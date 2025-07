Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Casablanca Ready to Wear Spring/Summer 2025 fashion show

Chi avrebbe mai detto che un’arte nata molto tempo fa tra tavole di legno e sedie a dondolo, come puro e semplice hobby, potesse un giorno approdare sulla scena dell’alta moda? Dopo oltre un secolo di morbidi scialli, berretti, copridivani e centrini, fortemente radicati nella cultura popolare italiana, iniziò ad essere chiaro a tutti quante potenzialità si celassero in un piccolo ferro da maglia uncinato.

Oggi, persino chi fino ad un certo punto aveva banalizzato questa antica tecnica artigianale per la lavorazione di filati come il mero passatempo per antonomasia delle nonne, si trova obbligato a riconsiderare le proprie convinzioni: da allora il crochet – così si chiama adesso – si è preso sempre più spazio, dalle fiere d’artigianato alle gallerie, per dominare incontrastato sulle passerelle. La sua forza? Più che mai la nostalgia, elevata all’ennesima potenza da uno spiccato quantitativo di coolness.

Crochet mania, 5 vestiti all’uncinetto da comprare ora per rendere indimenticabile l’estate 2025

Abbiamo a che fare, dopotutto, con una tendenza di carattere intramontabile, che continua a ripetersi allo scoccar d’ogni estate e che con ogni probabilità non smetterà mai di imporsi come enorme must-have stagionale.

E meno male, vien da dire: oltre a riportare alla mente il dolce ricordo di nonne e care zie, i capi all’uncinetto, o crochet, per meglio dire, sanno risolvere in un attimo ogni dubbio in merito a quale look sfoggiare in questo periodo dell’anno per sentirsi comode, fresche e persino chic allo stesso tempo, in vista di una tranquilla passeggiata in città o sul lungomare durante le vacanze.

Per chi non lo avesse capito, parliamo davvero di quell’arcinota tecnica artigianale che prevede l’utilizzo di un piccolo ferro, un’arnese allungato e dall’estremità ricurva con il quale si intrecciano i filati, per formare caratteristici anelli e nodi che danno vita poco a poco a borse, top, abiti, shorts e chi più ne ha più ne metta.

Al di là della riconoscibile estetica che distingue tale stile, a rendere questa particolare lavorazione tanto interessante sarebbero anche le origini incerte: se da un lato vi è chi sostiene che l’arte dell’uncinetto fosse popolare già nella lontana epoca dei faraoni d’Egitto, vi è anche chi crede che tutto abbia avuto inizio da alcune tribù indigene sudamericane per poi diffondersi sino all’Arabia, e attraversando solo in seguito le rotte commerciali lungo il Mediterraneo. Dove stia la verità non lo sappiamo né tantomeno lo sapremo mai, ma a chiunque ne possieda il merito, conveniamo insieme, va tutta la gratitudine del mondo del fashion.

In merito a chi l’abbia sdoganata, invece, regna l’assoluta certezza: era il 1968 quando Jane Birkin decise di dimostrare al globo intero quanto gli abiti all’uncinetto fossero cool, esibendone ben due modelli – oggi iconici – in occasione del suo matrimonio con Serge Gainsbourg. Di lì in avanti del mitico crochet non ne abbiamo mai più avuto abbastanza.

Non è affatto una sorpresa, infatti, come nel panorama moda dell’estate 2025 gli abiti all’uncinetto – rielaborati per l’occasione con fili sottili ma tagli moderni – siano tra i più amati e desiderati dalle fashioniste da ogni angolo dell’universo, tutte intente nel mettere a punto uno stile boho-chic da manuale.

A suggerirci quali indossare sono stati, con estremo anticipo, i defilé dedicati alla calda stagione in corso: Lacoste ne ha proposta in pedana una versione corta e sportiva, in giallo canarino incorniciato da inserti bianchi, Elie Saab, al contrario, ha scelto il color fango, Rabanne ha scelto il lungo, Casablanca ha ricorso a tutta la propria fantasia apponendo ai propri minidress delle allegre toppe cartoon-mood mentre Carolina Herrera ha preferito i pois.

Davvero ogni grande casa di moda ha fornito la propria personale interpretazione del classico estivo, con un mix di trame e colori a renderne unica la visione.

Zara

Anche stavolta si spazia con disinvoltura dalla lavorazione più fitta, che assicura un risultato più coprente, a quella più ampia, a restituire un sensualissimo effetto vedo-non vedo, dalle spiagge alla città: se i vestiti in crochet sono da sempre ritenuti perfetti come clamorosi protagonisti del look da spiaggia, sopra ai bikini di tendenza del momento, moda stabilisce li si indossi soprattutto nella vita di tutti i giorni. Il trucco? Farlo con dell’intimo ton sur ton, che mantenga lontano il rischio volgarità.

Zara

Lunghi o corti poco importa: conta solo che se ne possegga almeno uno, in tinta unita, magari in nuance neutre a trasudare freschezza da ogni nodino, ma anche in mille declinazioni multicolor, vivaci e più degli altri in grado di incarnare tutta l’energia dell’estate.

Zara

Possiamo dirlo, quello dell’estate 2025 è un crochet 2.0, capace di coniugare con maestria vecchio e nuovo in uno solo, toccando con intenzione ogni più calda tendenza: in pedana da Isabel Marant, ad esempio, gli abiti mostravano frange a profusione e ampi cut-out a rivelare influenze etniche, mentre da Acne Studios erano fiori in tonalità pastello a regalare tridimensionalità alla trama.

Patrizia Pepe

Khaite, Nanushka e Chloé ne hanno stravolto quella tipica del centrino, riproponendola grezza da cima a fondo o come orlo. Elie Saab, dalla sua, ne ha invece offerto una personale visione couture arricchita di perline, paillettes e calchi floreali su maglia spessa.

Michael Kors

A questo punto la domanda, così come l’imbarazzo della scelta, è lecita: come abbinare i vestiti all’uncinetto, una volta fatto loro spazio nel guardaroba? Tra le fashion addicted c’è chi come da copione li indossa accostati a sandali di tendenza o espadrillas, e persino chi li sdrammatizza con grintosi ankle boots. Non vige nessuna regola se non quella di collezionare i più belli della stagione, diligentemente snocciolati da noi in queste righe con tanto di link diretto all’acquisto: non ci resta che augurarvi una buona seduta di shopping terapeutico!