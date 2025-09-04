Jenna Ortega lancia il trend dell’autunno: sopracciglia decolorate. Chi ha il coraggio di seguirlo?

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Sopracciglia decolorare come Jenna Ortega

Dove sono finite tutte le sopracciglia? Ogni tanto, nel mondo della bellezza, si apre uno spazio in cui moda ed estetica si incontrano e si trasformano a vicenda. È quel momento in cui un dettaglio apparentemente marginale riesce a trascendere la passerella per diventare un simbolo culturale e quotidiano. Oggi, quello spazio appartiene alle sopracciglia decolorate.

Questo look, che rende le sopracciglia quasi impercettibili, non è una novità assoluta: la sua storia affonda le radici nei primi anni ’90, quando si affermò tra le passerelle di alta moda e la scena underground dei club kids. All’epoca, le sopracciglia invisibili erano considerate una dichiarazione di controcultura, un gesto radicale che sfidava i canoni tradizionali della femminilità e della bellezza. Da simbolo di ribellione, sono poi diventate un dettaglio estetico sperimentale amato dai designer per la sua capacità di trasformare il volto in una tela neutra, enfatizzando lo sguardo e rendendo l’intero viso quasi alieno, etereo.

Negli ultimi anni, questo trend è tornato con forza, reinterpretato da star internazionali che hanno scelto di presentarsi con sopracciglia decolorate su red carpet e servizi fotografici. A differenza del passato, oggi non si tratta solo di un’espressione di ribellione, ma di un linguaggio estetico versatile che dialoga con le nuove correnti della moda. Sempre più persone si stanno allontanando dall’estetica da clean girl, caratterizzata da minimalismo e ordine impeccabile, per abbracciare un look più audace, dove l’individualità e la sperimentazione diventano centrali.

Le sopracciglia decolorate permettono infatti di aprire la zona degli occhi, regalando più spazio per osare con eyeliner, ombretti grafici e texture inaspettate. Allo stesso tempo, creano un effetto “blank canvas” che consente di esplorare nuove identità visive: dal look androgino a quello ultramoderno, fino alle atmosfere oniriche e surreali tanto amate nelle riviste di moda.

Quello che un tempo era un codice estetico di nicchia è oggi un trend accessibile, che può convivere sia con la vita di tutti i giorni sia con le atmosfere editoriali più ricercate. Le sopracciglia decolorate non rappresentano quindi la sparizione di qualcosa, ma la conquista di un nuovo spazio di libertà creativa.

Vuoi dare una svolta al tuo look senza stravolgerlo? Ecco alcuni kit schiarenti facili e sicuri da usare anche a casa, reperibili su Amazon!

Kit schiarenti sopracciglia da utilizzare a casa, sicuri e low cost

Con oltre 13.800 recensioni positive su Amazon, Jolen Originale Bleach si conferma come la crema schiarente più venduta e apprezzata. La sua formula unica, composta da una crema e da un attivatore in polvere da miscelare, è progettata per schiarire in modo sicuro ed efficace i peli superflui, compresi quelli delle sopracciglia, garantendo un risultato naturale e uniforme. Nel kit troverai 1 vasetto di crema, 1 tubetto di polvere attivante, una spatola e tazzina per la miscelazione

La amerai perché:

Risultati rapidi: già dopo pochi minuti di posa, i peli appaiono più chiari e meno visibili.

Formula delicata: a differenza di altri prodotti simili, non pizzica, non scalda e non irrita la pelle, rendendo l’applicazione più confortevole.

Facile da usare: basta mescolare una parte di polvere con tre parti di crema, applicare sulla zona da trattare e lasciare agire per 8-16 minuti a seconda dell’intensità di schiaritura desiderata.

Versatile: adatto sia per il viso che per altre piccole aree del corpo con peli indesiderati.

Jolen è da decenni un punto di riferimento nel settore della schiaritura cosmetica. Pratico, efficace e delicato, è l’alleato ideale per chi desidera ridurre la visibilità dei peli superflui e ottenere un look più armonioso e curato, anche a casa.



Jolen Cream bleach kit schiarente

Hibros-Crem è la soluzione pratica e veloce per chi desidera rendere meno visibili i peli superflui senza ricorrere alla depilazione. Si tratta di una crema decolorante extrarapida che, grazie alla sua formulazione con ossigeno attivo, agisce in pochi minuti e lascia la pelle dall’aspetto più uniforme e luminoso.

Il prodotto si presenta in due tubetti da 30 ml ciascuno: basta mescolare la stessa quantità di crema da entrambi i tubetti per ottenere una miscela omogenea da applicare sulla zona da trattare. Con l’aiuto della spatolina in dotazione, la crema si stende facilmente su viso, braccia o gambe e, dopo 10-15 minuti di posa, i peli risultano visibilmente più chiari e meno evidenti.

Hibros-Crem è indicato per tutti i tipi di pelle e, dopo il trattamento, si consiglia di applicare il Post Depilatore Hibros per un effetto calmante ed emolliente, così da lasciare la pelle ancora più morbida e confortevole.

La qualità è un altro punto di forza: Hibros produce interamente in Italia, nei laboratori chimici di Parma, garantendo standard elevati e sicurezza cosmetica.

Hibros Crema schiarente viso e corpo Made in Italy

Bastano pochi minuti per trasformare le sopracciglia con il Blow bleach cream kit. Questo set ti permetterà di illuminare il colore delle sopracciglia fino a tre livelli, permettendoti di adattarle facilmente al tuo look. Ideale se hai schiarito i capelli e vuoi uniformare le sopracciglia per un effetto naturale ed elegante, oppure per passare da tonalità scure (nero, castano) a più chiare (biondo, rosso, miele), in quanto la decolorazione è il primo passo indispensabile per garantire un colore pieno e duraturo. La sua crema schiarente è studiata per agire in modo efficace senza irritare la pelle né indebolire i peli sottili delle sopracciglia. Adatta a pelli secche, grasse o sensibili, regala un risultato uniforme e naturale.

Generique Blow bleach cream kit

RefectoCil Biondo è la tinta professionale pensata per chi desidera un risultato preciso e luminoso anche a casa. Grazie al design a doppia punta, l’applicazione risulta semplice e accurata, ideale sia per principianti che per chi cerca un effetto professionale senza recarsi in salone. La tonalità biondo naturale è studiata per adattarsi perfettamente alle pelli chiare, donando armonia al viso e un look elegante senza eccessi mentre la texture semi-opaca garantisce una copertura duratura e uniforme, mantenendo un aspetto autentico e mai artificiale.

Il tubetto da 15 ml è compatto e maneggevole, perfetto da portare in viaggio o da tenere sempre a portata di mano per i ritocchi.



RefectoCil RefectoCil Blond Brow Biondo

