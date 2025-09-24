Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock I migliori profumi al caramello da indossare durante l'autunno 2025

Scegliere il profumo è un passaggio estremamente delicato, perché si deve capire quali sono le fragranze e le note che ci piacciono di più, ma anche la sua persistenza e intensità. Nel processo decisionale è di fondamentale importanza selezionare gli odori che amiamo, capaci di trasmetterci emozioni, di dare vita a ricordi e di impreziosirci a ogni passo. Perché il profumo giusto è come un vestito: deve essere su misura per noi.

E tra le fragranze più golose e gourmand di stagione c’è il caramello, da indossare per tutto l’autunno.

Tutti i marchi e i mix da provare per lasciarci avvolgere da un profumo dolce e indimenticabile.

Profumi al caramello, le opzioni arabeggianti

Ultimamente si parla molto di profumi arabeggianti, da mille e una notte, persistenti e gustosi. Basta spruzzarli per sentirsi immediatamente favolose. E così scegliere fragranze di questo tipo ci regala non solo un tocco di fascino, ma diventano anche le alleate per lasciare una scia golosa. Magari proprio al caramello.

Tra le opzioni da provare c’è Passioni, un eau de parfum di Mirsaal: la miscela mescola caramello, cocco e vaniglia ed è pensata per essere unisex. Inoltre, promette di avere un’ottima durata, anche tutto il giorno.

Caramel Cascade di Taskeen combina il caramello con il latte, per poi aggiungere un cuore caldo e orientale con fava tonka e miele, fino a concludere il tutto con vaniglia, ambra a muschio bianco. Una fragranza lussuosa e persistente.

Caramel Cascade di Taskeen Con caramello, latte, fava tonka, miele e vaniglia, ambra e muschio bianco

Lattafa, invece, propone Eclaire che presenta il seguente bouquet olfattivo. Le note di testa sono rappresentate da caramello, latte e zucchero. Seguono quelle di cuore con fiori bianchi e miele, per concludersi con quelle di fondo composte da vaniglia, pralina e muschio. Dolce e avvolgente, è una coccola profumata e gourmand.

Offerta Eclaire di Lattafa Profumo dolce e avvolgente

Infine, c’è G-Oud di Helan: la sua fragranza è speziata, dolce e ambrata. Infatti, mescola note floreali (tra cui il Garofano indiano) abbinato a una miscela di caffè e spezie. Abbinati ci sono “dolci sentori caramellati”, a cui si aggiunge legno di Oud, vaniglia e un fondo di note ambrate e muschio bianco.

I profumi al caramello irresistibili che “indossano” bene tutte

Irresistibili, a prezzi accessibili e che si possono abbinare a ogni tipologia di pelle: sono i profumi al caramello mescolati con gli ingredienti più disparati e che vanno a comporre bouquet che possono “indossare” bene tutte.

Tra le proposte ce n’è una davvero particolare, già a partire dalla confezione. Si tratta di Sabrina Carpenter Caramel Dream di Scent Beauty. La forma è quella di una tavoletta di cioccolata e qui abbiamo chicchi di cioccolato fondente che avvolgono ambra caramellata, mandorla e muschio. A cui si aggiungono tocchi sofisticati di agrumi e fiori leggeri ed esotici.

Sabrina Carpenter Caramel Dream Un profumo dolce e gustoso

L’Amande, invece, propone Fiori di Zaffiro con note fiorite e orientali che si abbinano a caramello e mandorla. Nello specifico le note di testa vedono un mix di cocco, bergamotto e mandorla, mentre quelle di cuore raccolgono caramello, ylang-ylang e fiori d’arancio. Infine, le note di fondo, caratterizzate da vaniglia, patchouli, accordo ambrato e fava di tonka.

Fiori di Zaffiro di L’Amande Note fiorite e orientali che si abbinano a caramello e mandorla

Celeste Toffee di Khadlaj Perfumes presenta un mix irresistibile di caramello, caffè e vaniglia, il risultato è un profumo dolce e che si fa notare. Il perfetto bouquet caldo e accogliente che ci piace indossare in autunno.

Celeste Toffee di Khadlaj Perfumes Un profumo dolce e che si fa notare

I profumi a prezzi imbattibili

Ci sono anche profumi a prezzi davvero imbattibili. Come Varens Sweet Vanille Caramel di Ulric de Varens, che si apre con zucchero e vaniglia, per poi proseguire con un cuore di cocco, zucchero di canna e toffee e si chiude con vaniglia, muschio e fava tonka.

Varens Sweet Vanille Caramel di Ulric de Varens Profumo che si apre con zucchero e vaniglia e prosegue con note olfattive dolcissime

Sol Beauty propone uno spray corpo alla vaniglia e caramello salato, che oltre a profumare mantiene la pelle idratata e rinfrescata. Si può usare anche sui capelli.

Offerta Spray corpo di Sol Beauty Alla vaniglia e caramello salato

Infine, l’acqua profumata One Beauty: le note di testa vedono la presenza di albicocca, bergamotto e acqua di cocco, quelle di cuore polpa di cocco, gelsomino e caramello, mentre quelle di fondo muschi bianchi, vaniglia e fava tonka.

Acqua profumata One Beauty Con profumo di cocco e caramello

