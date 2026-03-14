Nuova stagione corrisponde a nuovo profumo: ecco perché abbiamo raccolto una lunga lista di fragranze fresche e fiorite perfette per la primavera 2026. La cosa migliore? Hanno tutte un prezzo super vantaggioso, grazie alle offerte di Amazon

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Profumi fioriti per la primavera 2026

Nulla al mondo rende nitida la memoria come un profumo: persone, momenti ed emozioni restano nel passato finché il loro odore non sovviene alla mente, risvegliandone tutt’a un tratto il ricordo. Pariamo di una sorta di album fotografico, uno a tutti gli effetti, ma fatto di effluvi e impressioni da assaporare ad occhi chiusi.

Come accogliere meglio la stagione alle porte, dunque, se non con una fragranza nuova di zecca, pronta a sigillare eternamente ciò che verrà? La primavera è sempre più vicina e, benché quella di fiducia sappia rappresentarci al meglio, il periodo in arrivo costituisce di certo una buona occasione per fare nuove conoscenze profumate.

Scopri tutte le offerte di Primavera di Amazon

Nel magico universo della profumeria si dice che ogni stagione necessiti di note diverse, che cambiare profumo sia doveroso, e questo perché la temperatura e l’umidità ne influenzano la persistenza e l’evaporazione: ma da dove iniziare? Proprio da qui: di seguito trovi una ricca lista di profumi freschi e fioriti perfetti per questo momento dell’anno, ad un prezzo piccolissimo grazie alla Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon.

A Drop d’Issey Eau de Parfum Fraiche – Issey Miyake

Vista l’imprevedibilità del clima primaverile, non si può che aprire questa selezione con A Drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche di Issey Miyake: parliamo di una fragranza femminile fresca e floreale, pronta a guidarci in un viaggio sino al cuore della natura. L’immagine che evoca è quella di una goccia di pioggia che, ricca di vita e di energia, risveglia e rinfresca il verde che tocca.

Nelle note di testa abbiamo un particolarissimo accordo di pioggia, responsabile della freschezza che caratterizza l’intero profumo. Il cuore è un bouquet fiorito e delicato che rivela avvolgenti note floreali di lillà, armonizzate con la rosa damascena. Sul fondo, invece, il legno di sandalo, di cedro ed il muschio chiudono con profondità e rotondità.

Seductive Blue, Eau de Toilette – Guess

Si continua con Guess Seductive Blue, una fragranza fresca e irresistibile che accompagna la mente sin da subito in un’oasi di tranquillità e piacere.

La sinfonia seducente delle note che la compongono ci accompagna in un vero e proprio angolo di paradiso: in apertura una croccantissima pera è resa più frizzante dal bergamotto, e in seguito degli eleganti petali di peonia misti ad acqua di rose, fresia blu e ciclamino si sovrappongono a profondi toni di muschio, ambra e patchouli, circondati sul finale da una dolce prugna.

Paradiso Rosa, Eau de Parfum – Roberto Cavalli

Da un paradiso ad un altro: si chiama proprio Paradiso Rosa l’Eau de Parfum firmato Roberto Cavalli, una creazione floreale e fruttata che conquista a colpi di vivacità ed esuberanza.

Parliamo di un’inebriante miscela di note fresche, che sboccia con un accordo di pompelmo e pepe rosa per poi svelare un cuore avvolgente e floreale di peonia, gelsomino e rosa. Un fondo di muschio e legno di sandalo avvolge la pelle sul finale con una sensazione di intensa, cremosa seduzione.

L’Eau d’Issey Solar Violet – Issey Miyake

Una fragranza in cui l’acqua incontra la materia, nella luce primaverile: l’Eau d’Issey Solar Violet di Issey Miyake è un connubio perfetto — e anche un filo contraddittorio — di calore e freschezza, delicatezza e passione, dove l’acqua si mischia con la violetta illuminata dai raggi solari.

Le sfaccettature luminose che ne derivano sono sublimate dalle note di una pera succosa, e sul fondo un accordo di elegante iris arricchisce il bouquet di fiori.

L’Eau d’Issey Eau&Magnolia Eau de Toilette Intense – Issey Miyake

Sempre Issey Miyake, sempre primavera piena: abbiamo nuovamente a che fare con una fragranza fresca e avvolgente, lucente, semplice e delicata. Trent’anni dopo il lancio di L’Eau d’Issey vediamo reinventato il modo in cui una goccia d’acqua si muove attraverso la natura selvaggia fino ad incontrare i fiori, leggeri e delicati.

L’Eau d’Issey Eau&Magnolia è un profumo dalla morbidezza vellutata, un infuso luminoso ricco di note fiorite, in cui il petalo di magnolia viene esaltato dalla freschezza dell’acqua: tutto ha origine da lei, fonte di vita, elemento primario, punto d’origine di infinite possibilità. La freschezza del bergamotto apporta un tocco frizzante alle note di testa, mentre nel cuore troviamo un esplosivo bouquet floreale che si conclude con delle note di legno prezioso.

Le Parfum Essentiel – Elie Saab

Con Le Parfum Essentiel di Elie Saab sin dal primo momento si rimane conquistati dalle note di mandarino fresche e succose, che conferiscono al profumo straordinaria luminosità.

Seguono le note floreali della gardenia dolce e intensa, ad introdurre nella composizione un intenso elemento femminile. Sul finale si incontra poi la morbidezza vellutata del legno di cedro, che dona energia all’aroma e assicura una certa durata.

Lavande Blanche, Eau de Toilette – L’OCCITANE

La primavera secondo L’OCCITANE è Lavande Blanche: una fragranza in cui, come da nome, la lavanda si esprime con estrema delicatezza, accompagnata da note fresche di bergamotto, un cuore floreale rosato e un fondo muschiato avvolgente.

Fresco e delicato, questo profumo vuole ricordare l’immagine del bucato appena lavato e asciugato al sole. E ci riesce benissimo.

Rose des Bastides – Panier des Sens

Se parliamo degli odori caratteristici della bella stagione, poi, risulta difficile non menzionare l’Eau de parfum Roses des Bastides di Panier des Sens: direttamente da Grasse proviene questa reinterpretazione moderna e potente della rosa, che unisce luce e ombra, freschezza floreale e intensità orientale. Parliamo di una fragranza fiorita sofisticata e ricca di sfumature, con un’eccezionale capacità di persistenza. Un’ode alla femminilità provenzale: delicata, solare e senza tempo.

Ispirato ai giardini in fiore delle bastides del Sud, questo profumo si basa su di una composizione di rosa, peonia e gelsomino delicatamente speziata dal pepe, che si posa infine su note di agrumi e muschio bianco.

Shiyaaka Rose Gold – KHADLAJ

Rimanendo in tema “regina dei fiori”, ci spostiamo verso un rigoglioso giardino di rose con Shiyaaka Rose Gold di KHADLAJ: delicato e quindi ideale per un appuntamento romantico, questo profumo fiorito, elegante e femminile evoca grazia e naturalezza attraverso un accordo di rosa, mughetto e peonia.

Man mano che la fragranza si sviluppa sulla pelle emergono delle note legnose, che apportano al tutto profondità e carattere.

Alien Goddess Supra Florale – Mugler

Più che una fragranza, un’esperienza “supra-sensoriale”: Goddess Supra Florale di Alien promette di far sentire chiunque la indossi luminosa, audace e pronta ad incantare il mondo.

Qui vediamo trasformato l’iconico gelsomino solare del brand grazie al fiore di cactus e al muschio, fino ad assumere una dimensione monumentale e ultraterrena, affascinante e all’avanguardia.

Le Parfum in White – Elie Saab

Chiudiamo la nostra selezione di profumi fioriti primaverili con un’altra creazione targata Elie Saab, che accontenterà le amanti delle fragranze dolci.

Le Parfum in White si apre con un fresco effluvio di fiore d’arancio misto ad un tocco di mandarino. Poco dopo l’attenzione è richiamata dall’aroma bianco del gelsomino in combinazione a succose note di pesca, mentre il finale diventa caldo e cremoso grazie ad un accordo di vaniglia, muschio bianco e patchouli.

E tu, hai già scelto la firma della tua primavera 2026?