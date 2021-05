editato in: da

Il pizzo Sangallo è un tessuto che per la primavera estate è meraviglioso: fresco, etereo, elegantissimo. basta davvero poco per portarlo con stile. Il rischio però è quello di cadere nell’effetto bomboniera: vediamo insieme come portarlo con stile, ma in modo grintoso!

Sangallo, come portarlo con stile: chemisier XXL

Come sempre, se volete sdrammatizzare un capo, l’ideale è decontestualizzarlo. Il sangallo, sempre molto fine in versione bon ton, diventerà più grintoso se portato in versione chemisier XXL, lunghissimo e accessoriato con zoccoli, ciabattine raso terra, ma anche biker boots per un look più grintoso.

Sangallo, come portarlo con stile: con sandali bassi e intrecciati

Con un sandalo intrecciato, dorato, argentato o in cuoio, l’abito in Sangallo resta romantico, ma perde quella patina bon ton che lo rende più difficile da portare per chi ama look più easy.

Sangallo, come portarlo con stile: con accessori colorati

Una shopper coloratissima, sarà il complemento perfetto per rendere grintoso il bianco candido di un abito in Sangallo. Potete optare per il rosso, il bluette, ma anche il giallo o il rossa. Lo stesso vale per scarpe, gioielli o, perché no, anche un foulard da portare magari annodato ai capelli o al polso.

Sangallo, come portarlo con stile: la blusa con le rouches

Il Sangallo può essere declinato in versione abito, ma non solo: anche la blusa è deliziosa, ma qui il rischio bomboniera è alto, soprattutto se è decorata con rouches o volant. Che fare? Rendetela grintosa con una gonna in fantasia colorata e aggiungete un paio di sneakers.

Sangallo, come portarlo con stile: vedo non vedo

Normalmente, i capi in Sangallo vengono doppiati all’interno per evitare trasparenze, ma non sempre succede. Se siete under anta, potete tranquillamente giocare con l’effetto vedo non vedo e usare la trasparenza del Sangallo per giocare con i contrasti di capi neri o colorati da portare sotto: possono essere un reggiseno dal taglio basic, o una canotta, oppure ancora una sottoveste colorata.