Lo usi come ombretto, sulle gote e come rossetto: il blush multiuso è la rivoluzione per il make up veloce

Il blush multiuso è la rivoluzione per un make up impeccabile e favoloso: lo usi sulle gote, sulle labbra e come ombretto...e non lo lasci più!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il blush multiuso per labbra e gote da comprare

La rivoluzione per un make up veloce e perfetto in ogni occasione è il blush multiuso. Un prodotto che si utilizza in un attimo e che regala un trucco impeccabile senza pensieri. Il colore infatti si può usare sia sulle labbra, come rossetto, che sulle gote come semplice blush, ma anche sulle palpebre come ombretto in crema.

Una volta provato lo metterai in borsa e non lo lascerai più!

Essence Baby Got Blush – lo stick da borsetta

Una texture in crema morbidissima che scivola sulle guance e si sfuma alla perfezione, con le dita o con un pennello, tantissimi colori a disposizione: il Baby Got Blush di Essence è un must con tantissime recensioni su Amazon. Si porta ovunque grazie al formato stick tascabile e funziona davvero su tutti e tre i punti: guance, labbra e palpebre per un look monocromatico istantaneo. Il prezzo? Imbattibile! Con lo sconto lo paghi solo 3 euro!

e.l.f. Monochromatic Multi Stick – il tutto in uno da viaggio

Uno stick multiuso che fa da ombretto, blush e rossetto allo stesso tempo: il blush di e.l.f. punta tutto su una formula cremosa che si fonde sulla pelle per un finish fresco e luminoso. Arricchito con burro di karité per nutrire la pelle e vitamina E per un boost di idratazione, questo prodotto è perfetto per chi vuole il minimo indispensabile in borsa senza rinunciare a nulla.

Revolution Beauty Jelly Blush Stick – la tinta che dura

Quello di Revolution non è un blush cremoso classico, ma una tinta gel. La formula jelly scivola sulla pelle e rilascia un colore modulabile e long-lasting su labbra e guance. La formula è arricchita con acido ialuronico, aloe ed estratto di anguria per idratare mentre colora. Si applica velocemente e si sfuma subito con il dito. Le tonalità disponibili sono tre – pesca, fragola, ciliegia – tutte con un leggero profumo fruttato.

Offerta Blush multiuso Revolution Jelly Blush Stick

Catrice Blushin’ Charm Multi Stick – il più versatile

Formula ultra cremosa con finish dewy e pigmentazione ricca rendono il blush di Catrice un prodotto amatissimo su Amazon. Arricchito con vitamina E e olio di ricino, nutre pelle e labbra durante il make up. Si sfuma facilmente sia con il pennello che con le dita. In più puoi scegliere fra cinque tonalità dal rosa al miele bronzato con shimmer ramato.

Blush multiuso Catrice Catrice Blushin Charm Multi Stick

L’Oréal Paris Lumi Le Liquid Blush – il blush liquido che si porta ovunque

L’Oréal Paris propone un blush liquido ad alta pigmentazione con applicatore per utilizzare il prodotto su tutto il viso. La formula è leggerissima, con pigmenti liquidi intensi che regalano un finish luminoso. Si applica mettendo poche gocce di prodotto su ogni guancia e sfumando con i polpastrelli. Il risultato va da un rosa naturale quasi impercettibile fino a un colore pieno e definito, a seconda dei tuoi gusti e di quanti strati scegli di sovrapporre. Testato dermatologicamente, è adatto a tutti i tipi di pelle, inclusa quella sensibile.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui