione hippie che noi tutti ricordiamo, a suo tempo celebrata persino sulle passerelle di Isabel Marant e Zimmermann e oggi da luxury brand del calibro di Chloè.

Ma che cosa rappresenta l’estetica boho-chic, in sostanza? Senza ombra di dubbio la libertà di stile in senso assoluto, come testimonia lo stesso mix di mood che i tipici capi trasudano, unendo mondi altrimenti agli antipodi. Una tendenza, questa, amata tanto da Jennifer Lopez quanto da altre numerose celebrities, su tutte Emily Ratajkowski, Sienna Miller e le gemelle Olsen.

Come constatabile dai look da queste ultime sfoggiati nel proprio quotidiano, all’interno del guardaroba di una autentica icona boho non possono certo mancare capi lingerie, femminili baby-doll dotati di rouches e volant, bluse ed abiti dai tessuti semi trasparenti, jeans wide leg e minigonne in denim. Zeppe, camperos, accessori adorni di frange, grandi occhiali da sole, maxi cinture e gilet ricamati costituiscono veri e propri elementi chiave.