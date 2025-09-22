La conduttrice è un'icona di stile e bellezza e ci mostra quale capo sfoggiare questo autunno 2025

IPA Alessia Marcuzzi: i suoi jeans toasty caffè sono il capo dell'autunno

Ci sono capi che sono destinati a diventare il passe-partout da indossare in più di un’occasione. Se ci pensiamo bene ogni stagione ne ha almeno un paio e, senza dubbio, i jeans toasty caffè indossati da Alessia Marcuzzi sono una delle nostre nuove ossessioni.

Marroni, perfetti per essere abbinati con accessori e maglie di ogni genere, ci rendono favolose da mattino a sera, perché donano un tocco casual al nostro look, ma al tempo stesso sono pantaloni capaci di diventare extra chic se indossati con scarpe, borse e gioielli più particolari.

La buona notizia è che possiamo trovarli anche noi su Amazon e a prezzi super interessanti. Dal modello più svasato sfoggiato dalla conduttrice, fino a quelli più slim e particolari.

Alessia Marcuzzi, i suoi jeans sono la nostra ossessione

Maglia nera super basic, jeans toasty caffè in versione larga e un po’ a zampa, borsa e scarpe con il tacco color vinaccia: Alessia Marcuzzi con una solo foto ci ha mostrato quali sono le regole da seguire per il perfetto look elegante e sofisticato da sfoggiare nell’autunno 2025.

E ci ha anche mostrato come i jeans marroni, più precisamente toasty caffè, possano diventare il capo ideale da indossare in più occasioni. Perché se come li ha abbinati lei sono extra chic, è anche vero che con sneakers o stivaletti e una felpa, vanno a comporre l’outfit casual e cozy e di stagione.

Tra i modelli più simili a quello sfoggiato dalla conduttrice, vi è quello di Luvamia, che è svasato, a vita alta, elasticizzato e a gamba larga. Questi jeans hanno zip, bottone e quattro tasche, oltre a essere realizzati con un tessuto morbido. Li si può abbinare proprio come ha fatto Alessia, oppure puntare su altri capi e accessori total black.

Jeans Luvamia Svasati e morbidi, comodi da indossare

Generic, invece, propone dei jeans modello baggy elasticizzato e a vita alta: molto comodo, sta benissimo con una camicia bianca e con scarpe eleganti. Si possono abbinare con tacchi altissimi, oppure con stivaletti.

Jeans Generic Morbidi, a vita alta e modello baggy

Roskiky, infine, mette in vendita dei jeans con gamba larga che slanciano la figura. Sono elasticizzati e in morbido tessuto denim elastico. Camicia o t-shirt basic e accessori gioiello, sono i dettagli capaci di dare un tocco di carattere al look.

Offerta Jeans Roskiky Larghi ed elasticizzati, slanciano la figura

I modelli più slim di jeans marroni

Per chi ama i modelli più slim, è bene sapere che ci sono jeans marroni anche per loro. Come quelli di Yehopere che hanno la peculiarità di avere la fodera in pile e di essere in denim nella parte esterna. Sono favolosi in inverno, per proteggersi dalle temperature più basse. Avvolgono la gamba e si possono abbinare a un maglione a collo alto e a degli anfibi.

Jeans Yehopere In denim con la parte interna di caldissimo pile

Sempre di Roskiky i jeans a vita alta con dei finti tagli nella zona delle ginocchia. Sono in materiale elastico, traspirante e morbido, ideali per uno stile sbarazzino. Per un outfit più particolare si possono indossare con una maglia elegante e giocare con un mix and match di stili.

Jeans Roskiky Dallo stile sbarazzino, ci permettono di giocare con i mix and match

