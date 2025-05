Clean girl make up: gli indispensabili per un trucco perfetto

Dopo aver visto tanti video su TikTok e Instagram vuoi sperimentare anche tu il clean girl make up? Abbiamo la soluzione (e la parola dell'esperta) per te!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Clean girl make up

L’ultima tendenza nata su TikTok e Instagram è quella del clean girl make up, un trend estetico che celebra la bellezza naturale, puntando su elementi ben precisi: un trucco naturalissimo, effetto skin glass e gote rosate bonne mine.

Forse non ne hai ancora sentito parlare, ma di sicuro avrai visto i video e le foto di star come Hailey Bieber o Selena Gomez che inseguono questo ideale estetico fatto di cura della pelle e make up nude. Ricrearlo non è semplice come sembra, ma è necessario seguire alcuni step.

Abbiamo chiesto a Federica Romano, esperta di estetica e make up, di portarci alla scoperta dell’universo delle clean girl, per ricreare un trucco che sia favoloso e che sembri super naturale!

Chi sono le clean girls

Look pulito, fresco e minimalista, le clean girls hanno conquistato Instagram e TikTok. Il loro segreto? Una skincare accurata, per avere una pelle priva di imperfezioni e sana, ma soprattutto un incarnato rosato e da bambola.

Ciò a cui puntano è, come suggerisce il nome stesso, una bellezza pulita. Dunque poco make up e di conseguenza pochi prodotti, ma buoni, scelti e utilizzati con estrema cura. Il concetto è che per apparire bellissime non serve utilizzare tanto trucco o tantissimi cosmetici, ma basta selezionare con cura i prodotti per avere un risultato top.

L’obiettivo? Sembrare struccate senza essere struccate!

Quali sono i passaggi del make up clean

Il segreto del make up clean è la skincare. “Detersione e idratazione, ma anche l’uso della protezione solare sono essenziali per avere una pelle che sia luminosa e sana”, ci spiega Federica Romano.

Si passa poi a realizzare la base con primer, fondotinta e conclear, passando poi agli occhi. Gli ultimi passaggi riguardano il blush, essenziale per dare un effetto sunkissed, e le labbra che dovranno essere luminose, idratate e rimpolpate.

Che prodotti usare per un trucco naturale

Abbiamo chiesto all’esperta Federica Romano che prodotti utilizzare per replicare questo make up naturale, prendendo spunto dagli step svelati dalle clean girls su Instagram e TikTok.

“Il prodotto che consiglio di utilizzare prima di ogni qualsiasi tipologia di make up è il primer” – ci racconta – “Si tratta di un prodotto utile per uniformare l’incarnato e correggere le discromie della pelle, attenuando i rossori. Applicandolo prima del fondotinta e del correttore, si può ottenere una carnagione uniforme”.

Fra i più amati sui social (e su Amazon) c’è il primer di e.l.f. Vegano e con un finish luminosissimo effetto rugiada, ha una texture in gel che regala un make up di lunga durata.

“Dopo il primer si applicano il fondotinta e correttore del proprio incarnato. Puntate su texture leggere, che non vadano ad appesantire e che si fondano con la pelle”.

Per un finish naturale il consiglio è di puntare su un fondotinta liquido, con una texture leggerissima e impalpabile. Una buona soluzione potrebbe essere il siero colorato di L’Oréal Paris. Con acido ialuronico e attivi anti-age, permette di rimpolpare la pelle e, al contempo, dona una copertura leggera e un aspetto rivitalizzato.

“Sugli occhi per un effetto naturale consiglio di utilizzare ombretti rosati o marroni molto chiari. Mascara per esaltare e dare profondità allo sguardo. Infine un lip gloss per le labbra”.

In generale le clean girl puntano a utilizzare moltissimi prodotti due in uno. Fra i più amati c’è, ad esempio, il blush di Essence, da sfruttare per realizzare in pochi step un trucco naturale e con effetto sunkissed.

In stick e con una texture in crema, questo blush si può usare sulle labbra e sulle guance per risvegliare l’incarnato, ma anche come ombretto. Il dettaglio in più? Un profumo delizioso!

Come ottenere un effetto naturale con il fondotinta

Fra i prodotti top del clean girl make up c’è il fondotinta dunque, da scegliere con cura, ma soprattutto da applicare con grande attenzione.

“Per ottenere un effetto naturale il consiglio è quello di stendere il fondotinta con la spugnetta oppure con il pennello e poi la spugnetta perché quest’ultima rilascia meno prodotto. Ovviamente anche le correzioni cromatiche andranno realizzate con prodotti molto leggeri, ad esempio con un correttore liquido oppure poco compatto”.

Come truccare le labbra effetto naturale

Un altro must del clean girl make up sono le labbra con un effetto super naturale e nude. Per ottenere questo risultato, prendendo spunto da celeb come Selena Gomez e Hailey Bieber, l’esperta Federica Romano ci svela un piccolo segreto.

“Basterà utilizzare una matita sui toni del rosato o del nude e sfumarla con un pennello per labbra dall’esterno verso l’interno. Terminate il make up labbra applicando un lip gloss che regali luminosità e un effetto tridimensionale”.

La matita di Rimmel London è fra le più amate su Instagram e TikTok fra le clean girl. La trovi in tantissime tonalità nude e ha una lunga durata. Resiste senza sbavature per ben otto ore ed è semplice da utilizzare, grazie alla consistenza cremosa e fondente.