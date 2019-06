editato in: da

Oggi rispondo alla richiesta di Tiziana, che mi scrive:

Ho una gonna a pieghe in tulle lunga sino ai piedi di colore blu notte: mi piace molto ma non so come indossarla!!!

Ecco qui di seguito qualche idea di look per lei, declinato in versione gonna a pieghe, ma questi spunti possono benissimo essere adottati anche in versione tulle, se il tulle è morbido e scivolato.

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu: con le scarpe basse

Con una gonna lunga, l’ideale è indossare sempre scarpe basse, altrimenti si corre il rischio di ottenere l’effetto “matrimonio”. Una stringata a uomo in cuoio spazzolato, quindi un pochino lucida, è l’ideale. Il nero, nonostante quello che si crede, va benissimo. Il binomio nero blu è chicchissimo, ed stato inventato niente popò di meno che da Yves Saint Laurent: vogliamo fidarci? Io direi proprio di sì.

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu: con la maglia bianca

Per spezzare, il bianco è un’ottima idea perchè illumina. In più la coppia bianco e blu è sempre vincente, soprattutto andando verso la primavera estate. Per quanto riguarda gli accessori, potete scegliere un ton sur ton, oppure, in chiave estiva, staccare completamente con il rosso: vedrete che effetto!

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu: con il marrone

In chiave invernale, il marrone sul blu è un ottima idea. A seconda della vostra corporatura, scegliete un pezzo tricot che non vi infagotti, ma che esalti le vostre linee. Vanno benissimo anche un cardigan corto aperto, oppure un pull che arrivi alla vita, se siete fatte a clessidra.

Come indossare una gonna a pieghe lunga e blu: con le sneakers

Le sneakers, in chiave sportiva, sono un altro abbinamento molto azzeccato. Se non temete il freddo, indossatele a piede nudo (con i salvapiedi, s’intende, senza che il calzino si veda). Sopra potete mettere un pull tricot oppure un cardigan da lasciare aperto.