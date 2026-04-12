Le Bambi Nails sono la manicure più tenera della primavera 2026: le beauty inspo da provare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Bambi Nails Trend

Se l’animalier per la primavera 2026 è ancora pura avanguardia, tra uno slip dress leopardato ed un paio di pumps affilate ad effetto pitone, il modo più cool in assoluto per sfoggiarlo è adesso farlo sulle unghie: non nella sua classica versione più cruda e selvaggia, ma declinato nella maniera più tenera possibile.

Durante lo scorso inverno abbiamo visto zebre e tigri cedere — solo temporaneamente, questo è certo — il posto a dalmata, mucche e cerbiatti, svelando un volto gentile, del tutto inatteso, del più grande odi et amo dell’universo haute couture. Ebbene, in questa bella stagione è ancora l’innocuo cerbiattino Disney il vero re della savana: si chiamano Bambi Nails, e sono chiaramente il trend manicure più nostalgico del momento. Scopriamolo insieme.

Le Bambi Nails conquistano la primavera 2026 con dolcezza: di che si tratta e come si esegue la manicure più sorprendente di tutte

Tra gli indelebili film Disney che dal 1937 rendono magica l’infanzia di ognuno di noi, ve n’è uno in particolare che ha segnato un’epoca — sotto certi aspetti traumatizzando una intera generazione — e oggi è pronto a tramutarsi in una tendenza unghie. Stiamo parlando di Bambi che, dopo aver ispirato alcuni soffici pezzi iconici sulle passerelle dell’autunno/inverno appena conclusosi, ha finito per dare vita alla manicure più dolce della primavera 2026.

Se è vero che nella moda l’animalier da sempre divide le opinioni, solo in poche coraggiose osano affidargli la propria nail art. Solitamente audaci, sfacciate e di grande impatto, e questo a prescindere dalla stampa scelta, che sia essa pitonata, leopardata, zebrata o tigrata, è innegabile come un look simile non possa incontrare il gusto di chi predilige uno stile minimalista. O, almeno, era così fino a poco tempo fa.

Sin dalla loro prima apparizione le Bambi Nails hanno convinto celebrities e Gen Z, affermandosi come il modo più delicato e discreto di manifestare il lato “wild” del proprio animo: l’ispirazione? Ovviamente il tipico manto del cerbiatto, quello dalle calde sfumature marroni e con quei dolcissimi puntini bianchi.

Come si ottengono? Te lo spieghiamo subito, con tanto di prodotti essenziali pronti all’acquisto per realizzarne una impeccabile versione fai da te.

Si sa: non c’è manicure che tenga senza una valida base rinforzante a rendere la superficie dell’unghia omogenea e adatta ad essere decorata.

Dopo aver scelto e limato accuratamente la forma delle unghie, e aver steso un velo sottile di base coat, è il momento di applicare lo smalto marrone.

iCovalescent pennello per unghie con spugnetta Pennello per Nail Art con estremità a spugna

A seconda dello stile preferito, si può stendere il prodotto in maniera uniforme oppure sfumare il colore tramite un’apposita spugnetta per creare un effetto più leggero e naturale.

Mylee Nail Art, Dotter unghie Dotter per Nail Art con due diverse estremità

Arrivati a questo punto, cruciale sarà l’utilizzo di un pennellino sottile per disegnare quei micro pois che tipicamente caratterizzano la pelliccia dell’animale: basterà intingere la punta nello smalto bianco, da scegliere coprente, e dare libero sfogo alla creatività.

Una volta realizzato il decoro bisognerà pazientare fino alla completa asciugatura, e infine sigillare il lavoro con del buon top coat trasparente.

Et Voilà, la manicure più nostalgica mai vista è servita!