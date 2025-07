Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Alberta Ferretti fashion show Spring/Summer 2025

È ancora una volta quel momento dell’anno: jeans e pantaloni, grande certezza dell’armadio d’ogni fashionista di genere femminile da sin troppo poco, sono stati – anche se solo momentaneamente – oscurati dagli shorts. Si passa da un passepartout modaiolo ad un altro, da un capo cult ad un altro, basti pensare che secondo alcuni non è nemmeno da considerarsi avviata la stagione almeno fino alla loro ricomparsa per le strade. E se è vero che ci troviamo davanti ad uno schema ciclico, sempre lo stesso da tempo immemorabile, le novità sul tema sono davvero molte; e altrettanto interessanti.

Pantaloncini da donna: 5 modelli di tendenza da acquistare prima di subito

È finalmente estate, e le temperature in costante ascesa non lasciano altra scelta se non quella di scoprire le gambe: nel panorama moda in vigore, tra la miriade di gonne e abiti corti di tendenza, ad accaparrarsi il titolo di più comodi e confortevoli sono, come da consolidata tradizione, gli amatissimi shorts, sinonimo della bella stagione per eccellenza.

Cosa c’è di nuovo, allora? I modelli in voga nel 2025 spaziano tra ispirazioni, riferimenti e lunghezze totalmente opposti. Proponendosi ancora una volta in veste di autentico e definitivo capo passe-partout del periodo caldo, indipendentemente da età e occasioni, in lino, jeans o cotone esplorano ed abbracciano gli stili più diversi, da quello sportivo a quello più romantico.

In pratico e versatile denim, in maglia morbida e lavorata oppure ancora in suede, intrisi d’un fascino country di origine lontana, a vita alta, bassissima, extra voluminosi e a palloncino, sono queste le principali caratteristiche da ricercare nelle new entry a cui fare spazio nella propria cabina armadio. La tela concettuale su cui costruire il resto dell’outfit, in breve, da quello destinato alle ultime giornate da trascorrere ancora in città o in riva al mare.

Confuse? Non ve n’è motivo, ve lo assicuriamo: di seguito l’accurata selezione degli shorts da acquistare senza pensarci due volte.

Boxer da donna (rigorosamente a righe)

Evoluzione ultima della moda mannish a farla da padrone da qualche stagione a questa parte, è rappresentata dal boxer da donna la maggior novità in merito al capitolo shorts dell’estate 2025.

Dalla classica versione a righe bianche e blu sino a quella coloratissima e a fantasia, abbiamo visto questo capo-non capo indossato sotto a magliette basic e con cardigan quasi in ogni proposta look a nutrire i nostri feed di Instagram: insomma, nessuno avrebbe mai immaginato – o forse sì – che persino la tradizionale biancheria da uomo potesse arrivare a fare tendenza, figurarsi addirittura nel ruolo di alternativa cozy-chic prediletta al più classico ed intramontabile pantaloncino.

Zara

Acquista i boxer da donna a righe di Zara, se ne hai il coraggio

Bermuda, in tutte le salse

Non un paio di semplici pantaloncini, ma molto di più: corti ma non troppo, essenziali ma ricercati al tempo stesso e con quell’inflessione maschile che ora conquista, i bermuda da donna sono di certo i più ambiti di questa estate 2025. Pare sia tutto merito della loro versatile quanto pratica lunghezza a sfiorare il ginocchio, mista a quell’aura sartoriale che rende subito ogni mise più ricercata, a mettere d’accordo le fashion addicted di tutte le età, attualmente impegnatissime nell’indossarli da mattina a sera, dall’ufficio al tempo libero.

Avi degli shorts, i bermuda – quei pantaloni noti per la loro fama di odi et amo, con l’orlo che termina appena sopra o poco sotto il ginocchio – sono da qualche tempo tornati ad elevarsi sullo scenario moda di stagione, ergendosi a piacevole paradosso in un momento storico in cui sono gli sfacciatissimi, microscopici hot pants a trionfare in passerella.

Distinguendosi per un ineguagliabile appeal, inaspettatamente chic e sofisticato, le proposte più popolari del periodo vantano un design morbido e rilassato abbinato alla iconica lunghezza: in passerella, da Michael Kors a Carolina Herrera, da Hugo BOSS ad Victoria Beckham, prevalgono nuance delicate ed essenziali ma non è affatto raro imbattersi in irriverenti varianti a fantasia, quella a righe citata poc’anzi in particolare, come visto da Toteme.

Bermuda a righe Zara

Ti va di provare i bermuda alla marinara di Zara?

Pantagonna, l’alternativa ultrafemminile

In principio fu Elsa Schiaparelli: la celebre stilista italiana, tra gli svariati, detiene anche il merito di aver creato la prima gonna pantalone della storia. Lo fece per la campionessa di tennis spagnola Lilí Álvarez, in occasione del torneo di Wimbledon, nel 1931. Parliamo di un capo dunque originariamente proprietà dello sportwear, che ha inconsapevolmente anticipato il movimento d’emancipazione femminile venendo incontro all’esigenza di liberare il corpo da stecche e (sovra)strutture. Da quel momento in poi il modello venne adottato per praticare anche equitazione e ciclismo, approdando parecchi anni dopo – e del tutto provvidenzialmente – nel guardaroba femminile quotidiano.

Parliamo di un capo ibrido, il giusto compromesso tra comodità ed eleganza, tornato a dominare le passerelle (da Saint Laurent, Alberta Ferretti, Max Mara e chi più ne ha più ne metta) in tempi recenti grazie al suo ineguagliabile charme: il suo peculiare fascino è giocato proprio sul dubbio, dal momento in cui a primo acchito è difficile decifrare se si indossi una gonna o un pantalone, ed è proprio questa stessa doppia natura a eleggere il cosiddetto pantagonna a fashion essential dell’estate 2025.

Zara

Clicca qui per la gonna pantalone marrone di Zara

Shorts in denim gioiello, per brillare al sole

Tanto fondamentali da non poter essere abbandonati nemmeno in estate, i jeans da donna si ripropongono ogni anno in versione corta giusto in tempo per la bella stagione. Grandi protagonisti dei look da tutti i giorni da metà maggio a settembre inoltrato, perfetti per poter essere indossati non soltanto in spiaggia ma anche in città, gli shorts in denim da generazioni costituiscono quel classico intramontabile che difficilmente verrà mai dimenticato.

Senza correre il rischio di adombrare il modello di base, a vita alta frangiati o con risvolto, sempre assolutamente attuale, le declinazioni più accattivanti dell’estate 2025 mostrano inediti ricami e dettagli gioiello pronti a farci brillare sotto al sole, ma anche alla luna.

Patrizia Pepe

Trovi qui gli shorts di jeans con strass di Patrizia Pepe

Shorts e bermuda con pinces, l’anima sartoriale che ci piace

Complici le temperature sempre più elevate durante i mesi più caldi aumenta la voglia di sentirsi addosso capi leggeri, nel tempo libero ma anche in ufficio. E cosa c’è di meglio, allora, se non un paio di bermuda shorts sartoriali, capaci di coniugare alla perfezione formalità e freschezza in uno solo?

Caratterizzate da linee pulite e materiali di qualità, le proposte dell’estate 2025 mostrano una vita alta (a volte altissima) e sono rigorosamente dotati di pinces: a dimostrazione di ciò le passerelle spring/summer di Chloè, Louis Vuitton, Loro Piana e Miu Miu. E d’altronde, se lo affermano loro, conviene crederci.

Patrizia Pepe

Clicca per acquistare i pantaloncini con pinces di Patrizia Pepe