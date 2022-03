Camicia bianca: non la solita storia

Mi piace tanto la camicia bianca, ma il mio look è sempre molto anonimo: come posso fare?

La camicia bianca è un vero must have dell’armadio, almeno per quanto mi riguarda: la consiglio sempre a tutte le mie ragazze, ovviamente declinandola sulla fisionomia e sullo stile di ciascuna di loro, perché c’è una camicia bianca per ciascuna di noi! Il rischio, quando si pensa a questo capo di abbigliamento, è di associarla ad un pezzo classico, un po’ anonimo… ma non è affatto così! Ecco qualche idea di camicia bianca portata in modo un po’ diverso dal solito!

Come indossare la camicia bianca: sopra ad una canotta

Andando verso la primavera estate, una camicia bianca portata sopra ad un top o ad una canotta è l’ideale: potete metterla per coprire le spalle, indossandola aperta sopra ad un pezzo colorato o in fantasia. Scaricherà tutto il look rendendolo più easy e casual.

Come indossare la camicia bianca: con il collo a rouches

Chi ha detto che la camicia bianca deve avere per forza il collo a uomo? Ne esistono tantissime, come dicevo sopra, per qualunque stile e qualunque fisionomia. Se, per esempio, amate lo stile romantico, potete cercarne una con i polsini e il colletto decorato con delle rouches: elegantissima anche portata con un semplice pantalone nero o un paio di jeans.

Come indossare la camicia bianca: con i bottoni evidenti

Anche un dettaglio come i bottoni può fare la differenza: una semplice camicia con il collo dal taglio maschile (o addirittura una camicia da uomo portata in modo over) diventa unica se cambiate i bottoni e li sostituite con dei pezzi un po’ più appariscenti. La renderete super particolare!

Come indossare la camicia bianca: la blusa

Non esistono solo le camicie con i colli: ci sono anche le bluse! Se ad esempio non amate fasciare il punto vita, la blusa morbida con una scollatura ampia sarà perfetta per voi. Portatela con pantaloni dal taglio morbido, come i pantaculotte, un po’ corti sulla caviglia per dare aria alla figura.

Come indossare la camicia bianca: lo chemisier

Se amate lo stile un po’ particolare, lo chemisier portato sopra ad un paio di pantaloni è quello che fa per voi, soprattutto se non amate sentirvi fasciate e sopportate poco l’abbigliamento aderente. Aggiungete un accessorio colorato e avete ottenuto il look perfetto per voi!