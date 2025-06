La camicia a righe sulla t-shirt è il look comodo e cool che le celebrities approvano e che puoi replicare

Fonte: GettyImages La camicia a righe sopra alla t-shirt è già un trend

Un grande classico con un twist moderno: la camicia a righe, indossata aperta sopra una t-shirt o canotta bianca. Un look semplice all’apparenza, ma carico di stile, praticità e versatilità. È il perfetto equilibrio tra l’eleganza rilassata e l’ispirazione streetwear, per un mix che conquista influencer, showgirl e ma anche la tua collega in cerca di un outfit fresco ma curato.

Il cuore di questa tendenza è il contrasto tra la struttura della camicia e l’essenzialità della maglia bianca. La camicia a righe — spesso oversize, in cotone leggero o lino — si indossa lasciata aperta o semi-abottonata, diventando quasi una giacca leggera che dà verticalità alla figura e aggiunge un tocco grafico al look. Sotto, la t-shirt o canotta bianca funge da base neutra, valorizzando la fantasia a righe e donando luce all’insieme.

Inoltre la combinazione di camicia e t-shirt permette di fare ”layering” ossia ”stratificazione” di capi, una tecnica che rende ogni outfit subito più cool e contemporaneo creando profondità e dinamismo, senza appesantire (oltre a essere un escamotage contro il freddo!).

Dalle amanti del minimalismo alle più romantiche, questo abbinamento si adatta a ogni guardaroba solo cambiando piccoli dettagli — accessori, pantaloni, scarpe — per virare verso uno stile sporty, boho o city-chic.

In più, la camicia può essere tolta o legata in vita a seconda del momento e l’outfit rimane sempre on point.

Prendiamo ispirazione da celeb, influencer e modelle per trovare la camicia perfetta per ricreare questo outfit di tendenza!

Camicie a righe sopra la t-shirt: ecco quali scegliere

Righe classiche verticali, casual chic

Un grande classico che non passa mai di moda: la camicia a righe verticali classiche, nei classici colori bianco e azzurro, bianco e nero, bianco e rosso, sono perfette per ricreare questo look in chiave ”clean girl” o da appunto poco formale in quanto le linee verticali slanciano e sono più eleganti. Idealmente è meglio sceglierla con vestibilità oversize o regular.

Offerta Lonya Camicia da donna a righe con bottoni - righe sottili

Se la scegli in versione camicia oversize, assicurati che sotto la t-shirt o canotta sia più aderente per bilanciare i volumi.

Se la camicia è corta o attillata, va bene anche una t-shirt morbida.

Younif Camicia da donna a righe con bottoni - righe larghe

Offerta Amazon Essentials Camicia da donna a righe basso contrasto

Camicia a righe multicolor, divertente e cool

Righe arcobaleno, o toni pastello (verde salvia, rosa antico, lavanda), vestibilità fluida o cropped: questa è la carta d’identità della camicia a righe perfetta per una giornata estiva, un brunch, un festival o un concerto all’aperto.

Onsoyours Camicia da donna a righe colorate oversize

Indossala ispirandoti al look di Chiara Ferragni, sfoggiato di recente per un pranzo con amici al lago!

Nonsar Camicia da donna a righe gialla

Camicia a righe in lino

Perfetta per combattere la calura estiva, la camicia in lino a righe abbinata a canotta o t-shirt è la scelta più chic che tu possa fare. Con quel sapore un pò vintage e d’altri tempi, è perfetta per un look vacanziero o boho-chic, magari con shorts in lino e sandali.

Lascia le maniche arrotolate e aggiungi occhiali da sole vintage!

Generico Camicia in lino a righe bianco-azzurro

Il consiglio in più: rubala dal guardaroba di lui per un ricreare un’estetica rilassata, magari con pantaloni cargo o bermuda.

Ciabalù Camicia da uomo a righe 100% lino

