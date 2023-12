Fonte: IPA Barbara De Rossi e Simone Fratini

Il 9 dicembre Barbara De Rossi ha sposato Simone Fratini: la coppia si è unita con il rito civile a Montevarchi in provincia di Arezzo. La coppia è legata da diversi anni, e hanno scelto il territorio del Valdarno per festeggiare la loro unione insieme a parenti e amici. Tutti i dettagli delle nozze.

Il momento più speciale per una coppia? Dirsi di “sì”, per sempre. Ed è ciò che è successo all’attrice Barbara De Rossi e Simone Fratini, che dopo anni insieme sono convolati a nozze. La cerimonia è avvenuta in provincia di Arezzo, esattamente all’Accademia Valdarnese del Poggio a Montevarchi. Il rito civile è stato celebrato dalla sindaca Silvia Chiassai Martini.

Proprio la sindaca ha condiviso uno scatto felice dei novelli sposi su Facebook, a corredo della seguente didascalia: “È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita”.

Da tempo, ormai, la coppia vive stabilmente proprio in Valdarno. I festeggiamenti sono avvenuti nel locale Acquolina, e i piatti curati dallo chef Paolo Tizzanini. Per la De Rossi, questo è il terzo matrimonio: aveva sposato in prime nozze Andrea Busiri Vici e in seguito il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic.

Barbara De Rossi e Simone Fratini, la storia d’amore

Simone Fratini ha 11 anni in meno di Barbara De Rossi, ma la differenza d’età non si avverte per nulla. La coppia si è incontrata per la prima volta proprio grazie al lavoro di lui, nel settore della bellezza e dell’hairstyle a Firenze. La De Rossi, che doveva applicare delle extension, si è rivolta proprio all’azienda e così tra i due è scoccato il colpo di fulmine. Un incontro scritto nel destino, e che li ha condotti a dirsi “sì”. A riguardo, la De Rossi aveva detto: “Sono entrata nella sua azienda, l’ho visto e ci siamo parlati tantissimo. Non ci siamo più mollati”.

Dopo 15 anni d’amore con Branko Tesanovic, la fine è giunta a causa di incompatibilità caratteriali: alla fine, però, nella sua vita è arrivato Simone, esattamente nel 2015, e tutto è cambiato rapidamente. “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni. È un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori”, ha spiegato in una vecchia intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno, che oggi è stato sostituito da La Volta Buona.

Da tempo la De Rossi, che ormai è considerata valdarnese di adozione, ha lasciato Roma per vivere a Montevarchi. “Stiamo bene così, siamo molto legati. Non pensiamo al matrimonio”, aveva detto, ma qualcosa è evidentemente cambiato nel tempo. Simone non è mai stato sposato, né ha avuto figli, ma ha un meraviglioso rapporto con la figlia della De Rossi, Martina. Il loro amore si è consolidato abbastanza in fretta, tanto che, dopo essersi conosciuti, sono andati a convivere dopo appena due mesi.