Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Rinnova la tua make up collection con questi prodotti

L’aria si fa più frizzante, la luce del sole assume sfumature dorate e le foglie iniziano la loro magica danza colorata. L’autunno non è solo una stagione, è uno stato d’animo.

Se anche tu senti il bisogno di archiviare i colori fluo e le texture leggere dell’estate per abbracciare un look più caldo, avvolgente e sofisticato, questa è la notizia che stavi aspettando. Abbiamo selezionato per te i migliori prodotti make-up di stagione con offerte imperdibili, pensate per dare una svolta al tuo beauty look senza alleggerire troppo il portafoglio.

Occhi a me: tutti i mascara in sconto

Cosa sarebbe uno sguardo intenso senza il suo alleato più potente? Il mascara è la bacchetta magica che trasforma ogni look, il tocco finale indispensabile per aprire gli occhi e donare profondità. Per questo autunno, punta su formule nero profondo che promettono un impatto immediato. Che tu sia alla ricerca di un volume drammatico per ciglia a ventaglio, di una lunghezza vertiginosa che sfiori le sopracciglia, o di una definizione impeccabile che separi ogni singola ciglia, la nostra selezione in offerta ha la risposta. È l’occasione perfetta per scoprire quel mascara innovativo che desideravi provare o per fare scorta del tuo preferito, assicurandoti uno sguardo magnetico che incornicia perfettamente i colori caldi della stagione.

Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Sky High

Questo mascara è diventato un vero e proprio fenomeno virale, e il motivo è semplice: mantiene le promesse. Lo Sky High è l’alleato perfetto per chi sogna lunghezza estrema e definizione impeccabile. Il suo segreto sta nello scovolino “Flex Tower”, flessibile e conico, capace di catturare ogni singola ciglia, anche la più corta, dalla radice alla punta. La formula, infusa con estratti di bambù, è leggera e non appesantisce, permettendo di stratificare il prodotto per un volume modulabile. Il risultato finale è uno sguardo aperto, con ciglia che sembrano toccare il cielo, perfettamente separate e allungate senza limiti.

Ora costa meno della metà! Approfittane subito.

L’Oréal Paris Mascara Volumizzante Panorama

L’ultimo arrivato in casa L’Oréal Paris promette uno sguardo panoramico, più grande del 1.4x. Il mascara Panorama è pensato per chi desidera un volume pieno e un effetto “ciglia a ventaglio” che apre lo sguardo a 360°. Il suo punto di forza è l’innovativo scovolino a setole multilivello, studiato per avvolgere tutte le ciglia, comprese quelle agli angoli interni ed esterni dell’occhio, creando una frangia piena e omogenea. Arricchito con il 5% di Stretchflex Complex, la sua formula riveste le ciglia in modo flessibile, evitando la formazione di grumi e garantendo una tenuta impeccabile. È la scelta ideale per uno sguardo amplificato e un effetto “occhi da cerbiatta”. Ora è scontato del -38%!

Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali (Intense Black)

Un classico intramontabile e amatissimo, questo mascara è il maestro dell’effetto “ventaglio” per un volume pieno e sensazionale. A differenza dello Sky High, che punta tutto sulla lunghezza, la versione classica di Ciglia Sensazionali si concentra sul moltiplicare e aprire le ciglia verso l’esterno. Il suo scovolino brevettato ha dieci strati di setole di diverse lunghezze: quelle interne, più corte, catturano e volumizzano anche le ciglia più piccole, mentre quelle esterne, più lunghe, le dispiegano come un ventaglio. La formula, fluida e nel colore Intense Black, dona profondità e intensità allo sguardo. È perfetto per chi cerca un volume pieno, ma definito e mai artefatto.

Missione sopracciglia perfette: ecco i tuoi alleati

Con il make-up autunnale, più strutturato e dai colori decisi, sopracciglia definite e curate sono semplicemente irrinunciabili. È il momento di dire addio a eventuali vuoti e dare loro una forma impeccabile che valorizzi i tuoi lineamenti. Che tu preferisca l’effetto super naturale di una matita sottile per disegnare pelo per pelo, la pienezza di una pomade cremosa o la praticità di un gel colorato fissante per tenerle in ordine tutto il giorno, nella nostra selezione in offerta troverai il prodotto perfetto.

The Brow Glue NYX Professional Makeup

Se sognate l’ormai iconico look delle “sopracciglia laminate” ma cercate una soluzione istantanea e non permanente, The Brow Glue di NYX è il vostro must-have assoluto. Diventato un fenomeno virale, questo gel trasparente agisce come una vera e propria colla, permettendovi di modellare e fissare i peli nella posizione desiderata per ore. 1 Il suo scovolino piccolo e preciso è perfetto per pettinare le sopracciglia verso l’alto, creando un effetto “fluffy” e sollevato, o per definirle in una forma più classica e ordinata.

Super Lock Brow Glue di Maybelline New York

Sulla scia del successo dei gel effetto laminazione, anche Maybelline propone la sua arma per sopracciglia a prova di gravità: il Super Lock Brow Glue. Questo gel ad alta tenuta è pensato per chi desidera un controllo totale e un fissaggio che dura a lungo, resistendo a sudore e umidità. La sua formula trasparente e leggera permette di scolpire e bloccare i peli nella forma voluta, che si tratti di un look pettinato verso l’alto o di un arco più classico e definito. Il pratico scovolino cattura e distribuisce il prodotto in modo uniforme, senza appesantire né creare un effetto “croccante”. Sai cosa lo rende ancora più interessante? Il fatto che ora costi la metà!

Freddo, non ti tempo: idrata le labbra con questi rossetti e lip balm colorati (scontatissimi)

Prima ancora di pensare al colore, la parola d’ordine per le labbra in autunno è una sola: idratazione. Con l’arrivo dei primi freddi e del vento, anche il sorriso più bello ha bisogno di una coccola extra. Un buon prodotto idrante sulle labbra è l’eroe segreto della tua beauty routine. Dimentica secchezza e pellicine dovute a tinte labbra troppo asciutte: in autunno scegli balsami e rossetti che hanno puntato tutto su formule ricche di burri naturali e vitamine, perfetti per quando desideri un look naturale ma curato.

Smushy Matte Lip Balm di NYX Professional Makeup

Chi ha detto che idratazione e finish opaco non possano andare d’accordo? NYX rompe le regole con lo Smushy Matte, un innovativo balsamo labbra che regala un sofisticato effetto “soft matte”, quasi vellutato. Dimentica la classica lucidità: questo prodotto avvolge le labbra con un colore delicato e una texture burrosa che idrata in profondità grazie a ingredienti preziosi come le ceramidi e la polvere di riso di Mochi. La tonalità “Sugar Smush” è un nude rosato universale, perfetto per un look “my lips but better” curato e moderno.

Oulac 2 in 1 Rossetto e Balsamo

Perché scegliere tra un colore audace e un trattamento idratante quando puoi avere entrambi in un solo gesto? Oulac rivoluziona la routine labbra con questo innovativo prodotto 2 in 1 che unisce l’intensità di un rossetto alla cura di un balsamo ricco. La sua formula vegana è un vero e proprio toccasana per le labbra secche e screpolate: scivola come un burro, donando un colore pieno, un finish succoso e lucido e un comfort immediato che dura a lungo. È la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a un colore d’impatto ma necessita di idratazione e protezione costanti con l’arrivo dei primi freddi. Ora al -25%!

Makeup Gloss e Tinta Labbra Idratante 2in1 di NYX Professional Makeup

Immagina di avere due prodotti in uno: un gloss ultra brillante dall’effetto bagnato e una tinta opaca a lunga tenuta. NYX lo ha reso possibile con il rivoluzionario con questo Gloss Stain. Appena applicato, questo prodotto regala un finish a specchio, succoso e rimpolpante, mentre la sua formula arricchita con acqua di cocco e vitamine dona un’idratazione intensa che dura fino a 12 ore. Ma la vera magia avviene dopo: una volta rimosso lo strato lucido, le labbra rimangono vestite di un velo di colore naturale e opaco, una vera e propria tinta che non secca e non svanisce.

Un make-up fatto per restare, da mattina a sera

Hai dedicato tempo e creatività per realizzare il tuo look autunnale perfetto: aa qual è il segreto per assicurarsi che questo capolavoro resista intatto attraverso riunioni di lavoro, sbalzi di temperatura e magari anche un aperitivo post-ufficio? La risposta sta in un gesto finale, un vero e proprio scudo invisibile per il tuo trucco: lo spray fissante.

L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Face Setting Mist

Il suo nome rivela già il suo superpotere: si asciuga in soli 3 secondi, creando un film protettivo impercettibile ma incredibilmente resistente. Con una tenuta promessa fino a 36 ore, questo spray è la soluzione definitiva contro il make-up che svanisce, si trasferisce su abiti e mascherine o cede di fronte a umidità e sudore. La sua nebulizzazione finissima fissa ogni prodotto, dal fondotinta all’ombretto, mantenendo i colori vibranti e la base impeccabile. Fanne scorta ora che è in sconto!

The Face Glue, spray fissante NYX

NYX Professional Makeup, maestro dei prodotti virali e performanti, alza di nuovo l’asticella con The Face Glue, il fissante pensato per chi desidera non solo una tenuta estrema ma anche un finish impeccabile. Come suggerisce il nome, questo spray agisce come una colla delicata ma potente per il tuo make-up, bloccandolo fino a 24 ore e garantendo un look fresco come appena applicato. La sua particolarità è la formula, arricchita con sciroppo d’acero, che contribuisce a creare un finish vellutato e levigato, senza appiccicare.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram