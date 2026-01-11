Anno nuovo, nuovi trend: ma saranno davvero tutti degni di nota, tutti validi? Tra sopracciglia appena visibili, profumi gourmand e make-up ad effetto glaciale, i nostri promossi e bocciati del panorama beauty 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock tendenze beauty 2026

Volenti o nolenti, il nuovo anno è arrivato, trascinando via il passato e travolgendoci in pieno con la sua frizzante freschezza. Freschezza che, date le temperature inverosimilmente basse che ci stanno attualmente piegando, somiglia di gran lunga di più al gelo. Come tirarsi su, dunque? Agguantando una bevanda fumante, mettendoci comode sotto le coperte e immergendoci nelle grandi novità che il mondo della bellezza è pronto ad offrirci. Perché sì, del resto per molte di noi è questo il solo cambiamento davvero elettrizzante.

Ad aprirci una larga finestra su quelle che sarebbero state le tendenze beauty lì lì per rubarci il cuore era stato, a tempo debito, Pinterest Predicts™ 2026 con le sue puntualissime quanto gradite previsioni: il messaggio era apparso oltremodo chiaro, l’era della carezzevole estetica alla clean girl, con tutta la sua aura di perfezione simmetrica, è oramai da considerarsi conclusa. A regnare ora, anche se non necessariamente in questo ordine, sono anticonformismo, auto-conservazione ed evasione.

Ma cosa significa davvero? Quali sono i trend a cui dare una chance, quali, invece, quelli da congedare? Un attimo di pazienza, siamo qui appositamente per questo. Nelle prossime righe la nostra pagella, con tanto di promossi e bocciati.

La definitiva pagella beauty del 2026: le tendenze promosse e quelle bocciate

È finalmente tempo, per tutti, di smettere di seguire pedissequamente i dettami della moda: a quanto pare al centro di questo 2026 ancora alla sua prima pagina ci sarà la voglia di esprimere sé stessi e la propria identità, che si faranno realtà attraverso un clamoroso remix tra presente e passato.

Gen Z e Millennials tutti non sapranno trattenersi dall’aggiungere un tocco personale alle tendenze più virali in circolazione, comunicando sconfinata unicità. Ciò non toglie, però, la necessità di una guida ad hoc, che renda più nitidi i contorni del vecchio e del nuovo.

Caschetto: promosso

Con il sommo dispiacere delle amanti delle chiome mitologiche, quella che ha tutte le sembianze di una “bob mania” in piena regola è destinata a restare. In un intervallo infinito di star che va da Hailey Bieber a Sidney Sweeany, il caschetto continua a trionfare e la sua onnipresenza si sentirà forte anche durante questo 2026.

La colpa? Sarebbe — ovviamente — tutta di Lily Collins, riapprodata sui nostri mini schermi con la quinta stagione di Emily in Paris: trasferitasi momentaneamente da Parigi a Roma, abbiamo visto la nostra fashionista del cuore dare sfoggio del suo caschetto netto e grafico nuovo di zecca e ispirare inevitabilmente, così come è solita fare con i suoi look.

Compra il trend:

Bleached brows e skinny brows: bocciate

Le sopracciglia, si sa, sono la cornice del nostro viso ma la moda ama sperimentare e se ne infischia. Se nel corso del passato 2025 avevamo visto numerosi volti del mondo dello spettacolo sbiadirle sino a renderle appena visibili, ergendo le controverse bleached brows a tendenza, pare che quest’anno assisteremo al temutissimo ritorno delle arcate sottili che spopolavano negli anni Novanta.

Siamo proprio certi di volerlo appoggiare? Noi la risposta la abbiamo già, ma lasciamo a te.

Compra il trend:

Pelle da mannequin: promossa

Croce e delizia di ogni buona beauty addicted, la skincare coreana continuerà, inarrestabile, ad ossessionarci. Assodata la glass skin, l’ultima incarnazione di questa vera e propria mania è la cosiddetta mannequin skin o, per meglio dire, la pelle da manichino.

A volte persino un filo inquietante, e esattamente per questo così affascinante, il look era stato avvistato in pedana la scorsa primavera/estate da Sandy Liang, Kim Shui e Wiederhoeft, con l’incarnato delle modelle che letteralmente brillava.

A quanto sembra il risultato si ottiene attraverso cosmetici leggeri e arricchiti di sieri, sulla filosofia skinification, per intenderci, ibridi tra make-up e trattamento, applicati a seguito di beauty routine ricche e minuziose. L’obiettivo è dunque un trucco essenziale ma impeccabile, effetto filtro, probabilmente conseguenza diretta della crescente popolarità dell’intelligenza artificiale che sta entrando in ogni settore della nostra vita.

Compra il trend:

Make-up grunge/Tired Girl Aesthetic: promossi

Tanto bello da non sembrare vero: la smania di perfezione che i social hanno sempre imposto, in tempi recenti, ha smesso di esercitare il suo tossico potere. Stando agli ultimi beauty trend sorti nel 2025, l’ “effetto spossatezza” è ora il vero obiettivo a cui tendere.

È la Tired Girl, adesso, a stilare i codici di quel make-up grunge e vissuto che si sta imponendo come nuovo standard di bellezza del futuro, uno di certo più umano e autentico, con tanto di occhiaie in bella vista. Con Jenna Ortega, Billie Eilish, Mia Goth e Charli XCX al timone della controtendenza, a regnare d’ora in poi saranno toni dark, smokey eyes magistralmente sfocati e labbra scure e glossate, dal che vampiresco e a tratti drammatico.

Compra il trend:

Offerta SUPERSTAY VINYL INK liquid lipstick Rossetto a lunga tenuta e ad effetto vinilico, sfumatura 135-fearless

Profumi gourmand: bocciati

Nell’universo della profumeria è da sempre la dolcissima vaniglia a svettare, ma nel 2026 verrà elevata all’ennesima potenza da un nuovo grado di zuccherosità. Inedite note — almeno per questo campo, si intende — dal caramello al pistacchio prenderanno piede, restituendo per le strade l’illusione di aggirarsi nel bel mezzo di una pasticceria. Una prospettiva golosa, senz’altro, ma forse poco sensuale se si parla di pelle e unicità.

Nemmeno oggi i profumi gourmand scompariranno, con il dispiacere di molti e la gioia di altrettanti, ma questo sarà l’anno in cui le fragranze dolci inizieranno a far spazio ad elementi più salati.

Compra il trend:

Lattafa Cookie Crave Profumo Orientale Vanigliato, al Cacao e Biscotto

Make-up ad effetto glitch: rimandato

Abbiamo detto basta alla perfezione o, perlomeno, questa è l’operazione ancora in corso: basta, dunque, anche alle linee nette ed ai contorni definiti, troppo artificiali.

A sortire un certo fascino è adesso l’effetto glitch, indefinito e di stampo impressionista, anche e soprattutto sugli occhi. Stando ai dati emersi via libera anche ad unghie mismatched, rossetti bicolor ed ombretti vivaci, da sfoggiare rigorosamente in tonalità opposte tra loro. Datato? Affatto: pura avanguardia, oggi. Ma siamo davvero sicure che questa sia una teoria applicabile ogni giorno, a tutte le ore?

Compra il trend:

Offerta NYX Professional Makeup Ultimate shadow palette Palette di ombretti colorati ad alta pigmentazione

Make-up dai toni glaciali: promosso

Complici (o dimostrazione?) le temperature sottozero del suo periodo d’apertura, il 2026 secondo Pinterest porterà il gelo nello stile e ad anticiparcelo è stata poco tempo fa l’elezione del colore Pantone dell’anno. Stiamo ovviamente parlando del Cloud Dancer, un bianco non troppo freddo né troppo caldo che promette di infondere sconfinati calma e relax in chiunque lo indossi.

Niente più toni bronze, niente più mocha mousse: proprio come il paesaggio retrostante, palpebre e labbra stanno prendendo a ricoprirsi di brina. Una un po’ più glamour, brillante e sfaccettata.

Compra il trend:

Offerta Revlon Super Lustrous Glimmer Gloss Gloss ad effetto ghiaccio con glitter azzurri

E ora dicci: a quali nuove tendenze beauty pensi che riuscirai a dare una possibilità, e a quali assolutamente no?

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Che aspetti, per restare sempre aggiornata iscriviti subito al nostro canale WhatsApp!