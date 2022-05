A tutto crochet: ecco come indossare gli intrecci con stile

Il crochet è tornato alla grandissima: sferruzzare è l’hobby più cool! E, che ci crediate o meno, indossare un capo crochet è molto di moda. L’importante è portarlo senza sembrare uscite dal baule della nonna e farlo invece con il piglio giusto in fatto di stile. Ecco qui qualche idea da copiare per portare i vostri capi crochet (fatti o meno da voi) in modo super chic!

Come abbinare il crochet: con il denim

Il denim è una garanzia: con lui non sbagliate mai! Provate a mettere la vostra maglia crochet con una mini in denim o con un paio di shorts e a completare il look con un accessorio coloratissimo. Se volete proprio essere trendy, aggiungerei anche un taglio corto e sbarazzino, a prescindere dal fatto che siate o meno anta!

Come abbinare il crochet: con il bianco

Un paio di jeans bianchi saranno perfetti sotto al golfino crochet che avete trovato nel baule della nonna! Ora, le fashion icon suggeriscono di indossare suddetto golfino a pelle, senza nulla sotto. Se vi sentite a vostro agio va benissimo, altrimenti potete portarlo con sotto un crop top o un reggiseno da portare a vista, anche in colore a contrasto.

Come abbinare il crochet: con la camicia sotto

Sapete che io metterei la camicia bianca sotto a qualunque cosa! Anche sotto al gilet a crochet funzionerà benissimo. Se poi abbinate anche i pantaloni scegliendoli in versione cropped, ampi e vaporosi, sarete perfette!

Come abbinare il crochet: in versione completo

Se siete appassionate dello sferruzzamento e vi pice l’idea, potete indossare il crochet anche in versione completo, abbinando la casacca ai pantaloni, per un look dal gusto Seventies, ma in versione rivisitata. Se volete dare al vostro outfit un twist moderno, allora preferite, al posto degli stivaletti con il tacco, un paio di mules con la zeppa e un crop top!