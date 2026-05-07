Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Le bleached brows di Kylie Jenner sono già di tendenza

Le abbiamo amate, qualcuno le ha guardate con sospetto, ma molte di noi le hanno sfoggiate con orgoglio: le bleached brows sono tornate per diventare la nuova tendenza di stagione.

Dopo il boom delle sopracciglia decolorate tra le star, a cominciare proprio da Lady Gaga che è stata una delle maggiori sostenitrici, tra le nuove appassionate spunta Kylie Jenner. La modella si è presentata sul red carpet del Met Gala con un make-up minimalista che ha fatto del contrasto la sua arma vincente. Con le bleached brows abbinate a un colore di capelli scuro, ha voluto giocare, rispetto al passato, proprio con il carattere artificiale di questo make-up e ci ha fatto capire come tutte possiamo sfoggiarle, ricrearle a casa e stupire con il nostro look.

Cosa sono le bleached brows e perché conquistano tutte le celebs

Le bleached brows non sono una novità nel campo del make-up, già qualche stagione fa abbiamo visto una schiera di celebs sfoggiarle prima sui red carpet e poi adottare questo look anche nella vita privata. Se Lady Gaga è stata una delle prime, a ruota l’hanno seguita modelle e attrici: impossibile dimenticare il look sfoggiato da Gigi e Bella Hadid in più di una occasione, senza dimenticare Miley Cyrus che ci ha regalato un risultato glamour che tutte hanno sognato di replicare almeno una volta. Anche le vip di casa nostra non sono state da meno, a partire dal look iconico di Levante che ha letteralmente spopolato dopo essere stato messo in mostra al Festival di Sanremo del 2023.

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Un effetto a catena che si è verificato nuovamente durante il Met Gala 2026. A confermare che le bleached brows sono tornate trendy ci hanno pensato Alex Consani e Emma Chamberlain, solo per fare alcuni nomi. A differenza di Kylie Jenner non hanno puntato sui contrasti, ma hanno scelto una tonalità che si intonava ai loro capelli biondo platino, ma con il medesimo risultato.

Le sopracciglia decolorate piacciono perché sono talmente tanto chiare da fondersi con l’incarnato, ma comunque rimangono visibili e diventano le protagoniste del make-up.

A chi stanno bene le bleached brows

Che le sopracciglia decolorate abbiano un fascino particolare non c’è dubbio. Come ci ha dimostrato Kylie Jenner, potenzialmente stanno bene a tutte perché non è il colore dei capelli o dell’incarnato a fare la differenza, ma se siamo in grado o meno di portarle. A prescindere da questo resta il fatto che regalano un risultato differente in base al colore dei capelli.

Se hai i capelli biondi o molto chiari le sopracciglia decolorate di un paio di toni non cambieranno radicalmente il tuo aspetto. Nel caso in cui hai un sottotono freddo preferisci sopracciglia biondo platino o chiarissime, sono ideali se vuoi dare un aspetto più etereo al tuo look.

Con i capelli scuri abbinati alle bleached brows invece il contrasto è evidente, anzi è proprio questo che trasforma le sopracciglia da semplice make-up a un vero e proprio accessorio. In ogni caso se hai un sottotono caldo meglio scegliere un biondo più scuro e caldo.

Come schiarire le sopracciglia con il fai da te

Hai deciso di aderire anche tu alla tendenza delle bleached brows? Bene, perché puoi realizzarle anche a casa con il fai da te. In commercio ci sono tantissimi kit che ti permettono di decolorare le sopracciglia in modo sicuro, ovviamente prima di procedere assicurati di non essere allergica agli ingredienti che sono presenti nelle formule.

Nonostante siano prodotti sicuri e testati, è necessario prestare sempre la massima attenzione alla fase della decolorazione perché gli errori sono praticamente dietro l’angolo. È una questione di dettagli: ad esempio se utilizzi il decolorante troppo vicino alla tua pelle puoi rischiare di irritarla, ma altrettanto importante è valutare con cura quali sono i tempi di posa del prodotto e come dosare i volumi di ossigeno. Però niente paura, è più semplice di quello che si potrebbe pensare.

Non devi fare altro che unire al decolorante l’ossidante e applicarlo sulle sopracciglia lasciando in posa per ottenere la schiaritura. I peli risulteranno di un colore quasi arancione. È un effetto del tutto naturale perché è in questo momento che inizia la seconda fase della decolorazione. È a questo punto infatti entra in campo il tonalizzante viola che dovrà essere lasciato agire fino a ottenere il biondo, più o meno chiaro, desiderato.

Devi però sempre ricordare che è una decolorazione definitiva, ma al tempo stesso che le sopracciglia si comportano come i capelli. Cosa vuol dire? Che ricrescono, di conseguenza la decolorazione tenderà a sparire nel giro di qualche tempo. Per far sì che le tue bleached brows si mantengano, dovrai procedere con piccoli ritocchi per fare in modo che rimangano decolorate.

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Le bleached brows possono essere realizzate con il make-up

Lo abbiamo capito, le bleached brows hanno il loro fascino e poi sono anche di tendenza, dunque resistere è quasi impossibile. Se però hai paura di decolorarle definitivamente, non è detto che debba rinunciarci. Esistono delle alternative che ti permettono di ottenere lo stesso risultato ma in modo temporaneo. Ad assicurare tutto questo è il make-up. La prima opzione è quella delle tinte per sopracciglia coprenti che vanno a colorare in modo temporaneo le sopracciglia e ti regalano lo stesso effetto delle bleached brows.

In alternativa puoi sempre ricorrere al trucco vero e proprio. Parti pettinando le sopracciglia prima nel verso opposto al pelo e poi in quello “normale” facendoti aiutare da uno scovolino. Quando le avrai messe in posa, procedi applicando un correttore molto chiaro e coprente. Se hai le sopracciglia molto scure, ti consigliamo prima di tutto di applicare un correttore giallo aranciato per annullare il colore naturale delle tue sopracciglia e poi aggiungine uno chiaro per schiarirle. A questo punto per intensificare il correttore, ti servirà un velo di cipria. Infine, l’ultimo step per fissare il tutto e far durare il trucco a lungo, è terminare con un gel per sopracciglia trasparente o con una cera e in pochi secondi avrai un look di tendenza.

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