Camicia in jeans in spiaggia, idee di stile

Fonte: 123RF Camicia in jeans in spiaggia: ecco come indossarla

Un’alternativa al classico copricostume? La camicia in denim! Non l’avreste mai detto, vero? E invece sì: la vostra cara vecchia camicia in jeans può essere un capo ideale da portare anche in spiaggia. Vediamo insieme qualche idea di look.

Quando indossare camicia in jeans spiaggia

La camicia in jeans è perfetta per l’aperitivo serate, per una mattina in cui il sole non è particolarmente forte oppure tira vento, per una gita in barca dell’ultimo minuto, per una capatina al bar della spiaggia o all’edicola in strada. Insomma, è perfetta per tutti quei contesti sportivi e super casual in cui volete sentirvi pratiche con addosso un capo neutro e passe partout!

Fonte: Getty Images

Vantaggi nell’indossare la camicia in jeans in spiaggia

Il primo vantaggio è nel tipo di materiale: la tela denim è realizzata in cotone, quindi in materiale naturale e traspirante, perfetto per l’estate. Il denim esiste di varie pesantezze, come per i jeans, così per le camicie. Se avete intenzione di indossarla in spiaggia, procuratevene una che sia in tela leggera o in chambray di cotone altrimenti vi terrà troppo caldo. A me personalmente piace il modello con i bottoncini a pressione, semplicemente perché sono più comodi, ma vanno benissimo anche quelli di madreperla. Il concetto è: va indossata in modo semplice, spartano. In fondo, siete in spiaggia! Inoltre, vi consente di ottimizzare lo spazio in valigia: potete portarla alla sera e, quando non è più freschissima, portarla in spiaggia il giorno dopo!

Fonte: Getty Images

Idee di look con la camicia in jeans spiaggia

Legata in vita

Soprattutto se il lato B è il vostro forte e avete un bel punto vita, indossatela legata! Anche se il reggiseno del costume si vede non importa, in fondo siete al mare. Aggiungete un paio di shorts (mica potete andare in giro senza pezzo sotto…), un cappello in paglia et voilà: perfette per la spiaggia!

Fonte: Getty Images

Come chemisier

Facile e easy chic. Come sapete, lo chemisier mi piace molto, è un capo glamour senza troppo sforzo e senza troppi fronzoli. Ai piedi, espadrillas o sandali a piede nudo. In assenza di chemisier in denim, rubate la camicia in jeans al fidanzato: sarà larga e lunga al punto giusto!

Sopra l’abito

Perfetta se dovete andare in spiaggia per un aperitivo serale, da utilizzare come se fosse un capo spalla, quindi al posto della giacca in denim ad esempio. Potete metterla sopra ad un maxi dress floreale, e completare il look con sandali piatti.

Fonte: Getty Images

Sopra il costume

In caso di vento improvviso, oppure per una gita improvvisata in pattino o in gommone, la camicia in jeans si presta benissimo ad essere indossata come copricostume direttamente sopra il vostro costume da bagno preferito, lasciata semplicemente aperta.