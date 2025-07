Le tanto agognate vacanze al mare si avvicinano, ma cosa mettere in valigia? Ecco svelati i 5 capi essenziali che trasformeranno la passeggiata verso l'ombrellone in una passerella d'alta moda

Getty Images Borsa mare Sezane e sandali Hermes Oran

Protezione solare, rigorosamente con SPF 50, cuffiette per fare della nostra playlist del cuore la colonna sonora dell’estate 2025, un nuovo libro da iniziare sotto l’ombrellone o, comunque, quello vecchio che non si ha mai il tempo di finire. Cosa manca? Il perfetto look da spiaggia, ovviamente, che possa trasformare la tremolante passerella in legno del lido in una d’alta moda. Da dove iniziare? Siamo qui proprio per questo: con 5 fashion essentials che risolvano la situazione al primo indosso.

5 capi essenziali che non possono mancare in valigia per le vacanze al mare 2025

Se, appena sino a qualche tempo fa, le principali preoccupazioni ad attanagliare l’animo d’ogni degna fashion addicted riguardavano il giusto look da ufficio estivo ed insieme il clamoroso abito da cerimonia da esibire al matrimonio di turno, oggi le priorità possono dirsi finalmente cambiate.

Una fresca quanto rigenerante brezza dall’inebriante effluvio di spensieratezza e salsedine si avverte nell’aria: le vacanze al mare sono sempre più vicine, ed urge iniziare a pensare a come riuscire a far spazio all’intero guardaroba nella valigia ormai deforme.

Ebbene, forse il caro vecchio principio del “less is more” non sarà percepito tanto affine a coloro che di moda ne vivono ma, sicuramente, in compenso, gioverà alla sorte di quei poveri bagagli ogni anno ingiustamente messi sotto sforzo.

Ecco dunque svelati i 5 pezzi imprescindibili da portare con sé, pochi ma decisamente essenziali per affrontare con grande stile le imminenti giornate sotto il sole cocente.

Borsa mare

Nell’estate 2025 le borse mare, pratiche, stilose e più divertenti che mai, non si indossano soltanto sul bagnasciuga o in barca: mostrando una certa lungimiranza, le It-girl le hanno furbamente tramutate in un vero e proprio accessorio di tendenza pronto a rendere ancora più cool i freschi look da città, in combo ad abiti lunghi e polo a righe marinare, così come quelli da spiaggia.

Si spazia dalle classiche in paglia – in design stravaganti, stampe e tonalità vivaci – sino ai modelli più alternativi, traforati in rete e dalle sembianze di capientissime shopping bags.

Occhiali da sole di tendenza

In veste di accessorio di punta d’ogni estate, gli occhiali da sole continuano a costituire un vero e proprio investimento per il grande vanto di saper unire l’utile al dilettevole: mentre assolvono il nobile compito di salvaguardare la vista, come nient’altro sanno completare la mise di turno aggiungendovi personalità extra e donando contemporaneamente al volto una luce – o un’ombra, dovremmo dire forse – tutta nuova.

Inforcarne un paio, possibilmente quello giusto, chiude e definisce qualsivoglia look estivo in quella che si definisce una tacita dichiarazione di stile a tutti gli effetti. Insomma, potrebbero mai mancare in una valigia per le vacanze completa? Se vi è chi resta fedele ad un unico design per tutta la vita vi è anche chi, per contro e indole, insegue entusiasticamente l’incalzante ritmo delle tendenze di anno in anno sino ad accumulare una vera collezione, una completa di un modello specifico per ogni evenienza. Ebbene, sarebbe opportuno che quest’ultima categoria si prepari ad affrontare l’indecisione più nera, dinanzi ad un quantitativo di novità tanto abbondante.

Tra le proposte più ambite di questa calda stagione al suo preludio spiccano, senza dubbio, tutte quelle affascinanti versioni dalla forma rettangolare. Densi d’un aura magnetica e misteriosa, parliamo di accessori dalle linee rigorose e ben definite, spesso contraddistinguibili per lenti total-black, e dunque a copertura estrema, a regalare a chiunque li indossi l’allure della vera diva.

Sempre contemporanei e sofisticati ad ogni uscita, d’effetto e senza troppi fronzoli, sono stati puntualmente trascinati in passerella da Michael Kors, Yves Saint Laurent, Fendi, Dolce&Gabbana e persino da Ray-Ban, con il modello iconico Wayfarer, la scelta ideale quando si desidera dare quel tanto in voga tocco mannish al look. Dior Eyewear, poi, ne ha firmato una modello dall’attrattiva evergreen, mentre Port Tanger ha aggiunto una inedita sfumatura ambrata ai suoi.

Infradito

Chi di moda se ne intende ha parlato di rivincita urbana, e nessun’altra tentata definizione del fenomeno avrebbe saputo descrivere meglio ciò che sta attualmente accadendo nell’universo del fashion: con lo sgomento generale, l’estate 2025 ha eletto le infradito come assoluto must-have di stagione, perfette da affondare nella sabbia dorata quanto ultra glamour in città.

Il panorama tendenze le offre in mille e una varianti, dalle proposte più minimal alle più preziose, a coniugare comfort e stile in una sola, liberatoria calzatura. Gli abbinamenti? Infiniti ed inimmaginabili: lo hanno dimostrato le star nelle evenienze più disparate, in ordine sparso dalla più sontuosa alla più informale.

Non vi è bisogno alcuno, dunque, di addentrarsi più approfonditamente nella spiegazione del perché queste non debbano assolutamente mancare in valigia. Come? Sotto forma di sandali di gran voga o confortevoli infradito con plateau poco importa: indosseremo solo e soltanto loro, dal mattino alla sera.

Costume intero

Tutti d’un pezzo, simboli in tessuto – tendenzialmente lycra – di femminilità sofisticata e senza eccessi, versatili e sfiziosi da portare sia dentro che fuori dall’acqua: sembra che i costumi interi dell’estate 2025 stiano lentamente riuscendo a spodestare i tanti due pezzi dal trono dell’abbigliamento da spiaggia. Se questo sia definitivo non lo sappiamo ancora, ma nel dubbio conviene accaparrarsene almeno uno, giusto per non farsi cogliere in fallo, si intende. Sono le leggi del fashion a stabilirlo, e noi non siamo certo nessuno per venirne meno.

Senza contare che è proprio il one-piece swimsuit il vero salvagente di stile da mettere in valigia: oltre a rendere chi lo indossa l’incontrastata regina della spiaggia questo può essere tranquillamente indossato a mo’ di body – con una semplice camicia lasciata aperta ed uno shorts o una minigonna – per un rapido giro di commissioni pre-spiaggia, oppure per pranzare in quell’ottimo ristorante con vista panoramica sul mare. Al tramonto, invece, è sufficiente appena sovrapporvi un pareo per trasformare il look in un attimo, d’un tratto perfetto per godere appieno di eleganti aperitivi in riva.

Onnipresente nelle collezioni moda dedicate alle ultime calde stagioni, il costume intero non è più un semplice must-have periodico da sfoggiare solo ed esclusivamente in spiaggia: a righe, dalle piene vibes marinière, a fantasia o in tinta unita, in passerella si sono visti audaci ensemble a renderlo protagonista accanto a gonne e jeans dall’allure rilassata, da replicare e vestire dal mattino alla sera con grande disinvoltura.

Shorts

Non è davvero estate fino a che non si iniziano ad indossare gli shorts in denim, e questo, come da copione, è ciò che è accaduto anche stavolta: quelli della calda stagione 2025 spaziano tra ispirazioni, riferimenti e lunghezze diversi, trasformandosi persino in bermuda, ma si impongono ancora una volta come vero e definitivo capo passe-partout del periodo, indipendentemente da età e occasioni.

Pratici e versatili saranno loro i più fedeli alleati alla moda (anche) in vacanza: sulla spiaggia, in centro città e nei locali più in della costa.

