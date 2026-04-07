I profumi più venduti di aprile portano i fiori sulla tua pelle. 5 fragranze che non vedrai l’ora di indossare

Rinnova il tuo profumo: ecco i best seller di aprile da provare subito

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Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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I profumi più venduti di aprile portano i fiori sulla tua pelle. 5 fragranze che non vedrai l’ora di indossare
GettyImages
I profumi floreali più amati della primavera 2026

La primavera è ormai nel vivo e, con l’arrivo del mese di aprile, cresce il desiderio di rinnovamento: non solo nel guardaroba, ma anche sulla pelle. Le giornate si allungano, l’aria si fa più dolce e nasce spontanea la voglia di indossare fragranze fresche, avvolgenti e luminose. Se sei alla ricerca dell’ispirazione perfetta per la tua prossima “firma olfattiva”, abbiamo fatto il lavoro per te. Abbiamo analizzato i best seller di Amazon per scoprire quali sono i profumi più amati e acquistati dalle donne in questo esatto momento. Il risultato è un meraviglioso viaggio tra bouquet floreali, agrumi energizzanti e note orientali seducenti.

Ecco le 5 fragranze regine delle vendite che non vedrai l’ora di vaporizzare sulla tua pelle!

Elizabeth Arden – Green Tea Eau de Parfum (100 ml)

Un vero e proprio classico intramontabile che continua a dominare incontrastato le classifiche di Amazon. Questa Eau de Parfum femminile è un’esplosione di energia pura, perfetta per le mattine primaverili. Arricchito con essenze naturali di tè verde e bergamotto, rivela un carattere rinfrescante, floreale e piacevolmente agrumato. È la fragranza ideale per chi ha bisogno di risvegliare i sensi: un profumo energizzante, pensato per la donna dinamica che desidera una sensazione di freschezza duratura per tutto l’arco della giornata.

Elizabeth Arden
Elizabeth Arden
Green Tea Eau de Parfum (100 ml)
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Perlier – Acqua Profumata Corpo Muschio Bianco (200 ml)

Per chi preferisce un approccio più leggero ma non vuole rinunciare a un aroma persistente, quest’acqua per il corpo è la soluzione più amata dalle acquirenti. La fragranza sprigiona il calore pulito e rassicurante del muschio bianco, regalando un’allure morbida, delicata e incredibilmente avvolgente. È il prodotto perfetto per l’uso quotidiano: vaporizzata generosamente su tutto il corpo dopo la doccia, questa profumazione ti farà sentire coccolata e in ordine da mattina a sera.

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Perlier
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Helan – Profumo Bianco d’Ambra Eau de Parfum (50 ml)

Un’allure misteriosa, calda ed elegante caratterizza questo piccolo gioiello olfattivo firmato Helan. Costruito attorno ai sentori ricchi e sfaccettati dell’ambra bianca, esprime un’anima intima e luminosa. Tra i best seller di Amazon spicca proprio per la sua capacità di fondersi dolcemente con la pelle. Questa Eau de Parfum è un vero accessorio invisibile per la donna che cerca un profumo distintivo e seducente, ideale per accompagnare le miti e romantiche serate di aprile.

Helan
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Profumo Bianco d'Ambra Eau de Parfum (50 ml)
27,90 EUR
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Giorgio Beverly Hills – Giorgio Yellow Eau de Toilette (90 ml)

Portare il sole della California direttamente nel tuo beauty case è possibile grazie a questo iconico profumo spray che non smette mai di affascinare. Allegro ma profondamente sofisticato, offre un sapiente mix di note floreali, fresche e orientali, bilanciate alla perfezione da un avvolgente e sensuale aroma legnoso. È la fragranza femminile per eccellenza per chi vuole lasciare una scia inconfondibile, un profumo lussuoso da indossare quando ci si vuole sentire audaci, solari e piene di vita.

Giorgio Beverly Hills
Giorgio Beverly Hills
Giorgio Yellow Eau de Toilette (90 ml)
22,00 EUR
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LPDO – La Nuit Blanche Eau de Parfum (100 ml)

La sua piramide olfattiva è una vera e propria esperienza sensoriale che si apre con l’intrigante freschezza delle note aromatiche, unite alla dolcezza particolare della davana e al tocco speziato della noce moscata. Nel cuore della fragranza sboccia un lussuoso bouquet di note floreali, reso profondo e quasi mistico dagli accenti di incenso e patchouli. Infine, la persistenza è garantita da una base calda e magnetica, dove l’ambra grigia e il musk si fondono con la fava tonka e i golosi accordi gourmand.

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