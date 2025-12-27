Perfetti per le guance, spesso si possono utilizzare anche su labbra e occhi. E sono il trend da provare adesso per un make-up super cool

iStock Jelly blush: i migliori che dobbiamo comprare ora

Quali sono i prodotti che dobbiamo avere per un make-up di tendenza nel 2026? Senza ombra di dubbio tra i must have ci sono i jelly blush, che colorano il viso e sono leggeri, impalpabili e favolosi.

Del resto a suggerirci quanto sono cool sono stati i Pinterest Predicts per il 2026, che tra i trend (soprattutto per Gen Z e Millinnials) inseriscono i prodotti super gommosi, che si ispirano alle caramelle. In questo solco troviamo anche i jelly blush: colorati, divertenti e adatti a creare il trucco perfetto.

I Pinterest Predicts sono davvero utili per capire cosa andrà di moda nel futuro, quali saranno le tendenze che la faranno da padrone e quindi quali sono i prodotti che dobbiamo acquistare per anticipare le mode, invece di seguirle.

E quella dei jelly blush non è l’unica, perché ci sono tantissimi altri trend che vale la pena conoscere e seguire.

Jelly blush, questi sono i prodotti da provare

Effetti leggeri, ma anche più decisi, perché uno degli aspetti che ci piacciono dei jelly blush è il loro essere facilmente modulabili. Oltre a questo possiamo aggiungere: l’estrema versatilità e che sono facili da usare. Basti sapere che si possono applicare con le dita per ottenere un effetto sano, visibile, succoso.

Tra i prodotti da provare c’è quello di Kimuse: si chiama Jelly Cheek & Lip Tint e si può utilizzare anche sulle labbra e sugli occhi. La sua texture è favolosa, proprio come quella di una gelatina. Tra i vantaggi vi è il fatto che non è appiccicoso, ma che il finish è luminoso e fresco. Inoltre, promette di proteggere, rinfrescare e regalare un effetto che dura a lungo. Si può stratificare a piacere.

Jelly Blush di Revlon va benissimo per labbra e guance, è modulabile e contiene acido ialuronico e aloe. La sua formulazione è elastica e scivola facilmente, stendendosi alla perfezione, e si applica con semplicità anche con il dito, per un make-up veloce. E un effetto finale proprio come piace a noi e che dura a lungo.

Profuma al lampone, proprio come una caramella, e la sua formula è leggera e idratante: stiamo parlando del Multi-Tasker Jelly Crush di Rimmel. Perfetto per guance e labbra, ha una formula a base d’acqua, che risulta rinfrescante ed è arricchita di niacinamide. Si può applicare a piacere e resta a lungo al proprio posto, pur risultando leggero e senza il fastidioso effetto appiccicoso.

Infine, sono quattro le colorazioni della proposta di Onperpoe, a casa quindi arrivano quattro stick che si applicano dove serve e il cui effetto finale dura a lungo. Contengono acido ialuronico e aloe. Anche in questo caso il colore i può rendere più o meno intenso. È adatto sulle guance, ma anche sulle labbra.

Gli altri formati di jelly blush

Non solo stick: i jelly blush li troviamo anche in comodi barattoli, proprio come se fossero una crema ma in formato gelatinoso. Proprio come Jelly Blush di Rimmel che regala all’incarnato un finish naturale e idratato, facilmente stratificabile e super leggero.

Infine vainserito in questa lista di must have NOT Gel Trasformista di Collistar: in questo caso si tratta di un gel trasparente che è a PH reagente, andando a rendere il viso più rosato su labbra, guance e labbra. Ed è quel tipo di prodotto indicato per chi cerca l’effetto bonne mine e che basta da solo per essere al top.

