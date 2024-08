Idee di look da ufficio in estate: ecco cosa indossare

Ecco cosa mettere per essere chic in ufficio anche con il caldo dell'estate!

In estate, si sa, il caldo e l’afa rendono tutto più difficile… compreso il vestirsi! Ma non tutto è perduto: ecco una serie di consigli e idee di look per essere eleganti anche in ufficio nonostante le temperature torride dei mesi estivi.

Cosa mettere in ufficio d’estate: attenzione ai tessuti

Niente tessuti sintetici

I tessuti sono fondamentali per essere certe di non morire di caldo e per avere un look raffinato in ufficio (e in generale dovunque). Evitate del tutto i tessuti sintetici come il poliestere: se leggete le etichette, vi renderete conto che molti dei capi che sono esposti sugli scaffati della maggior parte dei negozi di fast fashion che riempiono le nostre città contengono ampie percentuali di questa fibra. Ecco, indossarla in estate equivale a mettere né più né meno che un sacchetto della spazzatura. Il poliestere è una fibra sintetica che, con il caldo, non permette alla pelle di traspirare e causa cattivi odori.

Preferite le fibre naturali

Prediligete quindi fibre come il cotone, la seta, la canapa e il lino: oltre ad essere fresche, vi daranno immediatamente un’aria più elegante e chic. Per quanto riguarda il lino, è vero che si stropiccia facilmente, ma è anche il suo bello! Indossatelo con accessori in cuoio o rafia e sarete perfette anche in versione business.

Attenzione agli accessori

Gli accessori sono importanti: preferite colori chiari e materiali naturali, come ad esempio il cuoio e la paglia, oppure staccate completamente con un elemento sgargiante. Molto dipende da voi e dalla vostra personalità! Una cosa è però importante: se il vostro ufficio richiede un abbigliamento formale, evitate i sandali con le dita scoperte. È preferibile indossare scarpe chiuse per ottenere un look più curato e chic.

Idee di look per l’ufficio in estate

In estate potete tranquillamente indossare gonne, pantaloni o abiti: dipende da voi, dai vostri gusti e dal vostro stile personale. In generale, meglio optare per capi strutturati, ma semplici, come giacche sfoderate (che vi salvano dal congelamento se l’aria condizionata è forte), pantaloni dal taglio dritto, gonne a tubo e abiti dal taglio svasato.

In gonna

Potete scegliere gonne lunghe o corte, a vostra discrezione. Le gonne lunghe sono perfette soprattutto se non volete scoprire più di tanto le gambe e vanno benissimo a prescindere dalla vostra statura: l’importante è che la vostra figura sia proporzionata, quindi alzate il punto vita e accorciate eventualmente l’orlo per evitare che strascichi.

In pantaloni

Evitate i tagli skinny o slim e preferite modelli ampi, palazzo, cropped o culotte, in modo da non fasciare la vostra figura e lasciare respirare la pelle. Otterrete il doppio beneficio di sentirvi più libere e meno costrette nei movimenti, oltre che più fresche e leggere se i capi non aderiscono troppo al corpo. Potete indossare scarpe che abbiano almeno, come si diceva, le dita coperte: vanno bene snakers leggere, slingback, décolleté e Mary Jane, anche con la punta squadrata.

In abito

Anche per gli abiti, regolatevi a seconda della vostra fisionomia, evitando di fasciarvi. Preferite modelli in tessuti scivolati, come l’ecoviscosa, la seta o il jersey di cotone, oppure il lino, se volete un look più easy. I modelli a tunica sono perfetti, anche smanicati, a cui potete sovrapporre leggerissime giacche a kimono, magari corte, in caso di aria condizionata forte.

Per gli accessori, potete arricchire il tutto con pezzi importanti, di bigiotteria o in materiali naturali, come il legno, il corallo, ma anche il metallo. Bangles, collane lunghe, anelli voluminosi, orecchini XXL, occhiali oversize… l’importante è puntare tutto su un solo accessorio che faccia da focal point, In questo modo l’insieme avrà una sua armonia ed equilibrio.