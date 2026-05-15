Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Istock Sol De Janeiro, la fragranza più iconica dell'estate

C’è un momento esatto dell’anno in cui il desiderio d’estate diventa quasi palpabile. La mente vola verso spiagge dorate, la pelle baciata dal sole e quell’inconfondibile aura di spensieratezza che solo la bella stagione sa regalare. Per catturare questa precisa sensazione e renderla un vezzo invisibile da indossare ogni giorno, il mondo del beauty ha eletto un protagonista assoluto: le acque profumate Brazilian Crush Cheirosa di Sol de Janeiro. Attualmente in italia abbiamo sette declinazioni di queste acque profumate, ma a dominare incontrastata le classifiche dei desideri e i carrelli dello shopping online è l’iconica Cheirosa ’62.

Offerta Sol De Janeiro Acqua profumata Brazilian Crush Cheirosa '62

Una fuga tropicale racchiusa in un flacone

Studiate con una formula delicata per accarezzare sia la pelle che i capelli, le hair & body mist di Sol de Janeiro sono esattamente quel profumo che avrete sempre voglia di sentirvi addosso. Immaginate di vaporizzare questa nuvola profumata subito dopo un allenamento in palestra, o di tenerla come un segreto di bellezza sulla scrivania dell’ufficio: basta un solo spruzzo per spezzare la routine, concedendosi un boost di energia luminosa e lasciandosi avvolgere da una vivida illusione carioca.

Sebbene il nome e l’estetica echeggino inequivocabilmente le vibrazioni del Brasile, sarebbe un errore rilegare queste fragranze ai soli mesi estivi. Si tratta, al contrario, di profumi ideati per essere indossati tutto l’anno, permettendo di esplorare ambiti olfattivi diversi a seconda dell’umore. Il segreto dell’iconica Cheirosa ’62 risiede in una piramide olfattiva che rappresenta la quintessenza del concetto warm gourmand. Nel vocabolario della profumeria, il termine gourmand definisce quelle fragranze che sprigionano un sentore delizioso, avvolgente, quasi “commestibile”. E la Cheirosa ’62 è esattamente questo: un’irresistibile tentazione che si apre con note di testa al pistacchio e mandorla, sboccia in un cuore fiorito di eliotropio e petali di gelsomino, per poi adagiarsi sensualmente su un fondo caldo di vaniglia, caramello salato e legno di sandalo. Un mix che crea vera e propria dipendenza in quanto chi lo ha amato afferma che, pur essendo intensamente dolce e rassicurante, non risulta mai stucchevole o invadente. Anzi, è celebrata come una “vacanza in bottiglia” capace di sollevare l’umore e di attirare continuamente sguardi curiosi, generando valanghe di complimenti e la fatidica domanda: Ma che profumo indossi?



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Il rituale perfetto per una scia inebriante ma mattina a sera

Il fascino delle acque profumate risiede nella loro leggerezza, ma per chi desidera trasformare questa mist in una scia persistente in grado di durare dal mattino fino all’ora dell’aperitivo, il segreto degli addetti ai lavori si chiama layering, ovvero la stratificazione. Il rito di bellezza inizia sotto la doccia e prosegue massaggiando sulla pelle una crema corpo della stessa iconica linea del brand che condivide la stessa deliziosa profumazione della mist. Vaporizzando successivamente l’acqua profumata su corpo e capelli, le note si fisseranno alla crema idratante, amplificando il sillage della fragranza

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