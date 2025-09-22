Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty Trucchi e make-up: i migliori prodotti dei brand famosi

L’autunno è arrivato e con lui è tornata la nostra voglia di truccarci, di sperimentare con tanti prodotti diversi. Perché è vero: l’estate ci fa sentire libere, non abbiamo voglia di lunghe sessioni di make-up anche perché, complice il sole, il nostro incarnato in genere ha giù un colorito naturale favoloso e che non ha bisogno di essere ritoccato. Bastano una bb cream o un siero viso che funziona anche da primer (sì, esiste e per chi non ha voglia di usare mille prodotti è la svota), un po’ di mascara per sottolineare lo sguardo e un po’ di gloss per valorizzare le labbra.

Dall’autunno in poi, però, chi ama il trucco può tornare a sbizzarrirsi senza timore di sudore, di sentirsi la pelle troppo coperta o appesantita.

Ecco perché le offerte di Amazon dedicate al make-up sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per festeggiare l’arrivo di questa stagione con tutti i prodotti giusti per brillare e sperimentare.

Le offerte make-up che trovi su Amazon oggi 22 settembre 2025!

Rossetti e tinte labbra

Per un trucco minimal ma d’effetto basta anche solo applicare un rossetto o una tinta labbra, se – invece – vogliamo averle morbide e idratate possiamo selezionare un balsamo trasparente o lievemente colorato per donargli quella coccola di cui abbiamo bisogno.

Tra i prodotti top in offerta il 22 settembre c’è il balsamo labbra Smushy di NYX Professional Makeup: idratante, viene venduto in 12 tonalità profumate che donano alle labbra un colore modulabile e un effetto soft matte. E la formulazione è fantastica, contiene polvere di riso e ceramidi di zuccheri.

Se, invece, cerchiamo un colore pieno, intenso e un effetto laccato il rossetto liquido di L’Oréal Paris promette una tenuta di 16 ore, di essere resistente alle sbavature, no-transfer e ultra-leggero. La formulazione contiene squalano che agisce andando a idratare le labbra.

Collistar propone Rossetto puro, che regala un colore che aderisce alle labbra, le idrata e rigenera. Il finish è satinato, la texture cremosa e confortevole. Per labbra da sogno.

Virali e amatissime, poi, le tinte labbra di Maybelline New York: si tratta di SuperStay Matte Ink, che promettono di durare fino a 16 ore. Questa offerta contiene tre rossetti con applicatore a punta, la formula è a inchiostro elastico e l’effetto matte.

Dello stesso brand il lucidalabbra Lifter Gloss: contiene acido ialuronico e ha un effetto rimpolpante e idratante. Le labbra risultano più morbide, idratate e rimpolpate. Inoltre, questa formulazione va a levigarle e a esaltarne i contorni.

Fondotinta e skin tint

Sfoggiare una pelle uniforme in maniera naturale, luminosa e bellissima è uno degli obbiettivi che abbiamo quando decidiamo di ricorrere al make-up. Quindi è molto importante scegliere la base perfetta, quella che maggiormente può valorizzare il nostro incarnato. Ecco, quindi, che con le offerte Amazon dedicate al make-up possiamo fare incetta di prodotti dei migliori marchi.

Come il fondotinta liquido Accord Parfait di L’Oréal Paris: dona una coprenza uniforme più simile alla pelle, fondendosi perfettamente e offrendo un risultato finale setoso e idratato. Contiene acido ialuronico.

Bare With Me è un siero correttore di NYX, leggero e con un finish satinato che va a correggere la pelle e dona fino a 24 ore di idratazione. Aspetto top? Si può utilizzare su viso e corpo, copre anche le occhiaie e le aree dove sono presenti rossori, basta applicarne due dosi. Arricchito con fungo tremella, centella asiatica e tè verde.

Ha un SPF 50 e si chiama Halo Glow Skin Tint: si tratta di una tinta per la pelle di Elf, che dona una copertura leggera e modulabile. È idratante, resiste all’acqua, ha la consistenza di un siero e si fonde con la pelle. Tra gli ingredienti si possono citare: ossido di zinco (SPF minerale 50), niacinamide per illuminare il colorito e bisabololo lenitivo.

Infine, Rilastil che propone Difesa Make-Up: è un fondotinta correttivo e lenitivo, con un’azione anti-rossore. Infatti grazie ai suoi ingredienti lenisce e attenua le discromie dovute da couperose e inestetismi. È idratante e adatto alla pelle sensibile e reattiva.

Blush e bronzer

Per regalare al viso l’effetto di una giornata all’aria aperta, il blush o il bronzer sono i prodotti ideali: da modulare in base ai propri gusti, sono il dettaglio irrinunciabile quando ci si trucca.

Quello di NYX si chiama Fat Cheeks Juicy Blush ed è in formato liquido, con un colore modulabile e un effetto idratante. Il finish è fresco e vellutato.

Dello stesso brand il bronzer Buttermelt che dona un look abbronzato e luminoso, come la pelle baciata dal sole. È in polvere e nutriente, offre un finish non appiccicoso.

Si può usare su guance, labbra e occhi: si tratta di Jelly Cheek & Lip Tint di Kimuse, basta una sola passata per lasciare un tocco di colore, dona un’idratazione rinfrescante, è waterproof e resistente.

Il blush liquido di Daniel Sander si può modulare, promette di essere resistente all’acqua, di fondersi facilmente e di essere leggero e confortevole.

Infine, Will Powder Blush: è di The Balm e si tratta di una palette con quattro diverse tonalità belle, altamente pigmentate e versatili.

Ombretti e matite

Ombretti e matite fanno la differenza in un make-up: è importante scegliere le tonalità giuste, che sappiano valorizzare i nostri occhi.

È favoloso, ad esempio, l’ombretto liquido Vamp! di Pupa che ha un finish scintillante e promette una lunga tenuta, nonostante la texture leggera.

No Budge Matte Eyeshadow Stick, invece, è un ombretto cremoso in formato matita di Elf. La formula è sfumabile e questo lo rende facile da usare. Ha un temperino integrato.

Mascara

Il trucco perfetto comprende almeno una passata di mascara, il passaggio indispensabile per dare profondità e sensualità allo sguardo. Ci sono alcuni prodotti che sono davvero amatissimi, virali e che promettono ciglia lunghe, volumizzate e favolose.

Come Maybelline New York Sky High Lash Sensational Primer, che va ad allungare e a volumizzare. Nella confezione ce ne sono due, di colore nero, con scovolini che catturano le ciglia dalla radice alle punte. La formulazione con ceramide e vitamina B5 regala ciglia più morbide dopo 4 settimane di uso continuativo.

Il mascara di Pupa Vamp! promette ciglia spesse, piene, extra fitte e arriva in coppia con un eyeliner Skinny liner. Il mascara è qui proposto nella versione colorata (military green) per chi desidera sperimentare.

