iStock Layering profumi, la tendenza 2026

Se il 2025 è stato l’anno del quiet luxury e del ritorno all’essenziale, il 2026 si apre con un imperativo categorico: l’iper-personalizzazione. In un mondo dominato da algoritmi e produzioni di massa, l’ultima frontiera dell’esclusività passa per il naso. Non si tratta più di scegliere tra un floreale o un legnoso, ma di decidere chi vogliamo essere in questo preciso istante attraverso lo Scent Layering.

Scent Layering: la fine del “one-and-done”

Secondo il report Pinterest Predicts 2026 e i trend emersi dalle passerelle di Parigi e Milano, i numeri parlano chiaro: le ricerche per tecniche di ‘“perfume layering combinations”sono aumentate del 125%. La nuova generazione di connoisseur sta abbandonando l’idea di un unico profumo per abbracciare quella che gli esperti definiscono “curatela olfattiva”.

La tendenza di quest’anno non è solo “spray su spray”, ma una sovrapposizione tattica di pesi e consistenze. Scopri i tre pilastri per comporre il tuo mix personalizzato con prodotti accessibili ma di grande effetto. Tieniti pronta a sentirti chiedere da tutti ”ma che profumo indossi?”.

1. La base idratante ( primer)

Il primo step è la preparazione. Per far sì che lo Scent Layering duri tutto il giorno, serve una base che “ancori” le molecole.

Per una base neutra e fresca, la scelta ideale è Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops. Una crema corpo iconica, economica e dalla texture ricca. Le sue note di tè verde sono neutre e fresche, perfette per idratare la pelle senza sovrastare il profumo che applicherai sopra, ma amplificandone la proiezione.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Cream

Per una base neutra ma più calda ed effetto ”pelle di seta”, Aveeno Daily Moisturising Oil Mist, un olio spray alla glicerina e avena. È quasi inodore, il che lo rende il primer perfetto per chi non vuole interferenze ma cerca una durata estrema del profumo.



Aveeno Daily Moisturising Oil Mist

2. L’Anima (the core)

Si passa poi alle note di fondo, quelle che danno struttura. Nel 2026, l’oud e l’ambra sono i protagonisti assoluti per creare una scia magnetica.

Se sogni l’oriente in una boccetta, punta tutto su Lattafa Bade’e Al Oud (Oud for Glory), un vero gioiello low cost che profuma di nicchia. È una base scura, legnosa e leggermente speziata (con zafferano e patchouli) che funge da fondamenta perfetta per qualsiasi combinazione audace. Se preferisci l’ambra, punta su Lattafa Khamrah, caldo e avvolgente.

Offerta Lattafa Bade'e Al Oud (Oud for Glory)

Offerta Lattafa Khamrah

Se il tuo obiettivo è ottenere una base che sappia di bucato fresco e pelle pulita, Tesori d’Oriente Muschio Bianco è esattamente ciò di cui hai bisogno. Un classico intramontabile e ultra-economico che non stanca mai.

Offerta Tesori d'Oriente Tesori d'Oriente Muschio Bianco

3. L’anima vibrante (the Accents)

L’ultimo tocco è quello che rompe gli schemi. Qui aggiungiamo la luce con agrumi, tè o note gourmand moderne.

Per un twist verde e fresco, scegli Teaology Matcha Lemon Tea. Un’acqua profumata deliziosa e freschissima che sovrappone il tè matcha al limone di Amalfi. Perfetta per “schiarire” una base legnosa.

Teaology Teaology Matcha Lemon Tea, Toilette Vaporizador 100 ml

Per aggiungere dolcezza e riportarti sotto il sole estivo, Sol de Janeiro Cheirosa 62. Un’acqua corpo amatissima al pistacchio e caramello salato. Usala sopra una base legnosa per creare un contrasto “salato-affumicato” che è il vero trend del 2026.

Offerta Sol de Janeiro Sol de Janeiro Cheirosa 62

Prova a spruzzare la base (Lattafa) solo sui polsi e l’accento (Teaology o Sol de Janeiro) nell’incavo del collo e sui capelli. Il movimento creerà un’aura olfattiva dinamica che cambia a ogni tuo passo!

