Perché il look di Emma in The Drama è il nuovo manifesto della Gen Z e perché lo amerai anche tu

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GettyImages Il make up look da sposa di Zendaya in The Drama

Mentre il thriller psicologico The Drama di Kristoffer Borgli scala le vette del botteghino, c’è un elemento che sta facendo parlare quanto la trama carica di tensione: l’estetica nuziale di Zendaya. In un contesto narrativo dove tutto è portato all’estremo, la sua truccatrice storica Kellie Robinson ha scelto di percorrere la strada opposta, creando un look che ha definito con tre aggettivi iconici: “ballerina, bambola, pulito”. È un trucco che non grida ma sussurra, diventando una sorta di ancora di stabilità visiva mentre intorno ai personaggi di Emma e Charlie tutto sembra andare in pezzi.

La filosofia dietro questo bridal beauty è la celebrazione della sottrazione. Invece di puntare su coprenze pesanti, la Robinson ha lavorato sulla pelle rendendola elastica e quasi trasparente, puntando tutto su un’idratazione profonda che faccia risplendere il viso dall’interno. Il cuore pulsante del look è la tecnica dell’underpainting, dove il blush viene applicato strategicamente prima della base. Questo permette al colore di fondersi con l’incarnato in modo così naturale da sembrare un rossore emotivo spontaneo, piuttosto che un prodotto appoggiato sopra gli zigomi. Anche le labbra abbandonano ogni pretesa di perfezione scultorea: niente contorni definiti o gloss specchiati, ma una sfumatura morbida e opaca che dà l’idea di un trucco che ha già vissuto qualche ora, rendendo il personaggio di Emma incredibilmente reale e umano.

Questo approccio segna un punto di svolta per il settore sposa, intercettando perfettamente i desideri della Gen Z che oggi rifugge le trasformazioni radicali. L’eleganza contemporanea non passa più per ciglia finte o smokey eye drammatici, ma per una semplicità ricercata che valorizza i tratti originali senza stravolgerli. È una scelta di stile che neutralizza il “drama” del film e ci insegna che, a volte, l’impatto visivo più forte si ottiene proprio quando si decide di non urlare.

Per ricreare questa magia “effortless” anche a casa, senza dover necessariamente attingere a prodotti di alta gamma, si può puntare su una selezione di alternative accessibili ma estremamente performanti. Il segreto è stratificare texture sottili e lavorare molto con le dita per scaldare i prodotti.

I prodotti low cost consigliati per replicare il look di Zendaya

Una base viso iper idratata ”effetto-nessun-effetto”. Il tuo compagno per la vita è L’Oréal True Match Nude Plumping Serum, un ibrido tra siero e fondotinta che lascia la pelle radiosa e rimpolpata.

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Un tocco di vita sulle guance con un blush delicato ed etereo ma ben presente. Punta tutto su Essence Baby Got Blush in stick, ideale da sfumare bene sulle guance e su alcuni punti strategici come il naso e la punta del mento per un effetto ”bonne mine” da principessa. Per un effetto ancora più naturale, utilizzalo prima di fare la base!

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Luce, luce e ancora luce. Scegli un correttore illuminante in siero Bare With Me, Siero Correttore di NYX, utile per coprire solo dove serve mantenendo un finish naturale.

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Eyes on me. In un giorno così speciale i tuoi occhi dovranno parlare e comunicare tutte le tue emozioni ma al contempo, resistere a lacrime e commozione e sudore. Ideale il mascara Essence Lash Without Limits (versione Waterproof) per ciglia ben separate, lunghe e dall’effetto “bambola” ma non pesante.

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Labbra da baciare ma sempre delicatamente colorate. Scegli sulle L’Oréal Paris Color Riche Glow Paradise, rossetto labbra colorato che risalta il tono naturale della pelle mentre nutre dolcemente le labbra come un burro a cacao.

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Con questa scelta Zendaya ci dimostra che l’eleganza non ha bisogno di gridare per farsi notare, nemmeno sotto i riflettori di un thriller psicologico ad alta tensione.

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