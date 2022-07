Fonte: Getty Images Gonna lunga d'estate: istruzioni per l'uso

La gonna lunga d’estate è un must have e la cosa migliore è che possiamo indossarla non solo adesso che fa caldissimo, ma tenere buoni questi abbinamenti anche per l’inizio della stagione autunnale semplicemente aggiungendo un capo spalla. Ecco qui qualche idea super wow per indossare la vostra gonna lunga d’estate!

La gonna lunga plissé

Molto chic, la gonna lunga plissé può diventare anche molto cool se la indossiamo nel modo giusto! Per l’estate l’ideale sarà portarla con un top bianco (t-shirt o canotta a spalla larga, in cotone o in fibra naturale, vi raccomando!) e ai piedi un paio di sneakers in tela o di sandali bassi a terra a piede nudo. Non appena le temperature si faranno più rigide, potrete aggiungere un bomber sulle spalle e ai piedi sostituire i sandali con una scarpa chiusa, come uno stivaletto.

La gonna lunga in denim

Se il denim è leggero, la gonna lunga in denim è perfetta per l’estate! Abbinatela ad un crop top e a tante collane coloratissime e ai piedi mettete un sandalo alla schiava, anche allacciato al polpaccio. Occhialoni XXL e una shopper di tela completeranno l’insieme.

La gonna lunga bianca

Il bianco, si sa, è il colore dell’estate! Per ravvivarlo, vi basterà aggiungere accessori coloratissimi, anche fluo. Cercate però di non coordinare scarpe e borsa, perché appesantite e invecchiate l’insieme: meglio optare per la combo scarpe/gioielli o scarpe/occhiali o gioielli/borsa.

La gonna lunga con le rouches

Le più romantiche avranno trovato qui il loro capo preferito! La gonna con le rouches è perfetta e super romantica, ma non vuol dire che deve essere leziosa: per renderla cool potete abbinarla ad un paio di calzature chunky e ad accessori coloratissimi.

La gonna lunga in microfantasia

Per un look sia da spiaggia che da città, la gonna lunga e svolazzante in tessuto leggerissimo in microfantasia è l’ideale. Potete abbinarla ad un crop top coordinato, o ad un top bianco (così siete certe di non sbagliare!). Unica raccomandazione: dal momento che la microfantasia, soprattutto se è a fiorellini, è un attimo che diventi “da bambina”, cercate di renderla più rock con gli accessori. Una sneakers chiara, una cintura in vita, una camicia legata, orecchini XXL saranno perfetti per creare un look wow!