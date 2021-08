Jeans e camicia bianca: il classico che non stanca mai

editato in: da

Il jeans e la camicia bianca sono una coppia vincente: non per niente li ho inseriti nella mia capsule capi base e li consiglio a tutte le mie clienti se voglio avere un aspetto curato in modo semplice e easy. Indossarli vuol dire avere un look banale? Tutt’altro! Dipende sempre da come li abbiniamo e da che pezzi scegliamo. Ecco qui quattro idee per voi.

Jeans e camicia bianca: tagli morbidi

Lo dico e lo ripeto da una vita: non sempre fasciarsi è una buona idea. Spesso i tagli over hanno una marcia in più e possono funzionare alla grande, a patto di adottare le proporzioni giuste. Se sia la blusa che il pantalone sono morbidi, il top deve essere corto, massimo al fianco. Qualora non lo fosse, una buona idea è infilarlo dentro ai pantaloni, in modo da spezzare la figura.

Jeans e camicia bianca: la camicia lavorata

La camicia non deve essere necessariamente quella in Oxford o popeline di cotone. Potete optare per una blusa lavorata, in macramé, pizzo, sangallo, con maniche baloon e scollature allacciate ad esempio. Vi raccomando: la scelta del denim deve essere oculata. Cercate un paio di jeans che si accompagnino anche come stile alla camicia che avete addosso.

Jeans e camicia bianca: la camicia fuori dagli schemi

Maniche XXL, volumi over, rouches e volant vanno benissimo: l’importante è sdrammatizzare sempre! In questo caso, optate per jeans dal taglio asciutto e semplice. Ai piedi andranno benissimo sandali intrecciati, oppure sneakers, per rendere il tutto facile e portabile.

Jeans e camicia bianca: con accessori colorati

Come vi ho detto spessissimo, la scelta di un determinato colore è un tratto distintivo della nostra personalità: un tocco colorato renderà il vostro outfit più ricco e completo. Potrebbero essere le scarpe, la fascia, i gioielli, la borsa… l’importante è evitare il pendant, che fa subito âgée.